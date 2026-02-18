Červená jen po cvičení. Úřad vlády zavedl jídelní semafor, dočkal se posměchu

  16:29
Úřad vlády přišel s novinkou. Na své facebookové stránce oznámil, že jeho obědové menu je nově barevně rozdělené podle zdravotní prospěšnosti jednotlivých pokrmů. Barvy fungují podobně jako na semaforu — zelená označuje nejzdravější jídla, červená naopak ta méně vhodná. V komentářích však lidé novinku spíše kritizují.

„Myslím, že občané by spíš uvítali, kdyby poslanci se svými statisícovými platy měli ceny v bufetu či restauraci stejné jako běžní lidé a nejedli tam skoro zadarmo. Že si dá poslanec mořské plody nebo lososa za cenu, na kterou běžný občan nikde nedosáhne, občany spíš dopálí než potěší,“ napsal jeden z komentujících. „Poprosím o ceny, ty na záběru vidět nebyly, a to je škoda,“ přidal se další.

Obědové menu na jednom z ministerstev

Menu ve videu obsahuje například filet z lososa. Cena sice uvedena nebyla, podle informací iDNES.cz se však na jednom z ministerstev pohybuje cena hlavního jídla kolem čtyřiceti korun, salát stojí necelých 14 korun. Není zatím jasné, zda se systém barevného značení rozšíří i do dalších kantýn ve vládních budovách mimo Strakovu akademii.

Co budou jíst děti v jídelnách? Babiš chce odložit „zdravější“ vyhlášku

Někteří komentující si z novinky zároveň utahují. Tříbarevný systém je podle nich velmi jednoduchý. „A to musí mít dospělý člověk označené? To snad ví i školáci,“ napsala jedna z uživatelek Facebooku.

Kritiku video nevyvolalo jen mezi komentujícími. Na Instagramu ho sdílelo hnutí Starostové a nezávislí s prostřihy od Viktorie Kalivodové, která působí v marketingu hnutí ANO. „Vicki se zdravá společnost před volbami moc nezamlouvala,“ uvedli Starostové v příspěvku.

Chystají se Dny zdraví

Podle ředitele odboru komunikace Strakovy akademie Martina Vodičky je jídelní „semafor“ jen jedním z kroků, jak podpořit zdravější životní styl zaměstnanců Úřadu vlády. „Chystáme například Dny zdraví, kdy se budou moci zaměstnanci zdarma nechat vyšetřit přímo ve Strakově akademii,“ uvedl pro iDNES.cz. Zájemci si budou moci nechat zkontrolovat znaménka, změřit tlak nebo konzultovat zdravotní stav s fyzioterapeutem.

Šťastný v kampani vyzývá k chození do schodů. Lenochy mají motivovat cedulky

Nejde o první podobnou iniciativu nové vlády. Na začátku února například ministr sportu Boris Šťastný vyzýval poslance k chůzi po schodech a nechal kvůli tomu instalovat motivační tabulky v Poslanecké sněmovně. Poslanec Patrik Nacher (ANO) zase vyzval kolegy, aby mu posílali tipy na zdravější trávení volného času. Vedle stolního tenisu se objevily návrhy na fotbalový turnaj nebo třeba skákání přes švihadlo.

Nacher nechce, aby poslanci tloustli. Pomoci mají švihadla i jednání vestoje
