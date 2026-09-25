„Zejména za poslední rok soukromí zaměstnavatelé více nastavují mantinely a home office se omezuje. Lidé musí ve většině firem trávit minimálně čtyři dny v kanceláři. Veřejná sféra je ale v zavádění trendů podstatně pomalejší,“ potvrdil Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti Alma Career, která provozuje portály Jobs.cz nebo Práce.cz.
Část oslovených ministerstev umožňuje svým úředníkům pracovat z pohodlí domova jeden den v týdnu, některá ale i několik dní. Například Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV) nabízí až tři dny v týdnu práce na dálku.
Možnost práce z domova nabízí svým zaměstnancům také Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Využívají jej dvě třetiny pracovníků. Od roku 2023 úřad rozšířil možnost home office dokonce až na čtyři dny v týdnu.