Čech vinil exmanželku z únosu dětí do Moskvy. Případ uzavřel až Ústavní soud

Autor: ,
  15:30
Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnosti Čecha, jehož tehdejší manželka s ruským a českým občanstvím odvezla děti nejprve do Dubaje a poté do Moskvy. Muž se domáhal práva na účinné vyšetření mezinárodního únosu. Podal dvě trestní oznámení, zastání u české policie ani státního zastupitelství však dosud nenašel a ruský opatrovnický soud stanovil, že bydliště dětí bude u matky v Moskvě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Ústavní soudci poukázali na limity svých pravomocí v oblasti práva na účinné vyšetřování. Podle soudce zpravodaje Zdeňka Kühna soud není „paralelní či alternativní prokuraturou“.

Zasáhnout by mohl u závažnější trestné činnosti. V tomto případě však nešlo o únos, který by provedl třeba zakuklený muž na ulici, ale spíše o výsledek partnerských neshod ohledně místa pobytu rodiny, jimiž se zpravila zabývají civilní soudy.

Čech v Dubaji: Z hotelu zazněly i výbuchy, atentátu se ale místní nebáli

„I v nyní řešené věci je přemístění dětí třeba řešit primárně prostředky civilního práva,“ stojí v nálezu. „Byť ÚS nijak nezlehčuje újmu způsobenou stěžovateli přemístěním dětí do Ruska, nic v napadených postupech nenasvědčuje jakkoli svévolnému či jinak nepřijatelnému jednání orgánů činných v trestním řízení,“ rozhodli ústavní soudci.

Pár uzavřel manželství v červnu 2021. V listopadu téhož roku se jim narodila dcera a muž si osvojil manželčina syna. Děti mají české i ruské občanství. Rodina v roce 2022 odcestovala do Dubaje.

Pozor na cesty do ciziny, hrozí vám vydání do USA, varovalo Rusko občany

Podle muže šlo o dovolenou, podle matky o přesun rodinného zázemí. S dětmi se do Česka už nevrátila. Později se bez partnerova souhlasu přestěhovala do Moskvy. Pár je už nyní rozvedený.

Muž považuje postup státního zastupitelství za nepřijatelný exces. Dlouhodobě tvrdí, že matčino jednání naplnilo znaky trestného činu. Civilní řízení před českými soudy ještě neskončilo, rozhodovat bude Nejvyšší soud. Nikdo z aktérů sporu se dnešního vyhlášení nálezu nezúčastnil.

Polsko uzavře hranici s Běloruskem, reaguje na cvičení Minsku s Moskvou

Tříčlenný senát ÚS nebyl při rozhodování jednotný. Soudce Milan Hulmák navrhoval stížnosti vyhovět. „V nyní posuzované věci nešlo o pouhou neshodu rodičů s odlišnou státní příslušností stran místa bydliště dětí, jak se snažila prezentovat státní zastupitelství, nýbrž o podezření ze spáchání mezinárodního únosu dětí,“ uvedl Hulmák v odlišném stanovisku k nálezu.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Česko je zaslíbené ezoterice. Sekty lákají i vysokoškoláky, říká religionista

Nejčtenější

Deset tisíc vojáků na přehlídce v Číně. Si, Putin a Kim se prošli po červeném koberci

V čínském Pekingu se v noci z úterý na středu uskutečnila vojenská přehlídka u příležitosti 80. výročí kapitulace císařského Japonska na konci druhé světové války. Přehlídky se dle odhadů účastnilo...

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

V Lisabonu vykolejila slavná lanovka. Vůz se roztříštil o dům u trati, zahynulo 16 lidí

V Lisabonu vykolejila a havarovala lanovka Glória, která patří mezi oblíbené turistické atrakce. Počet úmrtí vzrostl na šestnáct, v nemocnici jsou dvě desítky lidí. Příčina nehody je zatím...

Ulice slaví 20 let od premiéry. Jak šel čas s hrdiny nekonečného seriálu

Je to přesně 20 let od premiéry prvního dílu nováckého seriálu Ulice. Za tu dobu „nekonečným“ seriálem prošla řada herců. Někteří už nejsou mezi námi, jiní odešli, aby se pak zase vrátili, další...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz....

10. září 2025  14:34,  aktualizováno  15:56

Tusk: Jsme válce nejblíž od druhé světové. NATO aktivovalo článek 4

Polsko je nejblíže k ozbrojenému konfliktu od druhé světové války, uvedl ve středu polský premiér Donald Tusk v reakci na noční průnik ruských dronů nad polské území. Země podle Tuska teď ve válečném...

10. září 2025  10:43,  aktualizováno  15:47

Blokujme všechno! Lecornu se ujal úřadu premiéra, Francií zmítají protesty

Nový francouzský premiér, dosavadní ministr obrany Sébastien Lecornu, ve středu při ceremonii v pařížském paláci Matignon převzal úřad od svého předchůdce Françoise Bayroua. Při té příležitosti...

10. září 2025  14:51,  aktualizováno  15:33

Meteorologové varují před vydatným deštěm. Zvedne hladiny řek

Na většině území Česka bude v noci na čtvrtek vydatně pršet. Hladiny menších vodních toků mohou vystoupat nad první povodňový stupeň, varuje Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Výstrahu s nízkým...

10. září 2025  10:39,  aktualizováno  15:33

Čech vinil exmanželku z únosu dětí do Moskvy. Případ uzavřel až Ústavní soud

Ústavní soud (ÚS) zamítl stížnosti Čecha, jehož tehdejší manželka s ruským a českým občanstvím odvezla děti nejprve do Dubaje a poté do Moskvy. Muž se domáhal práva na účinné vyšetření mezinárodního...

10. září 2025  15:30

Tekutý poklad z Bečova se vrátí do rodné Francie, lahve dostanou speciální péči

Část bečovského tekutého pokladu, tedy lahví s vínem a koňakem, který se před čtyřiceti lety našel v hradní kapli společně s relikviářem sv. Maura, čeká cesta za hranice. Nejvzácnější archivní vína,...

10. září 2025  15:25

OBRAZEM: Zničené domy, trosky v polích. Bezprecedentní útok Ruska proti Evropě

Polsko v noci z úterý na středu zaznamenalo „bezprecedentní“ průnik ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Několik z nich sestřelilo. Trosky jednoho z bezpilotních strojů zničily dům v obci...

10. září 2025  15:10

ANO s 31 % dál dominuje. Ve vládním táboře se přesouvají voliči, tvrdí průzkum

Hnutí ANO by na začátku září získalo 31 procent hlasů voličů. Druhá by skončila koalice SPOLU s necelými 20 procenty. O třetí místo bojují Starostové a hnutí SPD. Do Sněmovny by se dostali také...

10. září 2025  14:47,  aktualizováno  15:03

Ondřej Sokol a Aleš Háma večer odstartují hlasování do ankety Český slavík

Moderátoři Českého slavíka Ondřej Sokol a Aleš Háma odstartují v Televizních novinách ve středu 10. září hlasování v letošním ročníku. Fanoušci budou moci svým oblíbencům posílat hlasy až do půlnoci...

10. září 2025  15:02

Chci věřit, že drony měly skončit na Ukrajině, řekl šéf slovenské diplomacie

Slovensko považuje vniknutí dronů do polského vzdušného prostoru za vážnou eskalaci, řekl ve středu ministr zahraničí Juraj Blanár. Polsku v souvislosti s incidentem vyjádřil solidaritu. Slovenský...

10. září 2025  11:53,  aktualizováno  14:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Neplánovali jsme zasáhnout cíle v Polsku, jsme připraveni jednat, uvedlo Rusko

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že při svém vzdušném útoku na Ukrajinu z noci na středu neplánovalo zasáhnout žádné cíle v Polsku. S Varšavou je nicméně připravené na toto téma jednat.

10. září 2025  14:29,  aktualizováno  14:49

Hazard na dálnici. Podívejte se, jak skrytá kamera natočila řidiče kamionů

V pravé ruce za jízdy drží telefon, do něhož se co chvíli dívá. Vedle řidiče kamionu mezitím jedou policisté, kteří jej po celou dobu natáčejí. Hlídky si šofér všímá až po minutě, kdy spustila...

10. září 2025  14:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.