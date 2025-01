Lži ve volební kampani nově jako přestupek. Hrozit má pokuta až 2 miliony korun

„Rozhodně není smyslem, aby daný přestupek sloužil jako instrument, jehož prostřednictvím budou, a to i zpětně, posuzovány volební programy jednotlivých kandidujících subjektů a jejich případné plnění či neplnění z jejich strany,“ uvedl na dotaz redakce iDNES.cz, zda budou přestupkem i nesplněné sliby v kampani, mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška.

Garančně Ústavně-právní výbor doporučil Sněmovně, aby návrh schválila. K návrhu se však vyjádřili i poslanci. Například poslankyně Iveta Štefanová z SPD uvedla, že nově navržený přestupek je riskantní. Podle ní neobsahuje přesnou definici.

„Navíc má být jeho výkladem pověřen Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí (ÚDHPS). Ten bohužel nelze považovat za zcela nezávislý a nestranný subjekt,“ uvedla Štefanová, která žádala přestupek z navrhovaného zákona odstranit.

Poslankyně k tomu současně dodala: „Je zde riziko zneužití takového ustanovení zákona k diskriminaci nepohodlných politických uskupení.“

Extrémně vágní pojem

Poslanec Radek Vondráček z hnutí ANO ohledně nově navrhovaného přestupku podotkl, že pojem urážlivá informace je extrémně vágní pojem a bude otevírat prostor pro širokou interpretaci.

„Tato nejednoznačnost bude značně problematická, zejména z počátku, pro aplikaci daného ustanovení a může vést k tomu, že i běžná kritika politických stran a hnutí nebo jejich kandidátů může být označována za nepřípustnou,“ podotkl poslanec.

Ochrany před zjevnými excesy z hlediska obsahu volební kampaně se pak podle něj lze již domáhat u soudu. „Na rozdíl od nově zaváděného pojmu urážlivá informace, u kterého bude velmi omezené použití současné judikatury, je v případě soukromoprávních sporů výkladová praxe již jasně ukotvená,“ dodal.

Návrh zákona, který prošel prvním čtením a garančním výborem, nyní ve Sněmovně čeká druhé čtení.

Kontext informace, načasování a intenzity

V návrhu zákona o volebních kampaních se mimo jiné píše, že smyslem nového přestupku je chránit čistotu volební kampaně, tedy stanovit určitou hranici, jejíž překročení už představuje nepřípustné jednání ve volební kampani.

„Neznamená to, že každá nepravdivá informace o kandidátech zveřejněná před volbami bude přestupkem. Primárně musí jít o informaci zveřejněnou v rámci volební kampaně, tedy informaci, která obsahově i časově spadá do volební kampaně,“ uvádí dále návrh.

V potaz bude podle něj třeba vzít kontext zveřejněné informace, načasování, intenzitu a specifika období volební kampaně, které je charakteristické vyostřenými střety mezi kandidujícími subjekty, které se snaží získat podporu pro svůj program a podlomit důvěru k volebnímu soupeři.

„I přes zúžení přestupku na zveřejnění zjevně nepravdivé nebo hrubě urážlivé informace bude řízení o přestupku před úřadem vyžadovat širokou míru uvážení, a to nejen při rozhodování, zda byl naplněn formální i materiální znak přestupku, ale též při rozhodování o výši sankce,“ píše se v návrhu.

„Standardní promlčecí lhůta“

Inspirovat se podle návrhu lze i judikaturou volebních soudů k nečestné a nepoctivé volební kampani, případně kodexem čestné a poctivé kampaně, který vydal Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).

„Pro řízení o přestupku bude platit standardní (pořádková) lhůta. Znamená to, že rozhodnutí o přestupku může „přetéct“ až do doby po volbách. Pro tento přestupek bude platit standardní promlčecí lhůta, a to 3 roky. Sankcí za spáchání přestupku bude pokuta, kterou bude moci úřad uložit až do výše 2 milionů korun,“ popisuje dále návrh.

Sankce by měla podle návrhu ministerstva působit především preventivně a výchovně. Horní hranice pokuty je podle něj inspirována horní hranicí některých přestupků.

„Smyslem je postihovat významné excesy“

Mluvčí ministerstva vnitra Ondřej Krátoška pro iDNES.cz k nově navrhovanému přestupku a výše pokuty doplnil, že v konkrétním případě bude záležet na posouzení dané věci ze strany ÚDHPS. Úřad podle ně bude zkoumat konkrétní skutkové okolnosti daného případu.

„V rámci stanovení výše sankce pak bude zejména přihlížet k povaze a závažnosti přestupku, a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem, které budou v rámci správního řízení zjištěny,“ doplnil Krátoška s tím, že přestupek je navázán na zveřejnění zjevně nepravdivé nebo hrubě urážlivé informace.

„Tedy jeho smyslem je postihovat významné excesy, nikoliv přestupkově trestat každou nepřesnost, která ve volební kampani zazní,“ vysvětlil. Zároveň uvedl, že postih může očekávat politická strana či hnutí i fyzická osoba.

ÚDHPS povede podle Krátošky o každém přestupku správní řízení, jehož podstatou je zejména věcné posouzení a prokázání toho, zda byla o volební straně či kandidátovi zveřejněna informace, která byla zjevně nepravdivá či hrubě urážlivá.

„Správní orgán (ÚDHPS) v odůvodnění svého rozhodnutí musí vždy ozřejmit, na základě čeho shledal nepravdivost dané informace a všechny další skutečnosti, na základě kterých dospěl k tomu, že shledal provinění z přestupku,“ doplnil mluvčí ministerstva a současně doplnil:

„Předmětný přestupek se bude týkat informací zveřejněných v rámci volební kampaně, tedy informací, které obsahově i časově spadají do volební kampaně.“

„Správní řízení je dáno zákonem“

Předseda ÚDHPS, který bude mít případné přestupky na starost, František Sivera pro iDNES.cz řekl, že je nyní návrh zákona ve fázi, kdy jej nemůže komentovat. „Zatím se tím ani nezabýváme. Nemáme ani lidi, takže budu muset nějaké nabrat, abychom dané věci mohli řešit,“ uvedl Sivera.

Ohledně obav, že na někoho bude úřad mírnější a na někoho tvrdší je podle něj lichý.

„Správní řízení je dáno zákonem. Když někomu budeme dávat sankci za přestupek, tak ho budeme muset mít nějak vydokladovaný. Jinak bychom při odvolání u soudu neuspěli. Tady ta obava je podle mě lichá,“ dodal předseda ÚDHPS.