Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Autor: ,
  18:54
Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní prvního zasedání Rady míru, napsal v pondělí portál Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil mluvčí ministerstva Adam Čörgő. První cestu do USA musel Macinka na začátku února odložit. Kvůli nepříznivému počasí a zrušenému letu se tehdy vrátil z letiště z Frankfurtu nad Mohanem.
Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě). (9. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Donald Trump (6. února 2026)
Ministr zahraničí Petr Macinka jednal se svým černohorským protějškem Filipem...
Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...
Tisková konference po jednání vlády. Na snímku premiér Andrej Babiš a ministr...
27 fotografií

Cestu do Washingtonu později redakci Seznam Zpráv potvrdil i ministr zahraničí. „Budu tam zastupovat premiéra,“ řekl Macinka.

Pozvánku ke členství v Radě míru, kterou ustavil americký prezident Donald Trump, dostalo Česko na konci ledna. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve řekl, že Česko nyní neuvažuje o vstupu. Počkat chce na postoje spojenců v EU a NATO. O případném vstupu by rozhodovaly Sněmovna i Senát, bylo by to složité, uvedl premiér. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje.

Mnichovský trapas, truhlík z okresního přeboru. Opozice cupuje Macinkův výstup

Macinka se měl na začátku měsíce zúčastnit konference o kritických minerálech, na kterou ho pozval šéf americké diplomacie Marco Rubio. S ním by se podle portálu nyní mohl Macinka potkat. Bilaterální schůzka však zatím není potvrzena.

Trump spolu s pozvanými státníky radu formálně ustavil v lednu na okraj Světového ekonomického fóra v Davosu. Mezi zakládajícími členy, kteří dokument podepsali, byli mimo jiné maďarský premiér Viktor Orbán, argentinský prezident Javier Milei nebo ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev.

Češi nemají zájem o členství v Trumpově Radě míru, proti jsou i vládní voliči

K Trumpovu projektu se zatím připojily Izrael, Ázerbájdžán, Vietnam, Kazachstán, Uzbekistán, Bělorusko, Argentina, Maroko, Spojené arabské emiráty či Bahrajn. Ze zemí Evropské unie pak Maďarsko a Bulharsko. Naopak například Francie či Slovensko oznámily, že se nyní nepřipojí, zdrženlivě se vyjádřilo Německo. Jako pozorovatel se chce připojit i Itálie. Česko by tak mohlo razit italský scénář. Koho Itálie na zasedání do Washingtonu vyšle, zatím země neuvedla.

Agentura Reuters dříve uvedla, že Trump se má stát prvním a zároveň doživotním předsedou rady a rozhodovat o zemích, které do ní budou přizvány. Podle návrhu charty by měl být za stálé členství vybírán poplatek ve výši jedné miliardy dolarů (skoro 21 miliard korun), jako bezplatné je nabízeno členství na tři roky.

Vstoupit do diskuse (34 příspěvků)

Přátelství, nebo autorita? Expertka popisuje největší úskalí začínajících učitelů

Nejčtenější

EXKLUZIVNĚ: Fotoalbum z motocyklové dovolené prezidenta Pavla ve Španělsku

Český prezident Petr Pavel na motocyklové dovolené v Andalusii (leden 2026)

Ještě snad nikdy nebyla dovolená českého prezidenta Petra Pavla pod takovým drobnohledem veřejnosti. Jeho boj na politické scéně patří k hlavním tématům posledních týdnů. Když spor se stranou...

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Epstein odkázal stamiliony běloruské milence, volal jí těsně před svou smrtí

Epsteinova přítelkyně Karyna Shuliaková v New Yorku (30. května 2024)

Jeffrey Epstein si před smrtí přál, aby podstatná část jeho peněz připadla jeho přítelkyni pocházející z Běloruska. Mezi dědici jsou uvedeni také jeho bratr či harvardský profesor matematiky Martin...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Kratom málem zabil 16letou dívku. Zachránila ji až transplantace na IKEMu

Nejčastěji se kratom prodává jako velmi jemný zelený prášek.

Lékaři dlouhodobě varují před užíváním kratomu. Server SinMed.cz upozornil na případy, kdy několik lidí po požití sáčků s marihuanou zakoupených v pražské večerce čelili nepříjemným zdravotním...

16. února 2026  19:39

Zemřel americký herec a režisér Robert Duvall, známý z Kmotra nebo Apokalypsy

Aktualizujeme
Festival Sundance 2010 - Robert Duvall

Ve věku 95 let zemřel americký herec a režisér Robert Duvall. Proslavil se rolemi ve snímcích Kmotr či Apokalypsa. O úmrtí informovala jeho rodina.

16. února 2026  19:28

Na Masarykově nádraží v Praze srazil vlak člověka, provoz obnoven po jedné koleji

Aktualizujeme
Na výjezdu z hlavního nádraží v Praze byl v kolejišti nalezen mrtvý cizinec....

Na Masarykově nádraží v Praze srazil v pondělí v podvečer vlak člověka. Provoz na železnici je částečně obnoven po jedné koleji, sdělil mluvčí Správy železnice pro mimořádnosti Martin Kavka....

16. února 2026  18:03,  aktualizováno  19:08

Sněhová kalamita zavinila desítky nehod. Intenzivní sněžení má místy pokračovat

Dopravní situace za hustého sněžení na dálnici D1 u Brna (16. února 2026)

Sněžení, které v pondělí zasáhlo převážně východní část Česka, nadále výrazně komplikuje dopravu. Na Vysočině kvůli nepřízni počasí došlo k 43 dopravním nehodám a potíže měli řidiči i v Ústeckém...

16. února 2026  18:11,  aktualizováno  18:55

Pozorovatel Macinka. Místo Babiše letí do USA na premiéru Trumpovy Rady míru

Tisková konference po skončení zasedání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr...

Ministr zahraničí Petr Macinka odletí ve středu do USA a ve čtvrtek se v roli pozorovatele zúčastní prvního zasedání Rady míru, napsal v pondělí portál Seznam Zprávy. Informaci následně potvrdil...

16. února 2026  18:54

Následky ruského oslepnutí po ztrátě Starlinku? Ukrajina náhle dobyla 200 km²

Ukrajinský voják pálí z raketového systému BM-21 Grad na ruské pozice u Časiv...

Ukrajinské armádě se minulý týden podařilo získat zpět na 200 kilometrů čtverečních území. S odkazem na svůj výpočet to dnes uvedla agentura AFP. Jde podle ní o nejrychlejší postup ukrajinské armády...

16. února 2026  18:53

Švéd prodal manželku na sex nejméně 120 mužům. Hrozí mu deset let vězení

Ilustrační foto.

Švédský šedesátník je podezřelý z toho, že vykořisťoval svou manželku a prodával ji na sex, a to nejméně 120 mužům. Pokud by byl shledán vinným, hrozí mu vězení v délce od dvou do deseti let. Muž vše...

16. února 2026  18:23

Zásah v budově Univerzity Karlovy kvůli radioaktivitě. Úřad uklidňuje veřejnost

Zásah složek IZS a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na...

Pro podezření na možný výskyt zvýšené radioaktivity zasahovaly v sobotu složky Integrovaného záchranného systému (IZS) v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy (MFF UK) v pražské...

16. února 2026  18:15

Do věznic posílal dopisy napuštěné drogami. Teď tam dealer může sám skončit

Jan Šnajdauf obžalovaný mimo jiné kvůli rozesílání dopisů napuštěných drogami...

Nejméně čtyři roky vězení žádá státní zástupce pro dealera, který za úplatu posílal do českých věznic dopisy s papíry napuštěnými syntetickými drogami. Případ v pondělí otevřel Obvodní soud pro Prahu...

16. února 2026  17:12

Monitory v pražských autobusech se promění, přibudou na nich informace

Pražský dopravní podnik spustí zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách...

Pražský dopravní podnik (DPP) spustí od úterý zkušebně nové grafické rozhraní na obrazovkách ve vybraných autobusech MHD. Kromě nové grafiky na nich cestující najdou více informací. Uvedli to mluvčí...

16. února 2026  17:01

ManpowerGroup s.r.o.
Inside sales representative

ManpowerGroup s.r.o.
Praha
nabízený plat: 45 000 - 46 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Ruský „mistr ve svádění“ natáčel v Ghaně ženy při sexu. Kameru měl v brýlích

Rus s přezdívkou Yyatseslav se v afrických zemích tajně nahrával při sexu s...

Ghana žádá Moskvu o vydání ruského občana, kterého v této africké zemi viní, že se tajně nahrával při sexu s různými ženami. Nahrávky pak bez jejich vědomí a souhlasu sdílel na internetu. Africká a...

16. února 2026

Ukradl čokolády za deset tisíc. Prodal bych je a synovi koupil dárek, tvrdil zloděj

Lup v kufru: 72 čokolád Lindt. (16. února 2026)

Více než sedmdesát ukradených čokolád chtěl prodat a za utržené peníze údajně nakoupit dárky pro syna. Jenže když se v Krnově zloděj s lupem tahal v kufru, neunikl pozornosti ochranky, která ho pak...

16. února 2026  16:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.