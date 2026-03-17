Výtky ohledně nedostatečných výdajů na obranu, které během cesty rezonovaly v Česku, podle něj Trumpovi lidé na jednání takřka neřešili. „Z amerických politiků to vytáhl jen Jamieson Greer (Trumpův zmocněnec pro obchod). A to v úplném závěru jednání, když už jsme se takřka loučili,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček.
Máte za sebou týdenní cestu po Spojených státech, kde jste se setkal s ministrem hospodářství Howardem Lutnickem a dalšími lidmi z bezprostředního okolí prezidenta Donalda Trumpa. Jak to celkově hodnotíte?
Z politického hlediska to byla jedna z nejúspěšnějších cest za posledních mnoho let. Byl jsem přijat opravdu na nejvyšší úrovni členů kabinetu. Obecně je skvělé, že se ministři naší vlády, byť jsme teprve dva měsíce po získání důvěry, setkávají v USA se svými protějšky na té nejvyšší úrovni. Ať už to byl Petr Macinka, který se tu nedávno setkal s ministrem zahraničí Markem Rubiem a také i přímo s Donaldem Trumpem, nebo já na hospodářské úrovni. Co jsme potřebovali, to jsme si uhájili a dopadlo to z mého pohledu velmi dobře.
Cení si toho, že jsme za podporu nedali slovíčko „ale“. Jsou i jiní spojenci v rámci Evropy, kteří je sice v jejich krocích podpořili, ale řekli si k tomu i to „ale“.