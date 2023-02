Úřadům práce chybí 232 lidí pro vyřizování dávek. Nabízí plat od 22 tisíc hrubého

Nástupní platy zaměstnanců úřadu práce Ti, kteří sedí přímo za přepážkami a jednají s klienty, spadají většinou do deváté platové třídy. To znamená, že čerstvý absolvent si podle stávajících tabulek přijde na 21 710 korun hrubého měsíčně. Hranici 30 tisíc korun zaměstnanec překoná až po více než 27 letech praxe. Třeba sociální pracovníci na úřadu práce spadají do desáté platové třídy. Jejich nástupní mzda činí 23 390 korun a nejvyšší 34 370 korun. Tu ale takový zaměstnanec získá jen s praxí nad 32 let.