Urbanová kandiduje na místopředsedkyni Sněmovny. Rakušan opakovaně neprošel

Josef Kopecký
Přímý přenos   14:07aktualizováno  14:18
Sněmovna rozhoduje o tom, zda zvolí čtvrtého místopředsedu dolní komory parlamentu. Kandiduje poslankyně STAN Barbora Urbanová. Funkce má připadnout hnutí podle dřívějších politických dohod.

V tajné volbě opakovaně neuspěl předseda STAN a bývalý ministr vnitra Vít Rakušan. Poslanci o něm hlasovali celkem čtyřikrát.

Urbanová byla dříve asistentkou Rakušana a jako poslankyně se věnuje tématům domácího násilí, sociální politice a vzdělávání.

„Nabízím úsilí o fungující Sněmovnu a kultivovanou politickou debatu. Dlouhodobě mi vadí, jakým způsobem jednání pléna probíhají, a věřím, že v roli místopředsedkyně mohu přispět ke změně. Chci navázat na své zkušenosti z minulého období, kdy se mi dařilo vyjednávat řešení napříč politickým spektrem, která nebyla jen prázdným kompromisem, ale skutečným výsledkem v zájmu opomíjených témat a zranitelných osob,“ uvedla už dříve Urbanová.

„Bára je jednou z těch, kdo stojí za iniciativou Moderní sněmovna a má za sebou poslaneckou zkušenost z minulého volebního období, během kterého prokázala, že je schopná jednat s partnery napříč politickým spektrem. Bude to skvělá místopředsedkyně sněmovny,“ prohlásil šéf hnutí STAN.

Odpoledne poslanci ve druhém čtení projednají novelu stavebního zákona, kterou prosazuje vládní koalice. Ta vrací do systému původně navrženou centralizovanou státní stavební správu. Hlavním stavebním úřadem má být nově Úřad rozvoje území.

Aktualizujeme.

Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)
Urbanová kandiduje na místopředsedkyni Sněmovny, když Rakušan neprošel

