Stavební úřad potrestal Turka za černé stavby. Dostal pokuty za 200 tisíc korun

O sankcích rozhodl stavební odbor Úřadu městské části Praha 15 ve dvou samostatných správních řízeních. Rozhodnutí nabyla právní moci 3. července. Vyplývá to z dokumentů, které si podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádaly Seznam Zprávy. Turek na dotazy serveru, zda už pokuty zaplatil, nereagoval.
Dvě stavby, které původně vznikly bez stavebního povolení, podle dřívějších informací serveru vyrostly na Turkově zahradě v pražské Dubči. Lokalita je součástí přírodního parku Říčanka a na tamních pozemcích se až na výjimky stavět nesmí, upozornil web. Pro obě stavby Turek následně získal dodatečné stavební povolení. Tvrdí, že budou sloužit ke zpracování ovoce z přilehlého sadu. Za porušení zákona ho ale čekalo přestupkové řízení.
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Filip Turek staví další černou stavbu. „Moštárna“ vypadá jako garáž
Za první stavbu, oficiálně označenou jako sadařský domek, uložil úřad pokutu 80 tisíc korun. Za druhou, která podle serveru připomíná dvougaráž, přestože Turek během stavby mluvil o moštárně, dostal pokutu 120 tisíc korun.
„Obviněný prostřednictvím svého právního zástupce uvedl, že si byl vědom procesního pochybení spočívajícího v realizaci stavby bez příslušného povolení, avšak jednal v dobré víře, že předmětná stavba navazuje na historicky existující zahradní objekt, ke kterému byly v minulosti vydány souhlasy a stanoviska orgánů veřejné správy,“ stojí v odůvodnění sankce za první z nelegálních staveb.
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U druhého objektu, který vyrostl v době, kdy už probíhalo řízení kvůli první černé stavbě, byl úřad přísnější. Přestupek proti stavebnímu zákonu v tomto případě vyhodnotil jako úmyslný. Turek se loni hájil tím, že začal stavět bez povolení kvůli obavám ze zdražování stavebního materiálu a práce řemeslníků. „Stavební úřad má za prokázané, že obviněný jednal minimálně ve formě nepřímého úmyslu, neboť si byl vědom, že realizuje stavbu bez předchozího povolení,“ uvádí rozhodnutí.
Vyměřené pokuty jsou podle serveru relativně nízké. Současný stavební zákon umožňuje uložit fyzické osobě pokutu až dva miliony korun. V případě podnikatele nebo firmy může sankce dosáhnout až čtyř milionů.