„Umírají tam lidé, a proto je potřeba Ukrajincům a Ukrajině jako takové zemi věnovat daleko více prostoru, daleko více pomoci a podpory,“ prohlásil šéf české diplomacie.
Drtivá většina, mimo naprostých pošuků, má negativní vztah k Rusku, řekl ministr zahraničí
Naopak velmi ostře se vyjádřil o těch, kteří mají sympatie k Rusku – zemi, která Ukrajinu napadla.
„Drtivá většina českých občanů mimo pár nějakých naprostých pošuků má velmi negativní vztah k Rusku,“ řekl Macinka.
Na tato hodnocení došlo poté, co se moderátor ministra zahraničí ptal na postoj k české muniční iniciativě na pomoc Ukrajině. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů se dohodla, že iniciativa bude pokračovat s tím, že do ní nebudou plynout peníze z českého státního rozpočtu. „Je podstatné, že bude zajištěno, aby tato muniční iniciativa dále fungovala,“ uvedl.
|
Nová vláda muniční iniciativu nezruší. Ministři o ní jednali s Pavlem
Podle Macinky by byl velký problém, pokud by měl projekt muniční iniciativy skončit. Vláda se tak podle něj rozhodla, že nehodlá situaci problematizovat. „A myslím, že za to byla i oceněna,“ prohlásil ministr zahraničí.
S ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou se dohodl, že pojede na Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš řekl, že se podle něj při své návštěvě Ukrajiny bude snažit poučit i z ukrajinských zkušeností s protidronovou obranou.
|
Navštívím Ukrajinu, oznámil Macinka. Se Sybihou si vyjasnili Okamuru
Macinka dostal v interview ČT 24 otázku i na novoroční projev šéfa Sněmovny a SPD Tomia Okamury, který vyvolal protesty Ukrajinců. „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ napadl Okamura Ukrajince a prezidenta země Volodymyra Zelenského.
Okamura svým novoročním vystoupením podle Macinky ukázal náladu části společnosti
„Tomio Okamura prostě vystoupil se svým projevem, který v podstatě odkrýval nějakou realitu rozpoložení nálady v české společnosti,“ řekl Macinka. Předchozí vláda podle něj neukazovala realitu takovou, jaká je v české společnosti.
„U části české veřejnosti – kromě toho, že mají velmi negativní, velmi silně negativní postoj k Rusku – roste trend toho, že mají i negativní nálady k Ukrajincům. A to je právě něco, co mě mrzí, co mě trápí,“ uvedl ministr zahraničí.
|
Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku, řekl Okamura v projevu
„Chtěl bych mluvit i spolupracovat s ukrajinskou stranou, ale hlavně spolupracovat na tom, aby se i nálada té části veřejnosti české, která nemá úplně pozitivní vztah k Ukrajincům, zlepšila,“ doplnil Macinka.