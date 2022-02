Českem projíždí americký vojenský konvoj. Cílem je cvičení na Slovensku

Celkem se přes české území během necelého týdne přesune v šesti konvojích 1 200 amerických vojáků se 500 kusů techniky, řekla mluvčí generálního štábu Magdalena Dvořáková.

Konvoj podle Dvořákové bude projíždět po českých silnicích v nočních hodinách rozdělený do pěti částí. Každá z nich bude rozdělena na tři až pět skupin, které budou projíždět s hodinovým odstupem kvůli plynulosti dopravy. Dnes v noci pojedou tři skupiny. Armáda na Twitteru uvedla, že v každé skupině bude na českých silnicích maximálně 20 vozidel.

Z Rozvadova zamíří americký konvoj k Ostrovu u Stříbra, kde je v plánu technická přestávka. Ve středu ráno by měl konvoj dorazit do vojenského areálu v Rančířově u Jihlavy, kam budou američtí vojáci dojíždět v několika proudech denně. Zde by měli vojáci před svou finální destinací na Slovensku odpočívat ve stanovém táboře.

Po odpočinku znovu vyrazí na cestu ve večerních hodinách. Českou republiku opustí na hraničním přechodu Břeclav. Každá část konvoje v České republice stráví maximálně 48 hodin a poslední konvoj by tak měl Česko opustit příští úterý ráno.

Návrat ze Slovenska, kde jednotky ze Spojených států absolvuje cvičení Saber Strike 2022, je naplánován na druhou polovinu března. Vojáci cestou zpátky opět využijí vojenský tábor na Jihlavsku.

V Rančířově máme všechno připravené. Čtyřicet stanů, které vojákům zajistí kompletní zázemí. Taky tam je ošetřovna, provizorní benzínka nebo autoopravna. Celý prostor mají pod dohledem naši vojáci a vojáci aktivní zálohy.

S celou náročnou logistickou operací americkým vojákům pomáhá česká armáda se státní a vojenskou policií. „Pro armádu to je příležitost si procvičit schopnost logistické podpory hostitelskou zemí,“ uvedla mluvčí armády Magdalena Dvořáková.

Vojáci a technika armády USA se přes území republiky přesouvali už několikrát. Velkou pozornost vyvolal například konvoj asi 500 Američanů s více než stovkou vozidel, který projížděl Českem na jaře 2015 cestou ze cvičení v Pobaltí na domovskou základnu v Německu. Naposledy republikou projíždělo loni v květnu a červnu zhruba 700 vojáků a 150 kusů techniky.

Podle mluvčí generálního štábu se stejně jako v minulosti do cvičení zapojí 2. jezdecký pluk s kolovými obrněná bojová vozidla Stryker nebo terénní vozidla HMMWV, vybaveni budou i logistickou podpůrnou technikou.