Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Výtka za malý důraz na hospodářský růst i pochvala. Opozice hodnotí projev von der Leyenové

Autor: ,
  13:27
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském parlamentu ve Štrasburku ve Francii projev o stavu Evropské unie (SOTEU). (16. září 2026) | foto: Reuters

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...
14 fotografií
Středeční projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové hodnotí čeští opoziční politici rozdílně. ODS v něm postrádá větší důraz na hospodářský růst a produktivitu, zatímco zástupci STAN a Pirátů některé návrhy ocenili. Pozornost věnovali také konkurenceschopnosti, bezpečnosti a postavení Evropské unie ve světě.

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) postrádal větší důraz na hospodářský růst a produktivitu. Europoslanec Jan Farský (STAN) ocenil zaměření na konkurenceschopnost, bezpečnost a energetickou nezávislost. Poslankyně Katerina Demetrashvili (Piráti) přivítala posilování transatlantických vztahů a nabídku užšího spojení s Kanadou.

Von der Leyenová ve výročním projevu o stavu EU v Evropském parlamentu ve Štrasburku zdůraznila potřebu větší jednoty a samostatnosti Evropy v oblasti bezpečnosti a energetiky. Navrhla také užší partnerství s Kanadou. Věnovala se mimo jiné vysokým cenám energií, závislosti na Číně, obraně a umělé inteligenci.

Nacionalisté s Rusy nesmí EU rozbít, řekla von der Leyenová. Umožní přidružení Kanady

Skopeček řekl, že vzhledem k délce projevu se von der Leyenová problému konkurenceschopnosti Evropy věnovala pouze okrajově. Rozdíl v hospodářské výkonnosti mezi Spojenými státy a Evropou se podle něj zvětšuje. Projevuje se to například problémy některých automobilek, propouštěním či přesouváním průmyslové výroby do USA. Právě konkurenceschopnosti, nízkému hospodářskému růstu a produktivitě se podle něj měl projev věnovat výrazněji.

Pokud EU nebude dostatečně ekonomicky silná a nebude vytvářet dostatek vlastních zdrojů, budou podle Skopečka další evropské iniciativy uskutečňovány pouze částečně nebo na dluh.

Farský naopak za nejdůležitější považuje změnu důrazu v evropské debatě. „Evropa dnes řeší především bezpečnost, konkurenceschopnost a energetickou nezávislost,“ uvedl. Pro Česko je podle něj podstatné, že von der Leyenová spojila konkurenceschopnost evropského průmyslu s vysokými cenami energií a zařadila jadernou energetiku vedle obnovitelných zdrojů jako součást řešení.

EU navrhne zákaz sociálních sítí pro děti mladší 13 let, oznámila šéfka EK

Za druhé zásadní téma označil Farský obranu. Návrh evropského bezpečnostního protokolu, Evropské bezpečnostní rady a společných strategických vojenských schopností podle něj ukazuje, že se debata posouvá od otázky, zda má Evropa převzít větší odpovědnost za svou bezpečnost, k tomu, jak to konkrétně udělat.

Demetrashvili přivítala návrh na další posílení vztahů s Kanadou. „Tohle nelze jinak než přivítat. Ve světě, kde se vazby spíše přetrhávají, je posilování transatlantických vztahů důležitým signálem,“ uvedla. Pokud Kanada nabídku přijme, půjde podle ní o historický milník a důkaz, že EU dokáže být aktérem, nejen pozorovatelem.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Kdo vládne Instagramu v Evropě? Podívejte se na hvězdy jednotlivých zemí

Instagramové hvězdy z celé Evropy

Kdo má nejvíc sledujících na Instagramu v jednotlivých evropských zemích? S přehledem kralují sportovci v čele s fotbalisty. Některé země ale překvapily a sportovci se rozhodně na nejvyšších příčkách...

Norsko se rozloučilo s králem Haraldem V. Pohřbu se účastnil i Pavel

Norsko se loučí s králem Haraldem V. (9. září 2026)

V katedrále v Oslu se konal státní pohřeb norského krále Haralda V., který zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Smuteční procesí s rakví se v poledne vydalo z kaple královského paláce do katedrály za...

Prašná dáma utekla z hroutících se Dvojčat. Oblak bílé smrti ji po letech dohnal

Všudypřítomný prach proměnil lidi v hýbající se sochy. Byla mezi nimi i Marcy...

Ve tváři má absolutní zděšení. Bílý prach jí pokrývá vlasy, tvář i elegantní kostýmek. Vypadá jako mramorová socha. Marcy Bordersovou před pětadvaceti lety vyfotili ve chvíli, kdy přežila...

Marek Eben a Tereza Kostková končí s moderováním StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Marek Eben a Tereza Kostková v televizní show StarDance skončí. Čtrnáctý ročník, který začíná 10. října, bude jejich poslední. Oblíbený pořad moderovali od roku 2006. Informaci dvojice oznámila na...

Policie tři dny hledala pyromanku, která odešla z bohnické léčebny

Policie vyhlásila pátrání po pohřešované Kateřině. S. (14. září 2026)

Policie od neděle pátrala po čtyřiačtyřicetileté pacientce pražské psychiatrické nemocnice v Bohnicích, kam byla umístěna na základě soudem nařízené ochranné léčby a léčila se tam kvůli pyromanii....

14. září 2026  14:12,  aktualizováno  16. 9. 14:20

Češi poslali Nepálu na pomoc po ničivých povodních přes 47 milionů korun

Lidé pozorují následky povodně v okrese Nuwakot v Nepálu. (26. srpna 2026)

Na pomoc Nepálu, který koncem srpna zasáhly ničivé povodně, vybraly české humanitární organizace zhruba 47,3 milionu korun a ve sbírkách pokračují. Kromě zajištění základních potřeb pro zasažené...

16. září 2026  14:15

U letiště našli těla několika žen. Byly polonahé, Johannesburg obchází strach

Policie v jihoafrickém Johannesburgu vyšetřuje vraždu ženy. (15. září 2026)

V blízkosti mezinárodního letiště v jihoafrickém Johannesburgu v posledních týdnech našli těla sedmi žen. Případy vyvolaly vlnu strachu, smutku a hněvu a znovu upozornily na nedostatečný pokrok v...

16. září 2026  14:13

Volební témata v Blansku? Ohyzdná výšková budova v centru i chybějící sauna

Výšková budova se tyčí vysoko nad ostatní, jenže je nevyužitá a vzhledem hyzdí...

Povede dál Blansko ODS, nebo se nejvyššího postu ujme hnutí ANO? To je hlavní otázka letošního volebního klání ve městě. Před čtyřmi roky dokázali občanští demokraté hlavní křeslo uhájit i přes těsné...

16. září 2026  14:10

Pavel na blížícím se setkání s jordánským králem probere i obrannou spolupráci

Setkání prezidenta Petra Pavla s jordánským premiérem Bišerem Chasávnou v...

Prezident Petr Pavel a jordánský král Abdalláh II. budou v pátek na Pražském hradě hovořit o ekonomické a obranné spolupráci i o aktuální situaci na Blízkém východě. O tématech jednání dnes ČTK...

16. září 2026  14:10

Babiš nabídl Bulharsku osm Skyfoxů. A varoval, že emisní povolenky zdraží život

Premiéra Andreje Babiše přijal v Sofii jeho bulharský protějšek Rumen Radev....

Od naší zpravodajky v Sofii Premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček jsou ve středu na návštěvě Bulharska. Babiš po jednání se svým protějškem Rumenem Radevem vyzdvihl přátelské vztahy obou zemí, řešili...

16. září 2026,  aktualizováno  14:09

Volby jako vtip o vráně a sýru. Celé Rusko je Potěmkinova vesnice, říká ruský historik

Premium
Azovskyje, Chersonská oblast. Volby do Státní dumy mají mimo jiné zpečetit a...

O výsledku víkendových voleb do ruské Státní dumy nikdo nepochybuje. Vlastně to žádné volby nejsou, jen jejich simulace, speciální volební operace. Co je tedy jejich hlavní smysl? „Mají legalizovat...

16. září 2026  14:07

Kosovský exprezident Thaçi dostal 25 let za válečné zločiny. Hanba, zuří Albánci

Tisíce lidí se v Prištině účastní pochodu na podporu bývalého prezidenta...

Zvláštní tribunál pro Kosovo ve středu uložil bývalému kosovskému prezidentovi Hashimu Thaçimu trest vězení 25 let za válečné zločiny. Bývalého politického šéfa Kosovské osvobozenecké armády (UÇK)...

16. září 2026  12:21,  aktualizováno  14:01

Kofola chce zachránit hospodskou kulturu. Kupuje síť Chachar catering

Od spolupráce si Kofola slibuje záchranu české hospodské kultury. (16. září...

Skupina Kofola pokračuje v akvizici a kupuje většinový podíl ve společnosti Chachar catering, která stojí za sítí restaurací Chacharova Hasičárna a Chacharova pizza. Od spolupráce si výrobce limonád...

16. září 2026  13:43

Armáda nastupuje na Šumavu. Začala příprava sanace toxických látek

Policisté hlídkují na přístupové cestě ke kontaminované lokalitě v bývalém...

V šumavské oblasti na Klatovsku, kde se našly toxické látky, ve středu jednali zástupci ministerstva obrany, armády, ministerstva životního prostředí a šumavského národního parku o koordinaci postupu...

16. září 2026  13:27

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Výtka za malý důraz na hospodářský růst i pochvala. Opozice hodnotí projev von der Leyenové

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen přednesela v Evropském...

Středeční projev předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové hodnotí čeští opoziční politici rozdílně. ODS v něm postrádá větší důraz na hospodářský růst a produktivitu, zatímco zástupci STAN...

16. září 2026  13:27

Cévní náhrada z hovězí tepny. Unikátní operace dala pacientovi novou naději

Premium
Operatérka Monika Medřická z Vaskulárního centra Nemocnice AGEL...

Zákrok, který dosud v Česku nemá obdoby, se v pondělí podařil chirurgům vítkovické nemocnice. Jako první v republice voperovali pacientovi se závažným onemocněním ledvin biologickou cévní náhradu...

16. září 2026  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet