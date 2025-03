Tři sta tisíc za převoz. Češi opět vyjeli do hor bez pojištění, náklady za léčbu rostou

V minulém týdnu se sedmačtyřicetiletý lyžař z Česka smrtelně zranil v lyžařském areálu v polském Szczyrku, kdy vyletěl mimo sjezdovku. Devětapadesátiletý Čech zemřel při lyžování v tyrolském středisku Stubaier Gletcher, narazil do zasněženého kamene. Desítky lyžařů a snowboardistů, kteří na horách v zahraničí i v Čechách utrpí zranění, pak denně zachraňuje horská služba.

Počet takových případů se každoročně navyšuje v období jarních prázdnin, říká pro iDNES.cz Petr Milata, mluvčí skupiny ČSOB, která na zimní sezonu pojišťuje tisíce sportovců mířících na zimní dovolenou.

Množství lidí, kteří si sjednávají pojištění, není podle údajů oslovených pojišťoven dostatečné, přesto však rok od roku stále roste. A není se čemu divit. Výdaje spojené s ošetřením úrazů na horách se totiž nezřídka vyšplhají na statisíce. Stejně jako jiné náklady, tak i výdaje za zdravotní péči v posledních letech neustále rostou. Jedním z hlavních důvodů je inflace.

Podle údajů pojišťoven je nejdražším výdajem převoz pacienta vrtulníkem do nemocnice nebo následný transport ze zahraniční nemocnice zpět do České republiky. „Záleží na konkrétním úrazu, destinaci, kde ke zranění došlo, i jaké konkrétní zdravotní služby jsou vyžadovány. V každém případě jde o částky, jejichž výše bez pojištění významně zatíží rodinný rozpočet,“ dodává mluvčí skupiny ČSOB.

Své o tom ví také Anna Boháčová, která letos v lednu odjela lyžovat do německého střediska Garmisch-Partenkirchen poblíž hranic s Rakouskem. „Při posledním sjezdu jsem projížděla kolem restaurací na svahu. Kvůli terénu jsem se musela rozjet rychleji, abych potom nemusela šlapat do kopce. Během jízdy jsem údajně čelně vrazila do jiného lyžaře. Jemu se nic nestalo, ale já jsem skončila ve vážném stavu. Nic z toho si nepamatuji,“ popisuje nepříjemný zážitek z hor.

Horská služba ji nejprve svezla ze svahu na skútru, následně ji zdravotníci dopravili sanitkou do nemocnice v nedalekém městě Garmisch. „Udělali mi vyšetření a zjistili, že mám zlomený nos a část lebky pod okem. Na operaci si netroufli, takže mě převezli do Murnau, kde mají specializované centrum pro podobné úrazy. Tam jsem podstoupila operaci, po týdnu mě pustili domů,“ dodává česká lyžařka.

Přestože se u policejního výslechu shodla s druhým lyžařem, že došlo k nešťastné nehodě, vznikly velké problémy s náklady na ošetření. „V první nemocnici musel přítel za vyšetření zaplatit. Museli jednat rychle a nebylo jisté, kde mám kartičku pojištění. Peníze zpětně vymáháme od pojišťovny. Doložila jsem, že kartičku mám. Ve druhé nemocnici, kam mě převezli na operaci, jsem nic neplatila. Ale nevím, v jakém stadiu to je,“ dodává lyžařka.

Každý druhý úraz je vážný

Úhrada lékařských výloh je v každém případě odlišná, pojišťovny se však snaží zajistit péči tak, aby klient nemusel za ošetření na místě nic hradit. „V případě zranění nebo úrazu rozhodně doporučujeme kontaktovat asistenční službu pojišťovny a další postup řešit v souladu s jejími pokyny,“ radí Milata, podle nějž je dobré sjednat před odjezdem na hory v zahraničí i v České republice také pojištění odpovědnosti za způsobené škody.

Častou příčinou úrazů je totiž kolize s jiným lyžařem. Mezi nejčastější úrazy pak patří zlomeniny horních a dolních končetin. Podle dlouholetých statistik jsou lyžování a jízda na snowboardu nejrizikovějšími zimními sporty, kdy každý třetí úraz na lyžích je vážný, na snowboardu pak dokonce každý druhý.

Produktová manažerka Generali Česká pojišťovna Jana Musilová pak upozorňuje, že při sjednání pojištění je třeba dbát na typ lyžování.

„Pokud budete jezdit na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, pak vám pro lyžování a sjezd na snowboardu stačí cestovní pojištění uzavřené pro turistickou cestu. V případě, že jste zdatný lyžař a budete lyžovat mimo upravené a otevřené sjezdovky anebo budete snowboardista, který je návštěvníkem ve snowparku, musíte mít sjednaný správný typ cesty, tedy rizikovou cestu,“ vysvětluje Musilová.

Pětina Čechů na horách nemá pojištění

Stovky případů zranění při sportování na horách řeší také KB Pojišťovna, která mezi Čechy provedla průzkum ohledně jejich pojištění. Výsledky jsou podle Gabriely Trojanové, produktové manažerky KB Pojišťovny, alarmující. Přestože například v Itálii je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě povinné, do jiných zemí jezdí čeští lyžaři bez něj.

„Třetina českých lyžařů na sjezdovkách je bez pojištění odpovědnosti a pětina bez cestovního pojištění v zahraničních horách. Spoléhat se v případě léčebných výloh jen na evropský průkaz pojištěnce není rozumné, protože ten zdaleka nepokryje všechno,“ podotýká Trojanová.

S evropským průkazem zdravotního pojištění EHIC sice má jeho držitel v zemích Evropské unie nárok na nezbytnou lékařskou péči ve státním zdravotnickém zařízení, a to za stejných podmínek a za stejnou cenu (v některých zemích zdarma) jako lidé pojištění v dané zemi. V souvislosti s úrazem na horách je však třeba počítat i s dalšími náklady – velmi drahé jsou zásahy horské záchranné služby nebo převoz do nemocnice.

Například v Rakousku vyjde transport vrtulníkem na přibližně 140 tisíc korun. Další výdaje jsou spojené s případným převozem pacienta zpět do České republiky. „KB Pojišťovna například řešila převoz klienta po operaci páteře leteckým speciálem z Itálie za 300 tisíc korun,“ uvádí Alena Čurgaliová, mluvčí KB Pojišťovny.

Aby tato částka nemusela jít z kapes rodiny pacienta, shodují se zástupci pojišťoven na důležitosti sjednání pojištění léčebných výloh ve variantě, která zahrnuje zimní sporty. Kromě současného sjednání pojištění odpovědnosti za újmu pak také pojišťovny doporučují respektovat na sjezdovkách pravidla bezpečné jízdy a vyvarovat se alkoholu. „V souladu s pojistnými podmínkami může být pojistné plnění v případě, že měl alkohol vliv na vzniklou škodu, sníženo,“ uzavírá Milota.