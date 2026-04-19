AI změní půlku profesí, říká ředitel Úřadu práce. Některé kvůli ní nejspíš i zaniknou

„Mým cílem je, abychom ke klientům přistupovali komplexně. Pokud nechceme, aby lidé zůstávali dlouhodobě závislí na systému, je potřeba je motivovat a směřovat k zaměstnání,“ říká ředitel.
V Česku v posledních měsících stoupla nezaměstnanost. V únoru byla na hodnotě 5,2 %, což je více než v únoru 2025. Čím to je?
Společně s kolegy se domníváme, že nejde o zásadní trend. Nárůst zatím nevnímáme jako trend, spíše jako sezonní výkyv spojený se zimním obdobím, zejména ve stavebnictví a zemědělství. Očekáváme, že se situace na jaře vrátí k běžnému vývoji. Pokud by se tak nestalo, budeme samozřejmě muset podrobněji zkoumat, proč nezaměstnanost roste.
Vztah k technologiím je velmi individuální. Část starších pracovníků s nimi pracuje bez problémů, jiní je přijímají hůře. Zároveň z našich zkušeností vyplývá, že lidé ve věku 50+ a osoby se zdravotním postižením často preferují osobní kontakt.