Dvě americké základny v Grónsku? Trump podepíše dohodu s Dánskem a ostrovem

Američané chtějí umístit armádní základnu v lokalitě Narsarsuaq na jihu ostrova, kde již měli za dob studené války základnu Bluie West-1, která se později proměnila na mezinárodní letiště.
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Měli bychom kontrolovat Grónsko, ale poškodilo by to vazby v NATO, řekl Trump
Svou vojenskou přítomnost chtějí USA rozšířit i na východní pobřeží Grónska do Mestersvigu, kde v současnosti sídlí jednotka zvláštních dánských sil využívající psí spřežení, sdělil zdroj Reuters.
Trump, dánská premiérka Mette Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen v úterý na okraj Valného shromáždění OSN podepíšou dohodu, která podle Trumpa vyhoví americkým bezpečnostním požadavkům a znemožní nepřátelským zemím otevřít v Grónsku základny bez amerického souhlasu.
Americký prezident od svého loňského nástupu do funkce hovořil o tom, že by USA měly získat Grónsko. Nejprve zájem o arktický ostrov spojoval především s jeho nerostným bohatstvím, později potřebu Grónsko vlastnit odůvodňoval americkou národní bezpečností. Nevyloučil ani použití síly. Uvedl, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku.
To zneklidnilo některé evropské státy, které jsou v NATO americkými spojenci. V reakci na Trumpovy výroky Dánsko letos v lednu společně s desítkou evropských zemí zahájilo v Grónsku vojenské cvičení Arctic Endurance (Arktická odolnost).
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7. července 2026