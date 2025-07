Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro východní část České republiky od dnešních 15 do 21 hodin. Blesky se mají objevit ojediněle a budou je doprovázet nárazy větru kolem 70...

Velmi pomalý převoz těžké konstrukce v noci napříč Prahou i uzavřená Nádražní ulice. To jsou okolnosti, za nichž vrcholí přípravy na výměnu železničního mostu na Smíchově, který je součástí přestavby...

Letecká Společnost Alaska Air Group požádala v neděli americký úřad pro letectví FAA, aby zastavil provoz celé její flotily kvůli výpadku informačních technologií. Od nedělní přibližně 20. do 23....

Recept na rozhádané Česko? Vraťte se do hospod na ležák, radí pivovarníci

Vysíláme

Hospody už nejsou, co bývaly. Češi pijí stale vice pivo doma a společnost se uzavírá do bublin. „Hospoda a chalupa byly dvě věci, které držely národ pohromadě. Dnes už to neplatí,“ řekl u Kulatého...