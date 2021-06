Zvyšte bezpečnost úředníků, žádají v otevřeném dopise odbory Babiše

Svaz tak reaguje na úterní tragickou událost, kdy útočník postřelil zaměstnankyni úřadu práce, která zraněním podlehla. Ministryně práce Jana Maláčová už řekla, že její resort udělá vše pro vyšší bezpečnost svých pracovníků.

Odborový svaz zastupuje zaměstnance úřadů práce, finančních úřadů, sociální správy či katastrálních úřadů. Na ohrožení pracovníků a výpady vůči nim si odbory i úřady stěžují dlouhodobě.

Například už v roce 2004 Česká správa sociálního zabezpečení navrhovala, aby úředníci patřili stejně jako soudci, zastupitelé, policisté, strážníci či exekutoři mezi veřejné činitele. Toto označení se před lety nahradilo spojením úřední osoba. Ta má zvýšenou ochranu, násilí vůči ní se trestá přísněji.

„Odborový svaz již dlouhodobě na rizikové faktory upozorňuje, zejména u přepážkových úředníků,“ uvedl předák úřednických odborů Pavel Bednář. Zmínil, že výpadům nečelí jen úředníci ve státní službě. Terčem bývají třeba i pracovníci radnic při vyřizování přestupků.

Na rizika upozorňujeme dlouhodobě, říká Svaz

Svaz v listu podotýká, že na rizika pro úředníky u přepážek upozorňuje už dlouho. Připomíná, že při sjednávání kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2019 navrhovali odboráři ustanovení o povinnosti zajistit pracovníkům bezpečnost kvůli možnému ohrožení zdraví a života.

Odbory usilovaly mimo jiné o to, aby resorty a úřady uhradily napadeným státním zaměstnancům případně právní pomoc či je zastupovaly u soudů, a to v případech fyzických i slovních útoků, upřesnil svaz. Podle něj tehdy zástupci ministerstev práce a vnitra sdělili, že se ustanovení na ochranu úředníků dostanou do novel. „Dodnes se v této věci bohužel nic hmatatelného nestalo,“ uvedl Bednář.

Svaz v listu vyzývá premiéra, aby se ochrana úředníků urychleně upravila právním předpisem. Už v úterý předák Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že odbory budou chtít s ministerstvem vnitra jednat o opatřeních k větší bezpečnosti pracovníků úřadů. Maláčová uvedla, že její resort udělá vše pro to, aby se v něm bezpečnost pracovníků zvyšovala.