Trumpova cla nejsou konečná. USA se chtějí dohodnout, věří Výborný

„I my jsme se shodli na tom, že je v tuto chvíli potřeba využít časový prostor, který tady máme do 1. srpna k vyjednávání,“ řekl Výborný českým novinářům v Bruselu během jednání unijních ministrů zemědělství.

„Já osobně jsem přesvědčen o tom, že pozice Spojených států amerických není konečná,“ dodal. Trump má podle něj unikátní styl vyjednávání, který je ve skutečnosti spíše snahou se ve finále nějakým způsobem dohodnout.

Český ministr zemědělství přitom ocenil, že Evropská komise k jednáním nepřistupuje hystericky, ale naopak věcně. Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič podle něj pracuje na tom, aby se mu podařilo najít takovou dohodu, která nebude poškozovat evropské firmy, včetně těch zemědělských a potravinářských, ani Spojené státy. „Jestli něco nepotřebujeme, tak je to obchodní válka mezi USA a Evropou. To by mělo negativní dopad jak na Spojené státy, tak na EU,“ dodal ministr Výborný.

Pokud by se nicméně dohody nepodařilo dosáhnout a nyní navrhovaná třicetiprocentní cla by začala platit, EU by podle českého ministra měla reagovat recipročně a chovat se suverénně a silně. „Pokud by dohoda o clech nebyla, tak musí USA počítat s tím, že Evropa zavede recipročně cla na americké zboží a bude se to týkat i zemědělských komodit,“ uvedl.

Někteří američtí představitelé zmiňují, že by EU měla slevit ze svých přísných norem ohledně bezpečnosti potravin. V Evropské unii například platí zákaz dovozu hormonálně upraveného masa z USA. „Nedovedu si to úplně představit,“ reagoval ministr Výborný. „Bez ohledu na to, jestli jednáme s USA, Indií nebo Ukrajinou, musí pro nás zůstat prioritou zdraví lidí a není možné tomu nadřadit nějaké obchodní či jiné dohody,“ dodal.