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Neopodstatněné, řekl Ústavní soud. Smetl stížnosti Jiřikovského z bitcoinové kauzy

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  12:06
Eskorta přiváží Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy do budovy Krajského...

Eskorta přiváží Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy do budovy Krajského soudu v Brně. Jiřikovský je ve vazbě víc než rok, vzhledem k podané obžalobě však poprvé jako první instance rozhoduje krajský soud. (24. srpna 2026) | foto: ČTK

Eskorta přiváží Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy do budovy Krajského...
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Eskorta přiváží Tomáše Jiřikovského z bitcoinové kauzy do budovy Krajského...
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Ústavní soud odmítl dvě stížnosti Tomáše Jiřikovského, hlavního aktéra bitcoinové kauzy. Jedna zpochybňovala okolnosti, za kterých policie přibrala soudního znalce, druhá upozorňovala na to, že policisté prý neumožnili obhajobě nahlédnout do kompletního spisového materiálu. Soud považoval obě stížnosti za neopodstatněné.

Jiřikovský se na ústavní soudce obrací opakovaně, zatím ale nedosáhl úspěchu, který by významně ovlivnil jeho postavení v kauze. Nyní čeká ve vazbě, obžaloba je podaná ke Krajskému soudu v Brně. Ústavní soudci se zabývají ještě třemi dalšími jeho stížnostmi.

V minulosti Jiřikovský provozoval darknetové tržiště, kde se obchodovalo s drogami a platilo kryptoměnou. Když se dostal z výkonu trestu na svobodu a také k části své zabavené elektroniky, daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v hodnotě přibližně jedné miliardy korun. Dar byl podle policistů a žalobců součástí plánu na vyprání špinavých peněz. Aktéři, mezi které patří také bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek, vinu popírají.

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Jedna z odmítnutých stížností poukazovala na to, že policie přibrala znalce, který měl popsat ekonomický model fungování darknetového tržiště Nucleus, stanovit celkový rozsah obchodní činnosti, příjmy administrátora tržiště a určit objem drogových transakcí. Podle obhajoby to však není ve znalcově odbornosti a policisté postupovali svévolně, aby expertiza posvětila jejich dohady.

„Podle Ústavního soudu nelze postup policejního orgánu hodnotit jako svévolný, tím méně vedený účelovou snahou potvrdit jím předem stanovené závěry, jak spekulativně naznačuje stěžovatel,“ stojí v usnesení. Případnými vadami posudku se může zabývat krajský soud, až bude kauzu projednávat.

Další stížnost navazovala na snahu obhajoby nahlédnout do kompletního spisového materiálu, zejména spisů o dřívějším prověřování Jiřikovského. „Odepřením přístupu k části spisu v této fázi řízení nedošlo k porušení práva na spravedlivý proces,“ reagovali ústavní soudci.

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Kromě tří dalších Jiřikovského stížností mají na stole ještě nevyřízený podnět bývalého náměstka ministra spravedlnosti Radomíra Daňhela. V polovině srpna ÚS odmítl stížnosti exministra Blažka a právníka Kárima Titze, stejně jako další z řady podnětů Jiřikovského. Všichni zpochybňovali dosavadní kroky orgánů činných v trestním řízení.

V srpnu Jiřikovský svůj dar ministerstvu odvolal pro nevděk. Úřad to označil za další právní riziko spojené s bitcoinovou kauzou.

15. srpna 2025

KRIMI

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