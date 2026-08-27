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Místopředsedkyni Sněmovny Urbanovou pozvali na Ukrajinu, výbor cestu zamítl

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  16:37
Barbora Urbanová byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Vedení dolní komory...

Barbora Urbanová byla zvolena místopředsedkyní Sněmovny. Vedení dolní komory parlamentu je tak kompletní. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Nově zvolená místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Uspěla ve...
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Nově zvolená místopředsedkyně Sněmovny Barbora Urbanová (STAN). Uspěla ve...
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Sněmovní organizační výbor zamítl žádost místopředsedkyně dolní komory Barbory Urbanové (STAN) o schválení cesty na Ukrajinu, která čelí pátým rokem ruské vojenské invazi. Postup koaliční většiny pokládá za nepřijatelný, rozhodnutí výboru ale respektuje, sdělila. Do Kyjeva na základě oficiálního pozvání ukrajinské strany v září odcestuje.

Urbanová podle svých slov obdržela pozvání od místopředsedkyně Verchovne rady Oleny Kondratiuk.

„Jako volená zástupkyně občanů České republiky důrazně odmítám snahy a kroky vládních poslanců v čele s předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou. Ty zasahují do výkonu poslaneckého mandátu nerespektujícím způsobem na úkor profesionality a morálky,“ uvedla Urbanová.

Vedení dolní komory podle ní chtělo, aby žádost stáhla. „Organizační výbor nakonec po dlouhé debatě mou žádost zamítl, a to hlasy vládních poslanců. Rozhodnutí odůvodnili tím, že zahraniční politiku a vztahy s Ukrajinou tvoří pouze vláda Andreje Babiše (ANO), stejně tak se členové výboru odvolávali na můj rozdílný postoj k připojení Ukrajiny do EU,“ sdělila Urbanová.

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Organizační výbor zamítl některé poslanecké cesty už v minulosti. Pozornost vzbudil zejména případ opozičních poslankyň Adriany Chochelové (STAN) a Ireny Ferčíkové Konečné (Piráti/Zelení), jimž výbor neschválil loni v listopadu cestu na jednání v Evropském parlamentu.

Poslankyně se chtěly zúčastnit meziparlamentního jednání o situaci právního státu v EU, které pořádal Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu.

Chochelová a Ferčíková Konečná se obrátily na Ústavní soud. Soud letos v červenci jejich stížnost odmítl s odůvodněním, že nešlo o protiústavní zásah do jejich základních práv.

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