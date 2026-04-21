Speciál amerického letectva Boeing C-32 s označením Special Air Mission 236 (SAM236) v sobotu 18. dubna těsně před půlnocí odletěl z Andrewsovy letecké základny u Camp Springs a v neděli před druhou hodinou odpolední přistál na pražském Letišti Václava Havla, vyplývá z informací webu Flightradar.
V pondělí před šestou ranní letadlo vzlétlo směrem do pákistánského hlavního města Islámábád, kde přistálo po zhruba šesti a půl hodinách letu. Z neznámého místa pak do Prahy přiletělo znovu – v půl desáté večer v pondělí. Radar detekuje pohyb až z bodu nad Tádžikistánem.
Kdo na palubě letadla byl, není zřejmé, píše server Novinky.cz. V pákistánském Islámábádu se mají v nejbližších dnech konat mírová jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Delegaci USA má opět vést viceprezident J.D. Vance. Dosavadní dvoutýdenní příměří vyprší v noci na čtvrtek.
Mluvčí ministerstva obrany a zahraničních věcí oslovení Novinkami k tématu amerického speciálu žádné další informace neposkytli. Stejně na tom byla armáda. „Bohužel vám nemohu s tímto pomoci. Americká strana neinformuje Armádu České republiky, potažmo Vzdušné síly AČR, o svých aktivitách,“ cituje server tiskovou a informační důstojnici Velitelství vzdušných sil Zuzanu Sekaninovou.
„Víme jen to, že přistane americké letadlo. Přilétne, odlétne, ale nic okolo toho. Neřekli nám, o co jde,“ odcitovali Novinky anonymní zdroj z letiště.
O plánovaných mírových vyjednávání informoval Donald Trump v neděli večer. Deníku New York Post řekl, že Vance spolu s vyjednávači Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem jsou na cestě. Server stanice CNN později ale poznamenal, že delegace do jihoasijského státu přiletí až v úterý.
Podle informací Reuters s odkazem na íránskou státní televizi íránská delegace do Pákistánu zatím neodletěla.
Jde o druhé přímé a oficiální rozhovory mezi USA a Íránem od začátku války koncem února. Současné příměří platí od 8. dubna. Donald Trump v pondělí prohlásil, že další prodloužení je nepravděpodobné. Podle viceprezidenta Vance skončila první jednání, ke kterým došlo 11. dubna, bez dohody.
„Prostým faktem však je, že potřebujeme vidět pozitivní závazek, že nebudou usilovat o jadernou zbraň a nebudou usilovat o nástroje, které by jim umožnily jaderné zbraně rychle získat,“ citovala tehdy viceprezidenta agentura AP. Pákistán přitom apeloval na zúčastněné země, aby příměří nadále dodržovaly. Válka začala po americko-izraelském útoku na Írán 28. února – oficiálně kvůli zabránění získání jaderné zbraně Teheránu.