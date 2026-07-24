Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu. Neposiluje pravomoci premiéra, tvrdí

Autor: ,
  14:57
Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha na zasedání vlády, která se mimo jiné...

Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha na zasedání vlády, která se mimo jiné zabývá novelou zákona o ochraně veřejného zdraví. (13. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Talk show Andreje Babiše v Kinu Hutník, které se zúčastnila i Tünde Bartha. (4....
Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha přichází na jednání vlády. (20. července...
Poslední předvánoční zastávka Talk Show Andreje Babiše, tentokrát v Plzni....
Ministr sportu Boris Šťastný a ministr zahraničí (Petr Macinka přicházejí na...
11 fotografií
Úřad vlády na sociálních sítích hájí přípravy změny jednacího řádu vlády zastaralostí dosavadního znění, které pochází z konce 90. let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí kabinet Petra Fialy (ODS).

Podle návrhu by se například podávání připomínek k nové legislativě či jiným návrhům mohlo od září omezit. Rozhodování premiéra by se naopak mohlo posílit. Podle úřadu vlády ale body týkající se připomínkového řízení aktuální návrh pouze přebírá, úpravy podle něj neposilují pravomoci ministerského předsedy.

Silnější role premiéra a omezení připomínek, Bartha představila návrh jednacího řádu

Z nového jednacího řádu vlády, který předložila vedoucí úřadu vlády Tünde Bartha, vyplývá, že by premiér mohl připomínkové řízení zrušit nebo zkrátit. Nově by koordinoval politiku a pozici Česka vůči EU. Uzavřít by mohl vládní zasedání kabinetu. Svůj případný střet zájmů u daného bodu by musel člen vlády oznámit nejpozději před hlasováním. Zvukový záznam ze schůze vlády by se 30 let nedal podle informačního zákona získat.

Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) vychází návrh z dlouhodobé diskuse. „Není to nic nového, co by si vymyslela naše vláda,“ řekl novinářům během návštěvy Chorvatska. Například možnost omezení připomínek se podle něj nemá týkat legislativních návrhů, ale pouze procedurálních věcí. Zájem médií o jednací řád přičetl okurkové sezoně.

Podle bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové představuje návrh další zásadní oslabení transparentnosti a veřejné kontroly vládního rozhodování. Zástupci neziskových organizací sdělili, že jim vadí mimo jiné záměr omezit připomínkové řízení, rozšířit okruh materiálů projednávaných bez rozpravy či přesunout část rozhodování z celé vlády jen na premiéra. K návrhu se nyní vyjadřují jednotlivá ministerstva.

„Možnost, aby předseda vlády udělil výjimku z připomínkového řízení, je součástí jednacího řádu vlády už od roku 1998, kdy byl přijat, a aktuální návrh tuto úpravu tedy pouze přebírá,“ uvádí Úřad vlády na Facebooku.

„Zastaralý, nepřehledný řád“

Rozsah připomínkových míst se nijak nemění v řízeních k nelegislativním materiálům vlády. „Připomínková řízení jsou navíc jednacím řádem upravena pouze pro nelegislativní procesy. Pokud by šlo o návrhy právních předpisů (zákony, nařízení vlády, vyhlášky), připomínkové řízení proběhne podle legislativních pravidel vlády, kde aktuálně jediná navržená změna naopak přináší rozšíření okruhu připomínkových míst o dětského ombudsmana,“ uvádí.

Šéf Macinkova kabinetu má dál jen nejnižší stupeň prověrky. Standardní postup, tvrdí

Žádná z navrhovaných úprav podle úřadu nijak neposiluje pravomoci předsedy vlády. Jde naopak o úpravy, které mají za cíl sladit jednací řád se současnou podobou zákonů a s ustálenými zvyklostmi jednání vlády.

Skutečnost, že záznamy z vlády nelze poskytnout po dobu 30 let od jejich pořízení, vyplývá podle Úřadu vlády z kompetenčního zákona. „Tato úprava byla schválena na základě návrhu předloženého vládou Petra Fialy. Jednací řád vlády se zde pouze uvádí do souladu se zákonem, žádné omezení nezavádí a ani by nemohl, protože pravidla stanovuje zákon,“ stojí ve vyjádření.

Podle podkladů je dosavadní řád zastaralý, ne úplně přehledný a některá ustanovení jsou nadbytečná, text v nové podobě je systematicky a logicky členěný. Při porovnání není nová verze novela, ale úplné přepracování nynějšího znění.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Témata: Úřad vlády

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobře znáte legendární československé seriály? Otestujte se v 50 otázkách

Josef Kemr a Jiří Sovák v seriálu Chalupáři (1975)

Seriály v socialistickém Československu sledovaly miliony diváků a jejich kouzlo u některých nezmizelo ani po desetiletích. Pořád je vídáme v televizních reprízách, některé hlášky zlidověly a postavy...

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Betonová plastika u Barrandovského mostu se zřítila

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července...

Část betonové plastiky Rovnováha u Barrandovského mostu se v pátek sesunula na přilehlou cyklostezku. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila a o situaci informovala pražský magistrát.

Nejslavnější komodu z IKEA měl skoro každý. Teď po 24 letech mizí z prodeje

ilustrační snímek

Po více než dvaceti letech se IKEA rozhodla stáhnout z prodeje jednu z nejslavnějších řad nábytku, kterou mají doma miliony domácností po celém světě. Legendární komody, postele a stolky řady Malm...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

Babiš jednal s černohorským premiérem, uzavřeli smlouvu na nákup českých zbraní

Premiér Andrej Babiš s černohorským předsedou vlády Milojko Spajičem v...

Český předseda vlády Andrej Babiš v pátek přijal v pražské Kramářově vile premiéra Černé Hory Milojka Spajiče. Společně hovořili o začlenění Černé Hory do Evropské unie, vzájemné spolupráci nebo...

24. července 2026  15:24

Tříletý chlapec zemřel po pádu ze stožáru. Komunita mluví o požehnání i sjednocení

Premium
ilustrační snímek

Policie prověřuje okolnosti tragické smrti tříletého chlapce, který o víkendu při komunitním setkání v Žacléři na Trutnovsku utrpěl smrtelná zranění po pádu ze stožáru vysokého napětí. „Prociťme...

24. července 2026  15:19

Úřad vlády hájí úpravu jednacího řádu. Neposiluje pravomoci premiéra, tvrdí

Vedoucí Úřadu vlády ČR Tünde Bartha na zasedání vlády, která se mimo jiné...

Úřad vlády na sociálních sítích hájí přípravy změny jednacího řádu vlády zastaralostí dosavadního znění, které pochází z konce 90. let. Odvolává se také na to, že úpravu začal chystat už předchozí...

24. července 2026  14:57

UNESCO přidalo na seznam památky na Západním břehu a v Libanonu. Izrael zuří

Zničený libanonský dům pod hradem Beaufort (2. června 2026)

Výbor UNESCO v pátek zařadil významné archeologické naleziště Sebastíja na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a několik hradů v jižním Libanonu, včetně pevnosti Beaufort, na seznam světového...

24. července 2026  14:49

OBRAZEM: Na vrcholu Krkonoš leží čerstvý sníh, jednu kupu vzali útokem i medvědi

Medvědi si ve výběhu v Krkonoších užívají umělý sníh od vlekařů (24. července...

Moderní technologie pro výrobu umělého sněhu v plusových teplotách vlekaři na Černé hoře nenasazují jen pro rychlejší start zimní sezony. Technický sníh vyrábějí i uprostřed léta. V pátek vytvořily...

24. července 2026  14:39

Při jednání v Číně padly nové informace o zadrženém Čechovi, řekl Macinka

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) na summitu NATO v Ankaře. (7....

Během jednání delegace vedené předsedou Sněmovny Tomiem Okamurou (SPD) v čínském parlamentu padly nové informace o Čechovi, kterého Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. V...

24. července 2026  14:14,  aktualizováno  14:30

Izrael po střelbě chystá na Západním břehu rozsáhlou operaci

Židovská osada Havat Gilad na Západním břehu. (24. července 2026)

Izraelská armáda odpoledne oznámila, že se na Západním břehu připravuje k rozsáhlé operaci, kterou označila za protiteroristickou, píše portál Times of Israel (ToI). Prohlášení přišlo po ranním...

24. července 2026  14:28

VIDEO: Nečekaná zkouška odvahy malých táborníků. Ztraceni v lese si zvládli poradit

Táborníci se ztratili v lese, na pomoc jim vyrazila policie

V až nečekanou noční bojovku se dětem z letního tábora na Znojemsku změnil návrat lesem od rybníka do tábořiště. Sešly totiž z cesty a ve tmě nedokázaly najít cestu, kudy kam jít. Jedno z dětí či...

24. července 2026  14:22

Při nehodě auta s táborníky u Brušperku zemřela čtrnáctiletá dívka

Tři týmy záchranářů i vrtulník přistál u tragické nehody u Brušperku na...

Při tragické dopravní nehodě u Brušperku na Frýdecko-Místecku zemřela ve středu v noci čtrnáctiletá dívka, která byla účastnicí dětského tábora pořádaného spolkem Sarkander. Osobní automobil řízený...

24. července 2026  14:14

Byla to klidná čtvrť, je to strašidelné. Sousedy v Jablonci šokovala vražda

Premium
Podle informací serveru Novinky.cz by mělo jít o vraždu dítěte, které ubodala...

Je to dům v klidné čtvrti, žádný hluk, lidé se ani moc neznají. Přesto se v domě v Lesní ulici v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek stala tragédie, která místními otřásla. Podle dostupných informací tam...

24. července 2026  14:09

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Čína zveřejnila exportní sankční seznam na společnosti z EU. Je mezi nimi i Tatra

ilustrační snímek

Čína zařadila českou společnost Tatra Trucks, vyrábějící těžké nákladní, vojenské a speciální automobily, na seznam 14 evropských firem, na které nově uvalila exportní omezení. Dotčeným podnikům...

24. července 2026  12:02,  aktualizováno 

Kupka tepe vládu kvůli plánům s letištěm. Loupež století, fiasko, kritizuje

Jednání Poslanecké sněmovny. Tisková konference ODS. Na snímku Martin Kupka....

Předseda ODS Martin Kupka varuje před „loupeží století“ v souvislosti s plány vlády ohledně Letiště Václava Havla. ﻿„Volba Radomíra Lašáka do vedení společnosti vzbuzuje zásadní otázky. K čemu...

24. července 2026  13:54

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×