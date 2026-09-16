Muž se přiznal bez obhájce. Ústavní soud po zásahu Štrasburku zrušil rozsudek

K části trestné činnosti se muž přiznal bez právního zástupce a bez náležitého poučení. Takové doznání nelze použít jako důkaz, uvedl ÚS „Jsem rád, že ÚS stížnosti vyhověl, nicméně věc je otevřená, bude směřovat zpátky na okresní soud,“ řekl novinářům mužův advokát Roman Měrka.
Okresní soud ve Frýdku-Místku vyměřil muži v roce 2019 dvouletý trest vězení, a to jen za skutky, ke kterým se sám přiznal v přípravném řízení a bez obhájce. Ve zbytku tehdy obžaloba neuspěla. V roce 2020 verdikt potvrdily Krajský soud v Ostravě, Nejvyšší soud i ÚS.
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Obnova řízení před ÚS je poměrně výjimečný procesní krok, který obvykle následuje právě po zásahu Evropského soudu pro lidská práva. Vůči některým závěrům štrasburského soudu se ÚS vymezil, poukázal na dílčí rozpory mezi obsahem spisu a rozhodnutím ESLP. Přesto ale verdikt českých soudů zrušil. Důvodem je to, že muže při výslechu nikdo odpovídajícím způsobem nepoučil o právu na právní pomoc.
Nyní znovu rozhodne soud ve Frýdku-Místku. „ÚS nijak nepředjímá, jaký dopad budou v tomto nálezu vyslovené závěry mít na výsledek trestního řízení a orgány činné v trestním řízení v tomto směru ÚS nijak nezavazuje. Podstatné je, že za současného skutkového a procesního stavu soudy v této věci nemohou jako důkaz použít ta stěžovatelova doznání, která učinil bez přítomnosti obhájce,“ stojí v nálezu soudce zpravodaje Tomáše Langáška. Plénum ÚS bylo při rozhodování jednotné, žádný z 15 soudců a soudkyň nezaujal odlišné stanovisko.
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V roce 2020 se mužovou stížností zabýval tříčlenný senát, jehož členové už u soudu nepůsobí. Stížnost tehdy považovali za zjevně neopodstatněnou. Soudcem zpravodajem byl Tomáš Lichovník.
„Stěžovatel potvrdil své dvě počáteční výpovědi i při dalším vazebním zasedání, které se již odehrálo po jeho vzetí do vazby za přítomnosti povinně přiděleného obhájce. Lze také poukázat na to, že ani v předchozích trestních řízeních stěžovatele nebyl jeho duševní stav nijak zpochybňován,“ stálo v tehdejším usnesení. Zmiňovalo také to, že muž měl už tehdy 11 záznamů v trestním rejstříku.