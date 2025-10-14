Česká ambasáda v USA bude mít nové sídlo, stávající budovu čeká rekonstrukce

  19:09
České velvyslanectví ve Spojených státech bude mít ve Washingtonu nové sídlo. Nejpozději začátkem léta příštího roku by tam měli začít zaměstnanci působit. V úterý to sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. Náklady na koupi nové ambasády a rekonstrukci té stávající činí 275 milionů korun.

Budova českého velvyslanectví ve Washingtonu (USA) | foto: Google maps

Vláda loni v listopadu rozhodla o tom, že se česká diplomacie v USA vrátí na adresu Massachusetts Avenue ve Washingtonu, kde už v historii sídlila. Aktuálně tam působí také diplomatické mise například Británie, Japonska, Austrálie, Jižní Koreje, Indie či Turecka.

Teď, teď tu byl! Nový šéf americké ambasády se představil po cimrmanovsku

„Přemístěním hlavního sídla zastupitelského úřadu se zlepší poloha, dostupnost a podmínky pro jednání s partnery na velvyslanectví a zároveň dostupnost na jednání v amerických institucích,“ uvedl Drake.

Jedním z důvodů hledání nových prostor byla podle mluvčího potřeba zásadní rekonstrukce stávající budovy ambasády v ulici Spring of Freedom. „Po rekonstrukci zůstane v objektu konzulární a kulturní oddělení a byty pro zaměstnance,“ dodal mluvčí.

Akce ve Washingtonu, po níž zavraždili dva Izraelce, se účastnil i český diplomat

Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) se chystá do Spojených států, kde formálně novou budovu převezme. Šéf diplomacie se v následujících týdnech chystá také na Radu pro zahraniční věcí EU v Lucemburku, do Izraele na pozvání Izraelské rady pro zahraniční vztahy a Hebrejské univerzity a následně do Bahrajnu na Manama Forum.

Babiš bude lepší premiér než Fiala, ten ani vládu neřídil, říká Václav Klaus

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Lecornu ve Francii bojuje o život vlády, navrhl pozastavení důchodové reformy

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v úterý navrhl pozastavení kontroverzní důchodové reformy z roku 2023 až do příštích prezidentských voleb. Při svém proslovu v parlamentu také zákonodárcům...

14. října 2025  16:51,  aktualizováno  19:33

Zelenskyj zavede v Oděse vojenskou správu, starostu města zbavil občanství

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v úterý večer oznámil, že v Oděse na jihu země zavede vojenskou správu. Stalo se tak poté, co podle tajné služby SBU zbavil starostu Hennadije Truchanova...

14. října 2025  18:37,  aktualizováno  19:30

Zmocněnec pro Ukrajinu Kopečný skončí. Narazil jsem na limity státu, říká

Vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný chce na konci roku rezignovat na svou funkci. Jako důvod Kopečný uvedl limity toho, co lze za stát udělat. Zmocněncem pro Ukrajinu byl Kopečný...

14. října 2025  18:57

Motoristé povedou dva výbory. Turka do vedení Sněmovny neřeší, říká Šťastný

Motoristé sobě, kteří jednají o vzniku vlády s hnutím ANO a SPD, by měli ve Sněmovně vést dva výbory. „Ústavně-právní a rozpočtový,“ řekl iDNES.cz šéf klubu Boris Šťastný. Na jednání poslaneckého...

14. října 2025  11:38,  aktualizováno  18:20

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Pavel...

14. října 2025,  aktualizováno  18:15

OBRAZEM: Patrik Hartl pokřtil svou novou knihu. Podpořit ho přišli rodina i herci

Oblíbený český spisovatel, dramatik a režisér Patrik Hartl v úterý pokřtil svou v pořadí devátou knihu s názvem Manželství. Hartla při křtu přišli podpořit jeho manželka, dcera a herci Studio Dva.

14. října 2025  18:08

Neřízený vagon se řítil po kolejích 12 kilometrů, zastavili ho pomocí zarážky

Z Mariánských Lázní ujel odpoledne nákladní vagon. Zastavit se jej podařilo až v Plané u Mariánských Lázní. Doprava na trati stála téměř tři čtvrtě hodiny. Událostí se zabývá policie.

14. října 2025  16:01,  aktualizováno  18:02

Prezident Madagaskaru uprchl ze země, moc převzala armáda

Armáda v úterý převzala vládu nad Madagaskarem a rozpustila senát spolu s ústavním soudem, zatímco sněmovna bude nadále zasedat. Zemi bude řídit rada složená z členů armády a četnictva spolu s...

14. října 2025  9:41,  aktualizováno  17:04

Závěť jako charita. Lidé bez dědiců darují miliony, bylo mezi nimi i „Wintonovo dítě“

Každý rok propadne státu majetek lidí bez dědiců, kteří nesepsali závěť, v hodnotě zhruba čtvrt miliardy korun. Většina z nich poslední vůli odkládá, protože o ní nechce za svého života přemýšlet....

14. října 2025  16:55

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Na silnicích ubude kamionů, minerálka ze skladu zamíří přímo k zákazníkům

Zjednodušení logistiky při přepravě a potenciál dalšího růstu podniku. To jsou hlavní cíle nové haly, kterou v úterý společnost Mattoni 1873 otevřela ve svém závodě v Mnichově na Mariánskolázeňsku....

14. října 2025  16:53

Šestá evropská země zařazuje F-35 do výzbroje. Belgie slaví přílet prvních strojů

První tři vyrobené letouny F-35A belgických vzdušných sil přistály v pondělí na své nové mateřské základně poblíž Florennes. „Dnes píšeme dějiny,“ konstatoval náčelník belgické obrany Frederik...

14. října 2025  16:40

