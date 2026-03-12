Ostuda vůči spojencům, kritizuje opozice Babiše za nízké výdaje na obranu

Autor:
  17:53
Česko plánuje dát podle tvrzení vlády na obranu přes dvě procenta HDP. Bez přidružených výdajů mimo ministerstvo obrany to je ale 1,7 procenta, což je hluboko i pod starým cílem NATO. Většina členských zemí aliance míří mnohem výš. Kabinet Andreje Babiše za nízké výdaje kritizují američtí velvyslanci, ale i čeští politici z řad opozice.
Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš...

Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO). (12. března 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku předseda vlády Andrej...
Americký velvyslanec při NATO Matthew Whittaker. (17. června 2025)
Americký velvyslanec v Praze Nicholas Merrick na konferenci Naše bezpečnost...
Americký velvyslanec Nicholas Merrick při schůzce s prezidentem Petrem Pavlem....
10 fotografií

Celkové obranné výdaje českého státu by měli letos činit přibližně 185 miliard korun. Z toho jde 30 miliard z rozpočtových kapitol jiných resortů, než je ministerstvo obrany. Česko by tak na obranu mělo vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna.

Takové propočty ale Američané neuznávají. Americká diplomacie s odkazem na zpravodajský server euronews upozornila, že reálný podíl HDP na obranu klesá až k 1,7 procenta. Aliance se přitom loni dohodla na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035, z čehož by 3,5 procenta měly tvořit vojenské výdaje.

USA kritizují Česko za výdaje na obranu. Tvrzení o více než 2 procentech neuznávají

Kritika proto přišla v minulém týdnu od amerického velvyslance v Česku Nicholase Merricka a ve čtvrtek se k ní přidal také Matthew Whitaker. „Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ napsal Whitaker na sociální síti.

Ostuda vůči naším partnerům, říká opozice

Na nízké výdaje se ve čtvrtek ve Sněmovně tázal Babiše předseda ODS Martin Kupka. „Proč hazardujete s naší bezpečností?“ ptal se Kupka. Babiš odpověděl, že Česko bude závazky vůči NATO plnit. Jeho vláda prý situaci ohledně výdajů vysvětlí také americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.

Krok české vlády kritizuje také europoslankyně za ODS, Veronika Vrecionová. „Andrej Babiš nevidí dál než za Průhonice a absolutně nechápe, že musíme investovat do naší bezpečnosti. Kritika ze strany Spojených států amerických je zcela oprávněná. Já (asi naivně) doufám, že si tuto kritiku vláda okamžitě vezme k srdci a začne investovat do naší bezpečnosti a obrany,“ napsala Vrecionová na sociální síti X.

„Andrej Babiš a jeho vláda čelí kritice od amerických spojenců, protože zanedbává výdaje na obranu. Je to ostuda vůči našim partnerům i špatný signál do zahraničí. Andreji Babiši, dejte peníze na obranu naší krásné země,“ vyzývá předsedu vlády také poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS).

Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu

K Babišově kritice se přidal také bývalý premiér Petr Fiala (ODS). „Zcela jasná kritika ze strany Spojených států. Vláda musí začít jednat a zvýšit výdaje na obranu. Je to ostuda, že nám naši spojenci musejí připomínat věci, které jsou v našem zájmu a k nimž jsme se zavázali.“

„Ne kvůli USA, ale kvůli sobě musíme investovat do obrany. Kecy o tom, jak se nic nestane, když se investice odloží, jsou nesmysly. Stane. Technika se prodraží. A kdo bude chtít do armády, která je podfinancovaná a vlastních vojáků si neváží? Když to nechápe Babišova vláda sama, ani ze slov opozice, snad apel našich klíčových spojenců zabere,“ napsal na sociální síti X europoslanec Jan Farský (STAN).

Vstoupit do diskuse (13 příspěvků)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

Do íránské války se chystá vstoupit další jaderná mocnost. Má spojenecké závazky

Pákistánský armádní tank stojí na pákistánsko-afghánské hranici v Chamanu. (27....

Blízký východ balancuje na hraně eskalace nynějšího konfliktu. Pákistán poprvé otevřeně připustil, že by mohl vstoupit do války proti Íránu. Ministr zahraničí Išak Dar varoval Teherán, že v případě...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Čeká mě kolonoskopie. Jak to všechno vypiju? přemítá exministryně Černochová

Stínová ministryně obrany Jana Černochová z ODS

Bývalá ministryně obrany a současná poslankyně za ODS Jana Černochová na síti X zveřejnila, že ji v pátek poprvé čeká kolonoskopické vyšetření. V příspěvku vyjádřila rozladění zejména nad přípravou...

12. března 2026  18:08

Na univerzitě v USA útočil střelec. Zranil dva lidi a zemřel

Američtí policisté. (2. listopadu 2016)

Dva lidé se ve čtvrtek zranili během střelby na americké univerzitě Old Dominion v Norfolku ve Virginii, útočník je mrtvý, oznámila na webu škola s tím, že zavřela hlavní kampus a zrušila vyučování...

12. března 2026  18:01

Jirka se usmíval dovnitř, říká Menzelová. V Jablonci razila medaili s jeho tváří

Pamětní medaile vznikají v produkci České mincovny. První kus osobně vyrazila...

Oscarový režisér Jiří Menzel sbírá pocty i po své smrti v roce 2020. Česká mincovna mu k nedožitým 88. narozeninám, které by oslavil v letošním roce, nadělila limitovanou edici zlatých medailí....

12. března 2026

Sto nejlepších galerií Česka zvolili kurátoři i umělci. Nejvyšší hodnocení získal DOX

Iván Argote a jeho výstava Radical Tenderness v Galerii Rudolfinum. (12. března...

Stovku nejzásadnějších českých galerií za uplynulý rok 2025 zvolili v rámci projektu 100ks kurátoři, odborní redaktoři i samotní umělci. Výsledky odráží vliv galerií a jejich vnímanou prestiž....

12. března 2026  17:57

Ostuda vůči spojencům, kritizuje opozice Babiše za nízké výdaje na obranu

Pravidelné ústní interpelace na členy vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš...

Česko plánuje dát podle tvrzení vlády na obranu přes dvě procenta HDP. Bez přidružených výdajů mimo ministerstvo obrany to je ale 1,7 procenta, což je hluboko i pod starým cílem NATO. Většina...

12. března 2026  17:53

České publikum je nejnáročnější, v zahraničí stačí méně, líčí šéf slavného cirkusu

Cirkus Humberto jako jeden z posledních vystupuje i s exotickými zvířaty. Na...

Už 75 let brázdí slavný Cirkus Humberto Českou republiku i Evropu. Letošní sezonu nyní odstartoval v Brně. Stany a maringotky přijely na konci února na jih města do Komárova. Známý cirkus patří mezi...

12. března 2026  17:36

Pražané nejsou spokojení s bydlením. Trápí je cena i dostupnost, říká průzkum

Pohled ze Střešovic na bytové domy v Praze Břevnově, ilustrační snímek. (17....

Polovina Pražanů není spokojená s dostupností bydlení v hlavním městě. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM/MARK. Bytová situace se podle nich málo řeší. Nejvíce je trápí ceny nemovitostí a jejich...

12. března 2026  17:15

Namol opilý řidič usnul na křižovatce. Přivolaní policisté se nestačili divit

ilustrační snímek

Na křižovatce ve Zlíně ve středu odpoledne usnul za volantem auta opilý řidič. Přivolaným policistům nadýchal 4,3 promile. Po dechové zkoušce se muž nebyl schopný z auta sám dostat ven. Skončil v...

12. března 2026  17:07,  aktualizováno  17:12

Nejdřív nefunkční WC, teď požár prádelny. Největší letadlovku USA sužují pohromy

Letadlová loď amerického námořnictva USS Gerald R. Ford opouští záliv Souda na...

V prádelně americké letadlové lodi USS Gerald R. Ford, která je největší na světě, ve čtvrtek vypukl požár, při kterém dva námořníci utrpěli zranění. Na síti X to oznámilo americké námořnictvo s tím,...

12. března 2026  17:11

Ropa jako tlouštík na houpačce? Sny o totálním zničení Íránu štěpí republikány

Premium
Donald Trump (11. března 2026)

Válka v Íránu štěpí americké republikány na dva tábory. Zatímco senátní jestřábi odmítají ústup před totálním vítězstvím, ceny ropy nad 100 dolary mohou rozhodovat listopadové volby do Kongresu. Do...

12. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Socha maršála Koněva odstraněná z Bubenče půjde do muzea na Hradčany

Praha 6 začala ráno odstraňovat sochu generála Ivana Stěpanoviče Koněva v...

Socha sovětského maršála Koněva, kterou radnice Prahy 6 nechala před lety odstranit z náměstí Interbrigády, bude vystavená v Muzeu paměti XX. století. Lidé si ji budou moci prohlédnout zřejmě od...

12. března 2026  16:46

Na Írán jsme zaútočili bez jasného plánu na změnu režimu, říkají izraelští činitelé

Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)

Podle několika zdrojů z prostředí izraelských bezpečnostních složek nemá země realistický plán týkající se Íránu. Představa, že v zemi dojde po útoku k povstání tamních obyvatel a změně režimu, byla...

12. března 2026  16:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.