Anticenu pro úředního slídila vyzvedl osobně. Šéf NSS přišel pro inspiraci

„Postavili jsme se k tomu čelem, já jsem si pro tu cenu došel osobně. A to setkání bylo vlastně docela příjemné, protože jsem tam potkal lidi, kterých si vážím. A docela dobře jsme se pobavili o všech možných věcech ohledně ochrany osobních údajů, ochrany soukromí a tak dále,“ řekl Šimka.

NSS získal titul Úřední slídil za verdikt, jímž potvrdil právo finančních úřadů požadovat data ze silničních kamer, které získala Policie ČR v systému tzv. Automatické kontroly vozidel. Anticenu kromě NSS dostaly i společnosti Microsoft a Seznam.cz. V kategorii Výrok Velkého bratra proměnil jednu z nominací ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle Šimka, pokud jde o samotnou cenu, bude vždy velmi složité hledat nějaké vyvážení, kdy na jedné straně stojí ochrana soukromí a na druhé straně zájem na tom, aby informace, které jsou k dispozici, se tak či onak využily. Je to podle něj především věc politická, kdy se musí dávat pozor na to, aby v zákonech bylo dobře napsáno, která data lze sbírat.

„A pak samozřejmě to, co bylo v tom našem případě důležité, jak se ta data mohou využívat i pro jiné účely, než pro které jsou primárně sbírány,“ uvedl předseda. To se podle něj projevuje ve spoustě věcí i jinde v právním řádu, kdy stát sbírá různá data a debatuje se o tom, jestli je lze použít jako důkaz i někde jinde.

Příkladem jsou podle něj odposlechy, kdy nyní se podle něj debatuje o tom, zda odposlechy z trestních řízení lze použít i v jiných řízeních. Téma obecně podle něj není jednoznačné. Připomněl například, že za covidu se tváří v tvář pandemické hrozbě přicházelo s nápady, že se lidé budou sledovat, jak se pohybují, aby bylo jasné, jestli se nesetkali s nakaženou osobou. Ochrana osobních údajů by v takových případech šla stranou.

Systém Automatické kontroly vozidel, byl oceněn už v roce 2015 cenou pro Dlouhodobého slídila, přestože měl primárně sloužit k pátrání po kradených autech, pro vyšetřování zločinů a přestupků a k potírání terorismu. Jeden z finančních úřadů si záznamy vyžádal jako důkazní materiál při posuzování knih jízd. NSS svým rozhodnutím tak otevřel prostor pro další rozsáhlé zásahy do soukromí občanů, uvedl ředitel pořádající organizace Iuridicum Remedium Jan Vobořil.