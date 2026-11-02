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Úřady dorovnávají sníženou podporu státu, poskytly tisíce mimořádných dávek

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  14:40
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Úřady práce dorovnávají snížení podpory od státu po přechodu na superdávku. Měsíčně vyplácely přes 14 tisíc dávek mimořádné okamžité pomoci (MOP). Průměrná částka činila asi 9 tisíc korun. Ministerstvo práce sdělilo, že pokud by se od října nastavení superdávky neupravilo, proti dřívějším dávkám by podpora klesla 57 procentům příjemců.

Podle generálního ředitele úřadu práce Romana Chlopčíka úředníci superdávku teď podle nových pravidel přepočítávají.

Superdávka nahradila příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Od ledna ji pobírali jen noví žadatelé. Od srpna na ni pak přešlo podle dřívějších informací 238 500 domácností, které do té doby měly původní dávky. Ministerstvo práce už dřív uvedlo, že k překlenutí poklesu podpory po přepočítání na superdávku se může využít MOP.

Superdávka na bydlení se začíná počítat podle okresů. Známe nové částky

„Dopady původního nastavení superdávky se v praxi projevují dlouhodobě. Úřady práce, neziskové organizace i média se setkávají s případy domácností, které se v novém dávkovém systému ocitly bez dostatečné podpory. Ukazuje to i rostoucí využívání mimořádné okamžité pomoci, kterou úřady práce vyplatily už ve více než 14 tisíc případů za každý měsíc přechodného období,“ uvedlo tiskové oddělení. „Tato dávka je primárně určena pro výjimečné a přechodné situace, nikoli jako náhrada běžné podpory,“ doplnilo ministerstvo.

Od října prosadilo úpravu nastavení superdávky. Změny mají pomoci malým domácnostem a samotným rodičům s potomky. Podpora na bydlení se počítá podle 77 okresů, předtím podle tří velikostí bydliště. Mezi zranitelné patří samoživitelky s dětmi do 15 let, ne jen do sedmi let.

Od října se zvedlo životní minimum pro samotného dospělého ze 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v rodině ze 4470 na 5000 korun. Ostatním dospělým v domácnosti kleslo ze 4040 na 3750 korun. Minimum se mělo původně upravit už od května, ministr práce Aleš Juchelka (ANO) ale prosadil odklad. Resort vzhledem k tomu letos nevyplatí stovky milionů korun.

Podle ministerstva pobírá superdávku 285 tisíc domácností. Pokud by se pravidla neupravila, méně peněz by mělo 57 procent všech příjemců, 78 procent seniorských domácností, 72 procent samotných lidí pod 65 let či 52 procent samoživitelských rodin, uvedlo tiskové oddělení.

Superdávka se od října změnila. Komu se vyplatí požádat o ni znovu?

Organizace na pomoc potřebným požadují další úpravy. Navrhují to, aby se lidem v oddlužení počítala podpora až z příjmu po srážkách. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Taťána Malá (ANO) zase před nedávnem novinářům řekla, že by se superdávka měla stanovit ne podle vyměřeného výživného, ale podle poskytnutého. Ministerstvo na dotazy, zda připraví další úpravy, zatím neodpovědělo.

Televize Nova poukazovala na zpoždění výplat. Juchelka ujistil, že v listopadu všichni superdávku dostanou v řádném termínu. Podle šéfa úřadu práce jsou nová pravidla na výpočet náročnější. „Kolegové na pobočkách na přepočtu intenzivně pracují,“ uvedl Chlopčík.

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