Musí prezident jmenovat Turka? Odborník vysvětluje, co říká Ústava

Ačkoliv Andrej Babiš po volbách jedná, jako by už byl pověřen sestavením vlády, prezident Petr Pavel zatím takový krok neučinil. Ustavující schůze Poslanecké sněmovny byla svolána na 3. listopadu, tedy přesně třicet dnů po volbách – stejně jako v minulém volebním období.
„Ústava žádné pověření nezná. Hovoří pouze o ustavující schůzi, která má za úkol zvolit předsedu, místopředsedy a šéfy výborů. Jakmile toto skončí, stávající vláda musí podat demisi a následně se počítá s tím, že prezident jmenuje premiéra a další členy vlády na jeho návrh,“ vysvětluje pro MF DNES ústavní právník Jan Kudrna.
|
PŘEHLEDNĚ: Kdo může zasednout v nové vládě Andreje Babiše?
Předsedou vlády přitom nemusí být nutně vítěz voleb. Například v roce 2010 pověřil prezident Václav Klaus Petra Nečase (ODS), který skončil druhý za Jiřím Paroubkem (ČSSD), ale dokázal sestavit vládu středopravé koalice, která získala důvěru 118 poslanců. Svou roli tak hraje nejen pozice šampiona, ale i situace ve Sněmovně.
To ostatně dokládá i Kudrna, podle kterého je důležitá právě většina ve Sněmovně, kterou odhalí ustavující schůze. „Prezident po ustavující schůzi dobře vidí, jaká většina ve sněmovně existuje. Ta hlasováním prokáže, že je funkční a soudržná. Prezident na základě toho vidí, koho si většina přeje za premiéra,“ doplňuje Kudrna.
Sporný kandidát na ministra zahraničí
Andrej Babiš nyní jedná o podobě nové vlády a trvá na účasti Motoristů. Ti prosazují bývalého europoslance Filipa Turka na post ministra zahraničí, přestože čelí kritice kvůli svým minulým výrokům. Kvůli této situaci se Filip Turek a předseda Motoristů sobě Petr Macinka v pondělí sešli s předsedou hnutí ANO Babišem. Právě Macinka po této schůzce oznámil, že k žádné změně postojů nedošlo.
„Platí dohoda, kterou jsme učinili,“ uvedl šéf Motoristů sobě. Andrej Babiš zatím žádné oficiální stanovisko nesdělil, uvedl pouze, že personálie bude řešit až za měsíc.
|
O složení vlády rozhodneme za měsíc, řekl Babiš a vyslal vzkaz Motoristům
Na výsledky této schůzky vyčkával i prezident Petr Pavel, který dříve v souvislosti s výroky Filipa Turka vyjádřil své obavy. „V případě, že by se potvrdily informace o nenávistných příspěvcích zvoleného poslance za Motoristy Filipa Turka na sociálních sítích, byl by to zásadní problém,“ řekl Pavel České televizi.
Právě prezident může odmítnout některého z navrhovaných ministrů jmenovat. Podobná situace nastala v české politice už v minulosti, kdy prezident Miloš Zeman v roce 2018 řekl, že nebude akceptovat europoslance Miroslava Pocheho jako ministra zahraničí v koaliční vládě ANO a ČSSD.
V rozhovoru na webu Parlamentní listy jako důvod uvedl, že Poche v květnu 2015 napsal článek vstřícný k migrantům a migračním kvótám. ČSSD sice na nominaci silného hráče pražské stranické organizace trvala, nakonec ale vláda vznikla bez něj. Funkcí ministra zahraničí byl dočasně pověřen předseda ČSSD, místopředseda vlády a šéf vnitra Jan Hamáček. Koncem září 2018 Babiš oficiálně navrhl na post ministra zahraničí Tomáše Petříčka, kterého Zeman jmenoval v polovině října.
|
Pokud se potvrdí pravost výroků Filipa Turka, bude to zásadní problém, řekl Pavel
Podle Kudrny však prezident může odmítnout jmenovat ministra pouze v případě, že by tím došlo k porušení zákona. „Prezident by neměl učinit žádné rozhodnutí, jehož důsledkem by byl protizákonný stav. Nejsem si ale vědom toho, že by jmenováním pana Filipa Turka ministrem došlo k porušení zákona,“ řekl ústavní právník.
Současně dodal, že Turek by pro případnou Babišovu vládu mohl znamenat značnou politickou zátěž. „Zájmem všech je, aby společná vláda vznikla a nebyla politicky zatížená,“ doplnil Kudrna.
Kompetenční žaloba?
Pokud by Andrej Babiš na Turkovi trval a prezident by jej odmítl jmenovat, mohl by premiér teoreticky přistoupit k kompetenční žalobě. Tento postup ale česká politika dosud nezažila.
„Myslím si, že takto vrcholní politici, ať už se jedná o pana prezidenta Pavla či o pana Babiše, se obvykle domluví a najdou nějakou cestu. Zájmem obou stran je, aby vláda vůbec vznikla,“ uzavřel Kudrna.
|
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Celá situace tak ukazuje, že ačkoliv prezident hraje při jmenování vlády významnou roli, jeho prostor k manévrování je podle Ústavy omezený. Přesto může mít jeho rozhodnutí zásadní politický dopad. Zda se Petr Pavel rozhodne jmenovat všechny navržené uchazeče o post ministrů, nebo využije svého vlivu k tlaku na změnu kandidáta, tak bude testem jeho vztahu s Andrejem Babišem i budoucí podoby vlády.