Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom není pochyb, řekl ministr Macinka

Josef Kopecký
  13:02
V boji Motoristů sobě o to, aby dostali do vlády svého čestného prezidenta Filipa Turka, to tak trochu zaniklo. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se jasně postavil na stranu Ukrajiny, která se brání ruské agresi. „Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom asi není pochyb,“ řekl Macinka ve středu v pořadu Interview ČT24.

Ministr zahraničí Petr Macinka se sešel s ukrajinským velvyslancem Vasylem Zvaryčem. | foto: Ministerstvo zahraničí

„Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil šéf české diplomacie.

Drtivá většina, mimo naprostých pošuků, má negativní vztah k Rusku, řekl ministr zahraničí

Naopak velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku – zemi, která Ukrajinu napadla.

„Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl Macinka.

Na tato hodnocení došlo poté, co se moderátor ministra zahraničí ptal na postoj k české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla, že iniciativa bude pokračovat s tím, že do ní nebudou plynout peníze z českého státního rozpočtu. „Je podstatné, že bude zajištěno, aby tato muniční iniciativa dále fungovala,“ uvedl.

Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem

Podle Macinky by byl velký problém, pokud by měl projekt muniční iniciativy skončit. Vláda se tak podle něj rozhodla, že nehodlá situaci problematizovat. „A myslím, že za to byla i oceněna,“ prohlásil ministr zahraničí.

S ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou se dohodl, že pojede na Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš řekl, že se podle něj při své návštěvě Ukrajiny bude snažit poučit i z ukrajinských zkušeností s protidronovou obranou.

Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru

Macinka dostal v interview ČT 24 otázku i na novoroční projev šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury, který vyvolal protesty Ukrajinců. „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ napadl Okamura Ukrajince a prezidenta země Volodymyra Zelenského.

Okamura svým novoročním vystoupením podle Macinky ukázal náladu části společnosti

„Tomio Okamura prostě vystoupil se svým projevem, který v podstatě odkrýval nějakou realitu rozpoložení nálady v české společnosti,“ řekl Macinka. Předchozí vláda podle něj neukazovala realitu takovou, jaká je v české společnosti.

„U části české veřejnosti – kromě toho, že mají velmi negativní, velmi silně negativní postoj k Rusku – roste trend toho, že mají i negativní nálady k Ukrajincům. A to je právě něco, co mě mrzí, co mě trápí,“ uvedl ministr zahraničí.

Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu

„Chtěl bych mluvit i spolupracovat s ukrajinskou stranou, ale hlavně spolupracovat na tom, aby se i nálada té části veřejnosti české, která nemá úplně pozitivní vztah k Ukrajincům, zlepšila,“ doplnil Macinka.

Vstoupit do diskuse (35 příspěvků)

Ruské ponorky představují nástroj jaderného vydírání, říká analytik Visingr

Nejčtenější

Krok, jenž umocnil tragédii. Ve vyhořelém baru před lety zúžili schodiště na polovinu

Zúžení schodů během rekonstrukce ve švýcarském baru La Constellation v roce...

Švýcarský bar Le Constellation, kde na Nový rok zemřelo 40 lidí, prošel v roce 2015 rekonstrukcí. Provozovatelé během ní nechali zúžit schodiště vedoucí do baru na polovinu, upozorňuje německý...

Zemřel herec Pavel Nečas, boss Matějka z Okresního přeboru

Herec Pavel Nečas

Zemřel herec Pavel Nečas, bylo mu 59 let. Televizní diváci si ho pamatují například jako bosse Matějku ze seriálu a filmu Okresní přebor. Hrál například také v seriálech ZOO či Vinaři, filmech...

Hvězdami titulky Playboye jsou tři sexy vítězky castingu Hledáme Playmate

Lenka Šeflová, Sandra Taškovičová a Denisa Gudelj na obálce magazínu Playboy...

Pánský magazín otevírá rok 2026 silným symbolem. Na titulce lednového vydání Playboye se společně objevují tři vítězky castingu Hledáme Playmate - Denisa Gudelj (2022), Sandra Taškovičová (2024) a...

Chytré, nebo bezohledné? Lyžaři našli způsob, jak se u vleku vyhnout frontě

První lyžařský den na Černé hoře v Krkonoších (28.11.2025).

Ručník na lehátku už dávno není jediným symbolem dovolenkové vychytralosti. Podobný trend se objevuje na horách. Lyžaři v některých střediscích totiž nechávají u vleku lyže a hůlky, aby si zajistili...

„Byla to jatka.“ Svědci popisují ohnivé inferno v baru, o příčině mají jasno

Tragédie ve Švýcarsku. Při požáru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynuly...

Děs, hrůza, zděšení. Švýcarsko se na Nový rok vzpamatovává z nejhoršího požáru za dlouhé desítky let. Při katastrofě v baru v lyžařském letovisku Crans-Montana zahynulo sedmačtyřicet lidí, sto...

Jaké knihy přinese nový rok? Novinky od Pawlowské, Rowlingové či Murakamiho

Premium
Halina Pawlowská v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Co bude knižním hitem letošních Vánoc ještě nakladatelé netuší, už teď však pracují na tom, aby i letošní literární rok stál zato. Přinášíme výběr toho nejsledovanějšího, na co oslovená...

8. ledna 2026

Babiš na Slovensku: s Ficem křísí společná jednání vlád, slíbil pomoc a našel inspiraci

Společná tisková konference premiérů České republiky Andreje Babiše a Slovenské...

Od naší zpravodajky v Bratislavě Premiér Andrej Babiš zahájil první oficiální zahraniční návštěvu. A to Slovenska. Na nádvoří tamního Úřadu vlády jej čekal uvítací ceremoniál s vojenskými poctami. Následně se Babiš oficiálně...

8. ledna 2026,  aktualizováno  13:57

Pavel kritizuje Macinku za výroky o soudcích. Sám fauluje, reaguje ministr

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě předsedu Motoristů sobě Petra Macinku....

Prezident Petr Pavel se ohradil proti slovům šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky. Ten ve středu v pořadu Interview ČT24 zpochybnil nestrannost ústavních soudců. Prezident to označil za...

8. ledna 2026  13:05,  aktualizováno  13:40

Výbuch horkovodu v Plzni. Na místě zůstal kráter, zemina zasypala auta okolo

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské vybuchl horkovod. Po expozici zůstal v...

V Plzni u budovy Plzeňské teplárenské v Doubravecké ulici ve čtvrtek před polednem vybuchl horkovod. Vlivem exploze vznikl v zemi kráter a kusy zeminy a izolace se rozlétly do okolí. Spadly i na...

8. ledna 2026  13:37

Unikátní zákrok. Pacientovi v Pardubicích vyléčili zvápenatělé srdeční tepny

Ráno zákrok, večer domů. V Pardubicích otevřel moderní kardiologický stacionář....

Kardiologické centrum Agel v Pardubicích odstranilo pacientovi zvápenatění srdečních věnčitých tepen pomocí rotující diamantové brusky. Orbitální aterektomii udělali pardubičtí kardiologové jako...

8. ledna 2026  13:33

V Petrovicích uhořel muž v odstaveném autě, sloužilo jako příbytek bezdomovců

V Praze v Petrovicích byl v autě nalezen mrtvý muž. Pravděpodobně se jednalo o...

Kriminalisté řeší od čtvrteční noci smrt muže, pravděpodobně bezdomovce, který uhořel v odstaveném voze na Parkovišti Gaussova v pražských Petrovicích. Totožnost zemřelého není v tuto chvíli známá....

8. ledna 2026  13:19

Určitě jsme spojenci Ukrajiny, o tom není pochyb, řekl ministr Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka se sešel s ukrajinským velvyslancem Vasylem...

V boji Motoristů sobě o to, aby dostali do vlády svého čestného prezidenta Filipa Turka, to tak trochu zaniklo. Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka se jasně postavil na stranu Ukrajiny,...

8. ledna 2026  13:02

Tohle teda bude dlouhá jízda! Co si v USA a Kanadě myslí o akci ve Venezuele

Premium
Demonstranti podporující Madura skandují slogany a drží transparenty před...

Od naší spolupracovnice v USA Na narozeninové párty na floridské pláži, kde byli lidé z celé Ameriky i Kanady, se redakce iDNES.cz pokusila o politologickou sondu, co si myslí o akci ve Venezuele. „Bude to ještě jízda,“ říkají...

8. ledna 2026

Západní vojáky na Ukrajině budeme považovat za legitimní cíl, varuje Moskva

Mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová (27. září 2025)

Rozmístění západních vojenských objektů a jednotek na Ukrajině bude Moskva považovat za zahraniční intervenci ohrožující Rusko a za legitimní cíl pro svou armádu, prohlásila mluvčí ruské diplomacie...

8. ledna 2026  12:13,  aktualizováno  12:47

V Havlíčkově Brodě vykolejila cisterna s naftou. Škoda přesáhla 30 milionů

Na nádraží v Havlíčkově Brodě vykolejil nákladní vlak. Cisternový vagon...

V Havlíčkově Brodě před čtvrtou hodinou ranní při jízdě nákladního vlaku vykolejil cisternový vagon. Má poškozený podvozek a poničený je částečně i kolejový svršek. Cisterna převážela naftu, nic z ní...

8. ledna 2026  7:36,  aktualizováno  12:46

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Lidé jsou pro něj bezcenní. Mladistvému vrahovi prodavaček soud potvrdil devět let

Mladistvý obžalovaný z dvojnásobné vraždy přichází v doprovodu vězeňské eskorty...

Za vraždu dvou prodavaček v obchodě v Hradci Králové dnes odvolací Vrchní soud v Praze pravomocně potvrdil mladistvému pachateli devět let vězení a zabezpečovací detenci, když zamítl jeho odvolání....

8. ledna 2026  8:49,  aktualizováno  12:38

Traktor vjel na zamrzlý rybník u Dobrušky, téměř celý zmizel pod ledem

Traktor spadl do rybníka u Dobrušky. (8. ledna 2026)

Malotraktor se propadl ledem do zamrzlého rybníka u osady Spáleniště nedaleko Dobrušky na Rychnovsku. Na místo vyrazili hasiči, povolali i potápěče. Rozřezávali led, poté stroj vytáhli.

8. ledna 2026  12:07,  aktualizováno  12:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.