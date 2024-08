Nešťastný skok z trampolíny do nemocnice. Úrazů dětí strmě přibylo

Zraněných dětí bylo předloni 420 590 starších 10 let a 248 859 mladších než 10 let. To je asi o 60 tisíc více než v roce 2012 a nejvíce za posledních 10 let.

Nejvíce úrazů pak bývá v létě, což potvrzují i lékaři. „Tím, jak jsou děti o prázdninách více venku a mají více pohybových aktivit, tak i úrazů přibývá. Nemají takový dohled jako ve školkách a školách, přes prázdniny jsou rodiče pořád v práci a na děti nikdo moc nedohlíží,“ řekla MF DNES předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Ilona Hülleová.