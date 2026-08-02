Do Česka míří nebezpečný škůdce. Úřad prosí veřejnost o pomoc

Polník jasanový je invazivní brouk, který dokáže zničit celé jasanové porosty během pár let. Jeho kovově modrozelené tělo měří 8–14 mm a larvy se vyvíjejí pod kůrou, kde vytvářejí typické esovitě zakřivené chodbičky.
ÚKZÚZ upozorňuje, že škůdce je už jen 250 kilometrů od českých hranic a jeho postup je rychlý. „V ÚKZÚZ jsme připraveni a máme pohotovostní plány, ale potřebujeme i vaši pomoc. Vyzýváme k mimořádné obezřetnosti při pobytu v přírodě,“ uvedl úřad na sociálních sítích.
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Veřejnost může pomoci dodáním fotografií škůdce nebo poškození, které způsobil a uvedením jeho lokality. Informace se dají zaslat vložením do kontaktního formuláře na Rostlinolékařském portále ÚKZÚZ, či na e-mail karantena@ukzuz.gov.cz.
Polník jasanový pochází z východní Asie, na přelomu tisíciletí se přesídlil do USA a Kanady, kde se stal jedním z nejvýznamnějších lesních škůdců.
Evropská invaze začala v roce 2003 v Moskvě. Od té doby se rozšířil do celého Ruska, na Ukrajinu, do Kyjeva a v roce 2025 i do Běloruska. A nyní míří do střední Evropy.