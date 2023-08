Zalehli ji, nemohla dýchat. Aktivistka Tereza je v pracovní neschopnosti

Před Úřad vlády se vydala skupina Illumicati, kteří sami sebe označují za bojovníky s dezinformacemi. Opakovaně se účastní protivládních akcí a konfrontují jejich účastníky s některými problematickými výroky. Napadená žena, Tereza Hofová, je členkou skupiny. K Úřadu vlády v pátek přišla dříve než její známí.

„Chodíme tam pravidelně, protože se snažíme upozorňovat na to, že postavit si petiční stánek před Strakovou akademií, což protistrana udělala, není zrovna nejšťastnější řešení,“ řekl iDNES.cz zakladatel Illumicati Dave, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho identitu zná.

Stánek je před Úřadem vlády nepřetržitě a u něj je zřejmě nelegálně zaparkovaný karavan, který před budovou stojí neustále.

„Paní Hofová přišla o chvíli dřív a viděla tam Jirku Černohorského, to je aktivista z druhé strany, a chtěla se s ním pobavit o jeho vysílání, ve kterém popíral masakr v Buči. Vše probíhalo v pohodě, dokud se neobjevil Ivan Smetana,“ přiblížil Dave.

Illumicati @Illumicati_cz Agresivita Ivana Smetany z KTV Live z. s. a jeho kumpánů nezná mezí. Napadání příznivců #NAFO a @Illumicati_cz dnes dosáhlo vrcholu, kdy držel v zámku na zemi ležící dívku, zatím co jedna žena ji klečela na břiše a druhý muž na zádech.



Prosím @PolicieCZ @Vit_Rakusan a @PrahaEU o… https://t.co/aVbpzgQhQ3 https://t.co/2nE4eU84wU oblíbit odpovědět

Podle zakladatele skupiny Smetana následně začal Hofovou natáčet a konfrontovat ji. Dvojice spolu s dalším mužem si navzájem nadávala a diskutovala o masakru v Buči, jak je z videí na sociálních sítích patrné.

„Začal jí telefon strkat asi centimetr od hlavy, což brala jako potenciální ohrožení. Tak se ohnala rukou a s tímhle tím pohybem mu vlastně telefon vyrazila. Začali jí pacifikovat, strhnul na zem a vzal jí do takzvaného zámku, v podstatě ji začal škrtit,“ popsal Dave.

Na pomoc Smetanovi přispěchali další dva lidé, jeden z nich vzal Hofovou za ruce a další žena jí chytila nohy. Po chvíli si Hofové sedla i na břicho, aby se nemohla hýbat.

„Tereze začalo být nevolno, ztrácela vědomí, logicky kvůli tomu, že jí žena seděla na břichu, nemohla dýchat. Pak přijela policie, která ji předala do péče záchranné služby. Ta ji převezla do nemocnice Bulovka,“ přiblížil Dave.

Policie vyhodnocuje kamerové záznamy

Více se k zdravotnímu stavu ženy vyjadřovat nechce. Vypadá to ale, že Hofová bude v delší pracovní neschopnosti. Dave dodal, že potyčka už přesáhla hranici toho, co je možné od aktivistů tolerovat.

Případ řeší i pražská policie. Podle mluvčí Violety Siřišťové v pátek příslušníci zasahovali před Úřadem vlády poté, co dostali oznámení. Na místě ztotožnili a vyslechli účastníky konfliktu a svědky.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan @TapetaTeta @gromow8 Zaparkovaný karavan = přestupek = pokuta. Pokud brání provozu, odtažení. Fakt mají ty věci nějaká pravidla a fakt je dobrý je dodržovat. Naprosto lidsky chápu volání po nějakém “exemplárním postupu”. Ale nehodlám dát snadné argumenty těm, kdo tvrdí, že náš stát zneužívá moc proti… https://t.co/YGBI6LFiay oblíbit odpovědět

„Jednoho z aktérů jsme vyslechli. V současné chvíli jsme zadokumentovali veškeré jednání, sbíráme a vyhodnocujeme kamerové záznamy. Zatím není kvalifikace stanovená a zjišťujeme, zdali se jedná o trestný čin nebo o přestupek a věc bude řešena v trestním řízení, anebo bude oznámena příslušný správní orgán,“ uvedla Siřišťová.

K incidentu se na sociální síti X (Twitter) vyjádřil i europoslanec Tomáš Zdechovský, který Smetanu označil za ubožáka. Zároveň vyzval ministra vnitra Víta Rakušana, aby se otevřela diskuze o dezinformacích a chování aktivistů.

Tomáš Zdechovský @TomasZdechovsky Ten, kdo škrtí ženu , omezuje její svobodu a mlátí ji s tím, že mu vyrazila při konfliktu mobil, je pro mě naprostý ubožák, který nemá ve slušné společnosti co dělat.



Musíme otevřít diskusi o #desinformace stejně jako o chování těchto lidí @Vit_Rakusan a @blazek_p oblíbit odpovědět

Udělejte jí testy na drogy, brání se Smetana

Redakce se snažila zkontaktovat i aktivistu Ivana Smetanu, do vydání článku ale na otázky zaslané e-mailem nereagoval. Už v pátek ale na svém streamu na Facebookové stránce ukázal svou poškrábanou tvář.

„Nejsem ten, co mlátí ženské. Protože to, co jste sem poslali, nemá s ženskou nic společného. Chci, aby byl udělaný test na drogy u této slečny, protože její chování nebylo normální,“ řekl na videu Smetana.

Hofová na sociálních sítích odmítla, že by byla pod vlivem nějaké návykové látky. Illumicati plánují na Smetanu podat trestní oznámení.

Dave podotkl, že tento incident uskupení Illumicati nezastaví od dalších účastí na podobných akcích. „Naopak nás to motivuje k tomu, abychom nepřestávali v boji proti dezinformacím, když už jsou tito lidé takto radikalizovaní. Chceme zabránit podobným incidentům,“ dodal zakladatel skupiny.