Dechberoucí podívaná. Polární záře rozjasnila noční oblohu v Česku

Podle meteorologů z ČHMÚ byla záře „poměrně silná“.
„Stále ale čekáme na příchod nabitých částic z nejsilnější erupce včera dopoledne, potenciál je tak pro další, možná ještě silnější polární záři dnes večer a v noci. Počasí ale nebude příznivé,“ píší meteorologové. Naději na nejlepší pozorování vidí ve vyšších polohách a na horách, kde se očekává aspoň částečně průsvitná oblačnost. „Zde tedy naděje je,“ dodávají.
Za polární září nemusíte cestovat až na sever. I v Česku máte už brzy šanci ji vidět
Polární záře jsou běžné v polárních oblastech, kde se rozplývají po celé obloze. Zdrojem polární záře je aktivita Slunce, konkrétně reakce molekul a atomů zemské atmosféry s částicemi ze slunečního větru, který přichází po silných slunečních erupcích. Díky magnetickému poli Země se tok nabitých částic usměrňuje k zemským pólům.
Lidé v Česku na sociálních sítích sdíleli své úlovky například z Brandýska na Kladensku.
Barva polární záře se odvíjí od polohy, respektive hustoty atmosféry. V nízkých polohách do 100 kilometrů se zabarvuje do zelena až modra, zatímco v nejvyšších výškách okolo 200 kilometrů září rudou barvou ionizovaného kyslíku.
O poznání výraznější zážitek dopřály vyšší pozorovací polohy. Příspěvek z Pece pod Sněžkou zachycuje ohromující atmosféru, kterou energetické výboje na horách vykouzlily.
Velmi slabá polární záře byla k vidění dokonce v Praze. V nižších polohách zeměkoule bývají paprsky obvykle slabší. Snadno se dají zaplést se světelným znečištěním nebo červánky.
Texas, Florida, Alabama
Jak píše CNN, vzácná podívaná se naskytla i lidem i na americkém jihu.
„Severní světla dnes večer předvedla opravdovou show. Obloha byla na chvíli pouhým okem viditelná v barvě západu slunce. Byly tam sloupy! Takhle na jihu to bylo prostě úžasné!“ chlubí se uživatel na síti X.
Také na středozápadě USA v Missouri lidé pozorovali polární záři, ačkoliv trochu slabší. K vidění byla v odstínech temně červené až sytě růžové a zelené barvy.
I v Texasu ve městě Benjamin rozsvítila noční oblohu zářivě červená aurora borealis. „Dokonce i obloha je fanoušek Texas Tech!“ píše autor s odkazem na fotbalový tým Texas Tech Red Raiders, jenž má v logu dvě červená T.
Slabší polární záře byla k vidění také v západní části Spojených států „dole“ v Nevadě.