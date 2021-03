Úřední maturita není ani pro sestřičky, zkouška je důležitá, míní školy

Premiér Babiš ve středu v rozhovoru pro MF DNES sdělil, že chce navrhnout udělení úřední maturitní zkoušky všem studentům ze všech typů středních škol. Známky by se měly průměrovat. „To znamená, že z maturitních předmětů by se výsledná známka udělila na základě průměru za všechny roky studia,“ dodal Babiš.

Babiš v rozhovoru přiznal, že se zatím na uznání tzv. úřednické maturity neshodli s ministrem školství Plagou. „Já jsem ale rozhodnut, že toto navrhnu, protože celý letošní rok byl pro studenty extrémně náročný a myslím si, že jiná by měla být i maturita,“ vysvětlil svůj plán Babiš. Jako příklad uvedl zejména studenty středních zdravotnických škol.

S tím nesouhlasí některé školské asociace. A to ani zdravotnická asociace, která si uvědomuje nasazení svých studentů v boji proti koronaviru. „My určitě souzníme se všemi asociacemi, že by měla být maturita zachována s omezeními ve státní části. Chceme, aby studenti, kteří budou pomáhat v nemocnicích, odmaturovali v klasické maturitě. Podporujeme, aby to proběhlo v klasické podobě,“ řekl pro iDNES.cz předseda Asociace zdravotnických škol ČR Karel Štix.

Žáci, kteří jsou nasazení v nemocnicích, by podle něj nemuseli absolvovat některé ze státních částí maturity. Praktickou část ale považuje za nutnou. „Nasazení v nemocnicích by nemuseli absolvovat například didaktické testy. Z hlediska profese ale chceme, aby proběhla zkouška i z praxe,“ dodal Štix.

Proti návrhu se postavila již dříve například také předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová. „My s tím jako asociace nesouhlasíme, protože už jsou odpuštěné písemné práce,“ řekla pro iDNES.cz Schejbalová.

Dvojí maturita

Pokud by studenti s udělením úřední maturitní zkoušky nesouhlasili, mohli by si podle premiéra udělat klasickou maturitu v takové podobě, v jaké ji pro letošní školní rok připravilo MŠMT.

Podle předsedy Unie školských asociací ČR - CZESHA Jiřího Zajíčka to je však nesystémový krok, který by zakládal nerovnosti mezi studenty a vyvářel maturanty dvou kategorií.

Podle ministerstva školství se každopádně letos zruší slohové práce z češtiny a cizích jazyků. U didaktických testů se prodlouží čas a ústní zkoušky zůstanou. Praktické zkoušky budou moct ředitelé škol nahradit jinou formou, případně je posunout na léto, stejně jako praktickou výuku, která se nyní kvůli epidemii nemůže ve školách konat.