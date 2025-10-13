Uprchlý exposlanec Wolf je v Česku a zamířil do vazby. Skrýval se v Paraguayi

Ivana Lesková
  15:57
Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který se téměř 13 let ukrýval v cizině, aby se vyhnul nástupu do vězení za dotační podvod, je zpátky v Česku. V doprovodu policistů vystoupil v pondělí odpoledne z letadla na pražském Letišti Václava Havla, odkud putoval do vazby v Ruzyni. O věznici, ve které by si měl odpykat šestiletý trest odnětí svobody, se podle jeho advokáta bude teprve rozhodovat.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

„Dvanáct let se dařilo muži odsouzenému za dotační podvod unikat spravedlnosti, ač byl neustále v hledáčku policistů a místa jeho pobytu se dařila vysledovat. Zlom přišel před necelým rokem, kdy byl muž zadržen v Paraguayi,“ uvedla policie v tiskové zprávě.

O tom, že se pětašedesátiletý uprchlík vrací po letech do vlasti, napsal jako první portál iDNES.cz. Informaci získal od jeho zahraniční obhájce i s fotografií, která zachycuje Petra Wolfa na letišti před odletem do Česka.

„Jsem advokát Roberto Ayala z Paraguaye, technický obhájce pana Petra Wolfa. Jsme na mezinárodním letišti Silvio Petirossi s panem Filipem (konzulem Filipem Kandou – poznámka redakce) a Petrem. Odlétáme z Paraguaye do Argentiny,“ uvedl k fotografii, kterou poslal e-mailem v pondělí ráno Wolfovu českému právníkovi a z pověření klienta také redakci.

Snídám s vrahem, čekám na azyl. Zpověď exposlance Wolfa z vězení v Paraguayi

Wolf měl být ve vězení už od prosince 2012. Odpykat si měl šestiletý trest odnětí svobody za to, že zneužil část z jedenácti milionů korun státních dotací pro osobní potřeby. Odsouzený byl i k pokutě ve výši pět milionů korun – tu zaplatil.

Expolitik, který dodnes trvá na tom, že žádné dotační peníze nezneužil a že jeho obvinění bylo vykonstruované a zpolitizované, tehdy ale nepřevzal dvě soudní obsílky s výzvou k nástupu do vězení. A když mu zamítli žádost o odklad nástupu k výkonu trestu, odjel ze země.

Nebezpečná věznice

Český stát poprvé žádal o jeho vydání v roce 2016. A poté znovu po jeho zatčení v Paraguayi loni na podzim. Tehdy ho zadrželi policisté ve spolupráci s Interpolem a eskortovali do věznice v Tacumbú v hlavním městě Asunción, která patří k nejnebezpečnějším v zemi. Tam čekal na to, zda bude vydán do Česka, nebo získá politický azyl.

Wolf, který dodnes trvá na tom, že žádné dotační peníze nezneužil a že jeho obvinění bylo vykonstruované a zpolitizované, dvě soudní obsílky s výzvou k nástupu do vězení tehdy nepřevzal. Žádost o odklad mu zamítli, proto zmizel ze země a dlouho žil a farmařil v Paraguayi.

Uprchlý exposlanec Petr Wolf na snímku z července 2008
Petr Wolf
Petr Wolf v dobách, kdy působil jako poslanec za ČSSD.
Petr Wolf s manželkou Hanou u Krajského soudu v Ostravě na archivním snímku z roku 2012.
13 fotografií

„Pravda je taková, že zdejší orgány mi už dvakrát politický azyl přiznaly. Ale soudy následně obě rozhodnutí zrušily. Důvod se mohu jen domnívat, ale nechci o něm spekulovat, abych si nezkomplikoval současné řízení. Moji právníci se totiž proti poslednímu zrušení odvolali,“ líčil v létě Petr Wolf portálu iDNES.cz.

Jelikož se řízení stále protahovalo, Wolf se rozhodl vše skončit a vrátit se do vlasti. „Dal jsem pokyn advokátovi, aby zastavil veškerá řízení k získání politického azylu s tím, že chci extradikci,“ sdělil nedávno iDNES.cz. A dodal, že se tak rozhodl i proto, že se zlepšilo politické klima v Česku. Wolf je přesvědčený, že za jeho stíháním stojí někdejší političtí lídři sociální demokracie, především Jiří Paroubek, ale i Lubomír Zaorálek. Ti to už v minulosti odmítli.

Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Český advokát Miroslav Zámiška předpokládal, že Wolf by politický azyl mohl získat. „Jeho soudní proces v Česku byl zpolitizovaný. Byly tam tehdy tlaky ze strany ČSSD,“ míní Zámiška. „Navíc dotační podvod, za který byl doma odsouzen, v Paraguayi není trestným činem,“ upozorňuje.

I podle něj jeho klient získal už dvakrát status politického uprchlíka, protože splnil podmínky. Ale protože se jeho pobyt v zahraničním vězení neúnosně protahoval, rozhodl se Wolf pro návrat.

„Už jsem s ním mluvil a pojedu za ním ještě dnes do vazby,“ říká Zámiška. „Podnikneme kroky k obnově jeho procesu. Máme dostatečné důkazy o tom, že řada procesních kroků byla chybná – a soudy to vědí,“ tvrdí.

Vstoupit do diskuse (6 příspěvků)

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) stála od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky....

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Kdy budou příští volby? Už za necelý rok. Jaké volby Česko čekají do roku 2035

Parlamentní volby máme za sebou, kdy nás čeká další maraton volebního zpravodajství a logistiky? Příští rok nás čeká hlasování o voleb si odpočineme jen v roce 2027, pokud bude vše podle plánu a...

13. října 2025  16:58

Platí dohoda, kterou jsme udělali, řekl Macinka po schůzce u Babiše

Přímý přenos

Šéf ANO Andrej Babiš, který sestavuje vládu, na Chodov do centrály ANO pozval předsedu Motoristů sobě Petra Macinku a kandidáta strany na ministra zahraničí Filipa Turka. Důvodem je aféra, která...

13. října 2025  9:35,  aktualizováno  16:55

Přestavba křížení D1 a D2. Kolony jsou větší než obvykle, ale jedou

S velkým napětím očekávali nejen silničáři a policisté první pracovní den po výrazném omezení provozu na křižovatce dálnic D1 a D2 na jihu Brna. Kvůli přestavbě tohoto křížení panovaly obavy z...

13. října 2025  14:20,  aktualizováno  16:50

Na východním Slovensku se srazily dva rychlíky. Na místě jsou desítky zraněných

Před tunelem u slovenské obce Jablonov nad Turňou se v pondělí srazily dva rychlíky. Podle policie oběma vlaky jelo asi osmdesát lidí. Předběžnou příčinou srážky by mělo být pochybení jednoho ze...

13. října 2025  10:59,  aktualizováno  16:27

Dětská ozdravovna u Dvora Králové po novele zákona končí, ty v Krkonoších zůstanou

Kvůli novele zákona o zdravotních službách končí jedna ze čtyř dětských ozdravoven v Česku. Podle Královéhradeckého kraje, který poslední zařízení tohoto typu u nás zřizuje, je provoz Dětské...

13. října 2025  16:23

Kauza Dozimetr opět u soudu. Další obžalovaný uzavřel dohodu o vině a trestu

Po přestávce opět pokračovalo hlavní soudní líčení v kauze Dozimetr. V pondělí vypovídal klíčový svědek, podnikatel Pavla Dovhomilja. Ten byl původně mezi obžalovanými, ale na konci dubna uzavřel s...

13. října 2025,  aktualizováno  16:22

Halloween

Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, den před křesťanským Svátkem Všech svatých. Dospělí i děti se převlékají do kostýmů, děti chodí koledovat. Lidé si zdobí domy...

13. října 2025  16:21

Byznys s léky určenými k likvidaci. Muž je přeprodával a vydělal stovky tisíc

Jihočeští kriminalisté viní sedmatřicetiletého muže z toho, že přeprodával léky, psychofarmaka či opioidy určené k likvidaci. Dopouštěl se toho v průběhu několika uplynulých let a přišel si na stovky...

13. října 2025  16:12

Moldavský premiér oznámil odchod z politiky, v čele nové vlády nestane

Moldavský premiér Dorin Recean v pondělí oznámil, že nebude usilovat o nové funkční období a odejde z politiky. Otevírá se tím cesta pro výměnu na postu předsedy vlády poté, co Receanova prozápadní...

13. října 2025  16:10

„Přináší to naději.“ Zelenskyj uvítal příměří v Gaze, věří v to samé pro Ukrajinu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondělí uvítal příměří v Pásmu Gazy, kterého bylo dosaženo po dvou letech bojů za zprostředkování amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle Zelenského to...

13. října 2025  16:01

Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit

GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...

Uprchlý exposlanec Wolf je v Česku a zamířil do vazby. Skrýval se v Paraguayi

Bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který se téměř 13 let ukrýval v cizině, aby se vyhnul nástupu do vězení za dotační podvod, je zpátky v Česku. V doprovodu policistů vystoupil v pondělí odpoledne z...

13. října 2025  15:57

Konec legendy? MTV v Evropě po 38 letech končí s hudbou, zaměří se na reality show

Nejslavnější hudební televize MTV uzavře pět svých hudebních kanálů. Zůstane jen jediný kanál MTV HD, který ovšem už delší dobu nefunguje jako hudební televize, ale vysílá reality show. Důvodem jsou...

13. října 2025  15:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.