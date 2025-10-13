Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

„Jsem advokát Roberto Ayala z Paraguaye, technický obhájce pana Petra Wolfa. Jsme na mezinárodním letišti Silvio Petirossi s panem Filipem a Petrem. Odlétáme z Paraguaye do Argentiny,“ uvedl k fotografii, kterou poslal e-mailem v pondělí ráno Wolfovu českému právníkovi a z pověření klienta také redakci.
Na snímku vlevo vedle Petra Wolfa by měl být konzul Filip Kanda z argentinského města Buenos Aires. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake však nechtěl převoz Petra Wolfa ani jeho doprovod komentovat s tím, že si toto právo vyhradila policie.
Cizinecká policie se ale vyjádřit odmítla a mluvčí na policejním prezidiu zatím nezvedají telefony a nereagovali na dotazy e-mailem.
Snídám s vrahem, čekám na azyl. Zpověď exposlance Wolfa z vězení v Paraguayi
Právě portálu iDNES.cz pětašedesátiletý Petr Wolf v létě popisoval svůj život v jedné z nejnebezpečnějších věznic v jihoamerické Paraguayi. „Ranní kávu piju s trojnásobným vrahem. Pak si povídám s různými lidmi. Je tu hrozná sebranka. Pedofilové, pašeráci drog...,“ líčil.
A netajil, že se chce dostat co nejdříve ven. Tehdy ještě doufal, že získá politický azyl. To se mu sice před časem podařilo, ale poté mu ho úřady zrušily. Wolf naznačoval, že roli v tom mohly hrát peníze, které už nemohl dál platit. Ale dokud byl ve vězení, nechtěl o tom mluvit podrobněji.
Wolf je stále přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, i proto se chtěl udržet v Paraguayi. Nicméně prodlužující se pobyt ve věznici ho nakonec přiměl k tomu, že dal pokyn tamním právníkům, aby zrušili další kroky v azylovém řízení.
Uprchlého exposlance Wolfa zatkli v Paraguayi. Skrýval se přes deset let
„Rozhodl jsem se už dál nežádat o status politického uprchlíka, ale naopak požádat o extradikci, tedy o vydání do České republiky, protože tady se vše jen protahuje,“ naznačoval už před časem Petr Wolf. Ale netušil, jak dlouho potrvá, než se podaří vše vyřešit. Nyní by měl být v letadle, které ho po mnohaletém životě uprchlíka přiveze do Prahy.
I když Petra Wolfa poslal Krajský soud v Ostravě do vězení na pět let už v lednu 2012 a později mu Vrchní soud v Olomouci trest ještě o rok prodloužil, podle jeho advokáta zatím poputuje do vazby.
„O umístění do konkrétní věznice ještě nebylo rozhodnuto,“ vysvětluje Miroslav Zámiška. A dodává, že hned začne podnikat kroky, které by podle něj mohly vnést změny do Wolfovu případu. „Máme v ruce dostatek důkazů o procesních chybách, které by měly vést k obnově soudního řízení,“ tvrdí Zámiška. A dodává, že Wolf se k návratu rozhodl dobrovolně, ačkoli mu v minulosti Paraguay udělila politický azyl už dvakrát.
Od útěku po zatčení a extradikci