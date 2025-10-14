Vláda loni v listopadu rozhodla o tom, že se česká diplomacie v USA vrátí na adresu Massachusetts Avenue ve Washingtonu, kde už v historii sídlila. Aktuálně tam působí také diplomatické mise například Británie, Japonska, Austrálie, Jižní Koreje, Indie či Turecka.
|
Teď, teď tu byl! Nový šéf americké ambasády se představil po cimrmanovsku
„Přemístěním hlavního sídla zastupitelského úřadu se zlepší poloha, dostupnost a podmínky pro jednání s partnery na velvyslanectví a zároveň dostupnost na jednání v amerických institucích,“ uvedl Drake.
Jedním z důvodů hledání nových prostor byla podle mluvčího potřeba zásadní rekonstrukce stávající budovy ambasády v ulici Spring of Freedom. „Po rekonstrukci zůstane v objektu konzulární a kulturní oddělení a byty pro zaměstnance,“ dodal mluvčí.
|
Akce ve Washingtonu, po níž zavraždili dva Izraelce, se účastnil i český diplomat
Ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr., zvolen za Spolu) se chystá do Spojených států, kde formálně novou budovu převezme. Šéf diplomacie se v následujících týdnech chystá také na Radu pro zahraniční věcí EU v Lucemburku, do Izraele na pozvání Izraelské rady pro zahraniční vztahy a Hebrejské univerzity a následně do Bahrajnu na Manama Forum.