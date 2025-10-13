Uprchlý exposlanec Petr Wolf míří z vězení v Paraguayi do Česka. Požádal o vydání

Ivana Lesková
  10:23
Jeden z nejznámějších uprchlíků, bývalý poslanec za ČSSD Petr Wolf, který utekl ze země, aby se vyhnul trestu za dotační podvod, by měl být v tuto chvíli na cestě do vlasti. „Letí z Jižní Ameriky. Přistát má v pondělí večer v Praze, odkud zamíří do vazební věznice,“ potvrzuje jeho český advokát Miroslav Zámiška. Redakce získala informaci o návratu včetně fotografie z jiného zdroje.
Petr Wolf | foto: Archiv Petra Wolfa

„Jsem advokát Roberto Ayala z Paraguaye, technický obhájce pana Petra Wolfa. Jsme na mezinárodním letišti Silvio Petirossi s panem Filipem a Petrem. Odlétáme z Paraguaye do Argentiny,“ uvedl k fotografii, kterou poslal e-mailem v pondělí ráno Wolfovu českému právníkovi a z pověření klienta také redakci.

Na snímku vlevo vedle Petra Wolfa by měl být konzul Filip Kanda z argentinského města Buenos Aires. Mluvčí ministerstva zahraničních věcí Daniel Drake však nechtěl převoz Petra Wolfa ani jeho doprovod komentovat s tím, že si toto právo vyhradila policie.

Cizinecká policie se ale vyjádřit odmítla a mluvčí na policejním prezidiu zatím nezvedají telefony a nereagovali na dotazy e-mailem.

Snídám s vrahem, čekám na azyl. Zpověď exposlance Wolfa z vězení v Paraguayi

Právě portálu iDNES.cz pětašedesátiletý Petr Wolf v létě popisoval svůj život v jedné z nejnebezpečnějších věznic v jihoamerické Paraguayi. „Ranní kávu piju s trojnásobným vrahem. Pak si povídám s různými lidmi. Je tu hrozná sebranka. Pedofilové, pašeráci drog...,“ líčil.

A netajil, že se chce dostat co nejdříve ven. Tehdy ještě doufal, že získá politický azyl. To se mu sice před časem podařilo, ale poté mu ho úřady zrušily. Wolf naznačoval, že roli v tom mohly hrát peníze, které už nemohl dál platit. Ale dokud byl ve vězení, nechtěl o tom mluvit podrobněji.

Wolf je stále přesvědčený o tom, že jeho proces byl vykonstruovaný a zpolitizovaný, i proto se chtěl udržet v Paraguayi. Nicméně prodlužující se pobyt ve věznici ho nakonec přiměl k tomu, že dal pokyn tamním právníkům, aby zrušili další kroky v azylovém řízení.

Uprchlého exposlance Wolfa zatkli v Paraguayi. Skrýval se přes deset let

„Rozhodl jsem se už dál nežádat o status politického uprchlíka, ale naopak požádat o extradikci, tedy o vydání do České republiky, protože tady se vše jen protahuje,“ naznačoval už před časem Petr Wolf. Ale netušil, jak dlouho potrvá, než se podaří vše vyřešit. Nyní by měl být v letadle, které ho po mnohaletém životě uprchlíka přiveze do Prahy.

I když Petra Wolfa poslal Krajský soud v Ostravě do vězení na pět let už v lednu 2012 a později mu Vrchní soud v Olomouci trest ještě o rok prodloužil, podle jeho advokáta zatím poputuje do vazby.

„O umístění do konkrétní věznice ještě nebylo rozhodnuto,“ vysvětluje Miroslav Zámiška. A dodává, že hned začne podnikat kroky, které by podle něj mohly vnést změny do Wolfovu případu. „Máme v ruce dostatek důkazů o procesních chybách, které by měly vést k obnově soudního řízení,“ tvrdí Zámiška. A dodává, že Wolf se k návratu rozhodl dobrovolně, ačkoli mu v minulosti Paraguay udělila politický azyl už dvakrát.

Od útěku po zatčení a extradikci

  • 2005 Ministerstvo životního prostředí poskytlo Wolfově firmě UT 2002 jedenáct milionů korun dotací na dva výzkumné projekty.
  • listopad 2009 Protikorupční policie obvinila Wolfa, že část státní dotace zneužil pro osobní potřebu.
  • 27. ledna 2012 Krajský soud v Ostravě vyhlásil rozsudek. Wolfa poslal na pět let do vězení a uložil mu pokutu milion korun.
  • 16. října 2012 Po odvolání Wolfa i žalobce rozhodl Vrchní soud v Olomouci o zvýšení trestu na šest let vězení a pokutě pět milionů korun. „Pan Wolf byl v době trestné činnosti poslancem. A ti by měli být morálním vzorem,“ vysvětloval tehdy soudce Petr Angyalossy.
  • prosinec 2012 Wolf měl nastoupit do vězení, jenže dvě soudní obsílky s výzvou k nástupu nepřevzal. Jednou to odůvodnil svou nepřítomností v bydlišti.
  • 7. ledna 2013 Wolf žádal o odložení nástupu do vězení, což soudce zamítl.
  • 25. ledna 2013 Po předchozí soudní výzvě k dodání odsouzeného Wolfa do výkonu trestu po něm policie vyhlásila celostátní pátrání.
  • únor 2013 Policie vydala evropský a později mezinárodní zatykač.
  • září 2013 Nejvyšší soud zamítl Wolfovo dovolání proti rozsudku. Jeho právník poté podal stížnost k Ústavnímu soudu. Neuspěl.
  • září 2024 Petra Wolfa zatkla policie v jihoamerické Paraguayi. Od té doby je zadržovaný v tamním vězení v Tacumbú, kde opakovaně usiluje o přiznání statusu politického uprchlíka. Přemýšlí i o obnově procesu. Česko zatím marně žádá o jeho vydání.
  • říjen 2025 Návrat do Česka.
