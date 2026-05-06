Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Špatný signál a pokrytectví. V Bavorsku kritizují postoj k sudetoněmeckému sjezdu

Autor: ,
  19:28
Navrhované usnesení českých vládních stran k nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců čelí kritice z Bavorska. Předseda frakce CSU v zemském sněmu Klaus Holetschek jej označil za politováníhodné a varoval před negativním signálem pro česko-německé vztahy. Poslanec Gerhard Hopp následně vyzval české poslance, aby návrh odmítli.

Sudetoněmecký sjezd se uskuteční od 22. do 25. května v Brně. Poprvé se uskuteční v Česku, a to v rámci festivalu Meeting Brno. Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů v návrhu usnesení chce, aby dolní komora českého parlamentu s pořádáním sjezdu sudetských Němců v Česku nesouhlasila. Sněmovna by navíc měla podle návrhu vyzvat organizátory k tomu, aby od pořádání akce upustili. Premiér Andrej Babiš ve středu řekl, že nepovažuje sjezd za šťastný. Za vládu se ho podle něj nikdo nezúčastní.

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk Absolon z regionální hospodářské komory v rozhovoru s novináři před připravovaným sjezdem sudetských Němců. (26. března 2026)
Zleva zástupci festivalu Meeting Brno Veronika Smyslová, Petr Kalousek a Mojmír Jeřábek z brněnského magistrálu na tiskovém setkání, jehož tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců. (26. března 2026)
Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem Posseltem. Tématem je připravovaný sjezd sudetských Němců, který se v květnu uskuteční v Brně. (26. března 2026)
Sudetští Němci při odsunu z Československa projíždějí obcí Breitenbachem (dnes Potůčky). Snímek je z listopadu 1945.
6 fotografií

„To, že se česká vláda shodla na usnesení, které pořadatele Sudetoněmeckého sjezdu vyzývá k jeho zrušení, je politováníhodné a vysílá to špatný signál,“ uvedl Holetschek. Podle něj navrhované usnesení neodráží pozitivní reakci české společnosti, kterou plán na konání sjezdu v Brně vyvolal. Sjezd je podle vysoce postaveného politika CSU „pozvánkou ke smíření vyslovenou českou stranou“.

Sudeťáci, primitivové i aroganti. Dvořák se Zaorálkem se ostře pohádali v Rozstřelu

„Teď je ten pravý čas a je to to pravé místo,“ poznamenal. Připomněl, že z iniciativy jeho frakce uvolnilo Bavorsko na podporu sjezdu 300 000 eur (7,3 milionu korun). „Chceme dál stavět mosty a podporujeme živé bavorsko-české partnerství. K tomu je třeba na obou stranách odvahy podívat se na dějiny, a ne odvracet od nich zrak,“ dodal.

Také koordinátor bavorsko-české spolupráce ve frakci CSU v zemském sněmu v Mnichově Gerhard Hopp označil navrhované usnesení za špatný signál. Sudetoněmecký sjezd je podle něj „evropskou událostí - znamením, že vzpomínání a smíření nejsou protiklady, ale dvě strany jedné mince“. „Vyzývám české poslance: Hlasujte proti tomuto usnesení. Ne by bylo jasným přihlášením se k Evropě, která se dokáže poučit ze svých dějin a společně se dívat kupředu,“ dodal Hopp.

Holetschek i Hopp jsou členy strany CSU, jejímž předsedou je bavorský premiér Markus Söder. Už v únoru při návštěvě českého premiéra Andreje Babiše v Mnichově Söder řekl, že se patrně sjezdu sudetských Němců v Brně zúčastní. Jako bavorský premiér je patronem sudetských Němců, kteří jsou považováni vedle Švábů, Franků a Starobavorů za jeden z kmenů Bavorska. Svou účast na sjezdu potvrdil také spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt, který je rovněž členem CSU.

Sudetoněmecký sjezd v Brně bude, vnímáme ho jako potřebný, říká pořadatel

Předák sudetských Němců Bernd Posselt ve svém vyjádření bavorskému veřejnoprávnímu rozhlasu BR kritizoval české hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a německou stranu Alternativa pro Německo (AfD). Označil je za pokrytce, kteří drží pospolu proti Evropě a smíření.

Vztahy mezi sudetskými Němci a Českem se v posledních letech výrazně zlepšily. Přispělo k tomu i to, že Sudetoněmecké krajanské sdružení ze svých stanov vypustilo zmínku o usilování o vrácení majetku, který byl sudetským Němcům při poválečném odsunu z Československa zabaven. Řadu smířlivých kroků učinila také česká strana. Důležitý byl mimo jiné mnichovský projev tehdejšího premiéra Petra Nečase, který v roce 2013 vyjádřil lítost Česka nad příkořím způsobeným sudetským Němcům při vysídlení po druhé světové válce.

Z Československa byly po druhé světové válce odsunuty asi tři miliony Němců. Sudetští Němci proces označují za vyhnání. První organizovaný transport odsunutých Němců odjel do americké okupační zóny 25. ledna 1946. Podle česko-německé komise historiků přišlo při odsunu o život 15 tisíc až 30 tisíc lidí. Za předešlé více než šestileté nacistické nadvlády zahynulo kolem 320 tisíc až 350 tisíc obyvatel tehdejšího Československa.

Vstoupit do diskuse (22 příspěvků)

Nejčtenější

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Jiřina Bohdalová exkluzivně: Za minulého režimu nikdo nemusel, v tom jsem tvrdá

Premium
Herečka Jiřina Bohdalová slaví 95 let.

Herečka Jiřina Bohdalová ještě pár dní před svými pětadevadesátými narozeninami točí své televizní pořady a tvrdí, že právě práce jí pomáhá. „Kdybych se jenom válela v posteli, byl by to začátek...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Poslanci schválili změnu stavebního zákona, odložili využívání geoportálu

Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Poslanci zrychleně schválili dílčí změnu stavebního zákona, kterou navrhla ministryně pro místní rozvoj za ANO Zuzana Mrázová. Jde o odklad povinného používání Národního geoportálu územního plánování...

6. května 2026  19:46,  aktualizováno  20:20

Francie vyslala letadlovou loď do Rudého moře. Chystá se chránit Hormuzský průliv

Letadlová loď Charles de Gaulle

Francouzská letadlová loď Charles de Gaulle a její doprovodná válečná plavidla ve středu proplula Suezským kanálem a míří do oblasti Rudého moře a Adenského zálivu. Podle francouzského ministerstva...

6. května 2026  15:54,  aktualizováno  20:17

Ukrajina odebírá součástky i drony z Tchaj-wanu. Prostředníkem může být i Česko

Premium
Tchajwanský výrobce dronů Thunder Tiger Group představil své výrobky ve městě...

Ukrajinští výrobci dronů považují Tchaj-wan za cennou alternativu k Číně a jejím komponentům. Líbí se jim tchajwanská technologická vyspělost. Ostrovní technologické díly či přímo drony pro...

6. května 2026

Trumpův taneční sál už stojí dvakrát tolik. A z daní se to zaplatí, plánují republikáni

Demolice východního křídla Bílého domu pokračuje, aby se uvolnilo místo pro...

Americký prezident Donald Trump dnes obhajoval nárůst odhadované ceny přístavby tanečního sálu v Bílém domě, jehož východní křídlo nechal prezident navzdory kritice památkářů zbourat. Nově je cena...

6. května 2026  19:58

„Jděte do pr...,“ ujely nervy Fialovi z SPD. Nebyl moc v kondici, naznačil Rakušan

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Vulgárními slovy „jděte to pr...“ zakončil v noci z úterý na středu šéf poslanců SPD a první místopředseda vládního hnutí Radim Fiala více než šest hodin trvající přetahovanou poslanců, zda přijmou...

6. května 2026  9:20,  aktualizováno  19:45

Zasáhněte USA raketou šetrnosti. Íránský předák připravuje krajany na období bídy

Šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf (únor 2026)

Předseda íránského parlamentu Mohammad Ghálíbáf se v současné válce se Spojenými státy obrátil na své spoluobčany s naléhavým vzkazem: „Nepřítel se nás snaží zlomit ekonomickým tlakem.“ To se mu ale...

6. května 2026  19:44

Špatný signál a pokrytectví. V Bavorsku kritizují postoj k sudetoněmeckému sjezdu

Zleva předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Bernd Posselt a Čeněk...

Navrhované usnesení českých vládních stran k nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců čelí kritice z Bavorska. Předseda frakce CSU v zemském sněmu Klaus Holetschek jej označil za politováníhodné a...

6. května 2026  19:28

Bolestivá srážka s „nárazníky“. USA vysávají svou železnou zásobu paliv

Benzínová stanice americké energetické společnosti Chevron (23. dubna 2018)

Podle údajů amerických federálních úřadů zveřejněných ve středu se energetické zásoby v USA nadále rychle snižují. Příčinou jsou výpadky dodávek zboží způsobené válkou na Blízkém východě. Prudký...

6. května 2026  19:20

S Havloidy na Olšanech. Dorazíte taky? provokuje Matásek proruské Noční vlky

David Matásek

Herec David Matásek vzbudil pozornost provokativním příspěvkem na sociálních sítích. Ironicky v něm reagoval na vyhrocený spor o plánovaném sudetoněmeckém sjezdu v Brně. V příspěvku se zmínil o akci...

6. května 2026  18:50

To už je existenční ohrožení, řekl německý ministr o jednomyslném hlasování v EU

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul (5. května 2026)

Pravidlo jednomyslného hlasování může Evropskou unii v bezpečnostních otázkách dostat do existenčního ohrožení, varoval ve středu v Berlíně německý ministr zahraničí Johann Wadephul. Berlín podle něj...

6. května 2026  18:27

Mimořádná událost. První dáma otevřela roky nepřístupnou Hartigovskou zahradu

Otevření Hartigovské zahrady. Komorní zahrada je součástí komplexu Jižních...

Pražané i návštěvníci Pražského hradu často vzpomínají na 90. léta, kdy se v sídle prezidenta v době Václava Havla otevírala řada uzavřených a nepřístupných míst. Jedno takové se otevře i letos –...

6. května 2026  18:08

Co uděláme s Putinovým příměřím? Rusko nedodržuje to naše, zlobí se Zelenskyj

USA nabízejí bezpečnostní garance, když se Ukrajina stáhne z Donbasu, prohlásil...

Rusko nedodržuje Ukrajinou vyhlášené příměří, porušilo ho v 1820 případech. Ve středu to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Dodal, že večer rozhodne o dalších krocích. Hlava ukrajinského...

6. května 2026  18:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.