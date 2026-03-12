Ostuda vůči spojencům, kritizuje opozice Babiše za nízké výdaje na obranu

Celkové obranné výdaje českého státu by měli letos činit přibližně 185 miliard korun. Z toho jde 30 miliard z rozpočtových kapitol jiných resortů, než je ministerstvo obrany. Česko by tak na obranu mělo vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna.
Takové propočty ale Američané neuznávají. Americká diplomacie s odkazem na zpravodajský server euronews upozornila, že reálný podíl HDP na obranu klesá až k 1,7 procenta. Aliance se přitom loni dohodla na zvýšení výdajů na obranu na pět procent HDP do roku 2035, z čehož by 3,5 procenta měly tvořit vojenské výdaje.
USA kritizují Česko za výdaje na obranu. Tvrzení o více než 2 procentech neuznávají
Kritika proto přišla v minulém týdnu od amerického velvyslance v Česku Nicholase Merricka a ve čtvrtek se k ní přidal také Matthew Whitaker. „Všichni spojenci musí nést svůj díl odpovědnosti a dodržet Haagský závazek v oblasti obrany. Tyto hodnoty nejsou náhodné. Jde o to odpovědět na současnou situaci – a ta vyžaduje, aby standardem bylo pět procent. Žádné výmluvy, žádné výjimky,“ napsal Whitaker na sociální síti.
Ostuda vůči naším partnerům, říká opozice
Na nízké výdaje se ve čtvrtek ve Sněmovně tázal Babiše předseda ODS Martin Kupka. „Proč hazardujete s naší bezpečností?“ ptal se Kupka. Babiš odpověděl, že Česko bude závazky vůči NATO plnit. Jeho vláda prý situaci ohledně výdajů vysvětlí také americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi.
Krok české vlády kritizuje také europoslankyně za ODS, Veronika Vrecionová. „Andrej Babiš nevidí dál než za Průhonice a absolutně nechápe, že musíme investovat do naší bezpečnosti. Kritika ze strany Spojených států amerických je zcela oprávněná. Já (asi naivně) doufám, že si tuto kritiku vláda okamžitě vezme k srdci a začne investovat do naší bezpečnosti a obrany,“ napsala Vrecionová na sociální síti X.
„Andrej Babiš a jeho vláda čelí kritice od amerických spojenců, protože zanedbává výdaje na obranu. Je to ostuda vůči našim partnerům i špatný signál do zahraničí. Andreji Babiši, dejte peníze na obranu naší krásné země,“ vyzývá předsedu vlády také poslanec a bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (ODS).
Česko se stává dalším padouchem v NATO, píšou v Bruselu
K Babišově kritice se přidal také bývalý premiér Petr Fiala (ODS). „Zcela jasná kritika ze strany Spojených států. Vláda musí začít jednat a zvýšit výdaje na obranu. Je to ostuda, že nám naši spojenci musejí připomínat věci, které jsou v našem zájmu a k nimž jsme se zavázali.“
„Ne kvůli USA, ale kvůli sobě musíme investovat do obrany. Kecy o tom, jak se nic nestane, když se investice odloží, jsou nesmysly. Stane. Technika se prodraží. A kdo bude chtít do armády, která je podfinancovaná a vlastních vojáků si neváží? Když to nechápe Babišova vláda sama, ani ze slov opozice, snad apel našich klíčových spojenců zabere,“ napsal na sociální síti X europoslanec Jan Farský (STAN).