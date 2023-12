Ústav jako vězení. Osamostatnění lidí s postižením vázne, nejen kvůli státu

Přízemí zabírá společenská místnost a jídelna. Nad nimi ve dvou patrech je vždy devět ložnic a jedna koupelna na konci chodby. Do prádelny se chodí do přistavěné budovy. „Když jsem žila v ústavu, s partnerem nás od sebe oddělovali a nedovolili, abychom byli spolu. V ústavu si nemůžete vařit, pere se pro všechny. Bylo nás hodně, takže koupelny byly často plné. Soukromí je málo, jídlo si nemůžete vzít, kdy chcete, ale jen když vám ho dají, a to podle rozvrhu,“ popisuje život v ústavu Ludmila Nováková.