Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku

Autor: ,
  17:29
Česká policie zadržela uprchlou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou, která loni nenastoupila do vězení. Agentuře DPA to sdělilo státní zastupitelství v Halle. Česká policie informace o zadržení hledané ženy nepotvrdila.
Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025)

Marla-Svenja Liebichová (11. července 2025) | foto: ČTK

Liebichová byla původně odsouzena jako muž Sven Liebich, ten si ale úředně změnil pohlaví, podle médií kvůli tomu, aby se dostal do ženského vězení.

Zastupitelství v Halle sdělilo, že Liebichovou dopadla policie v obci Krásná u Aše v Karlovarském kraji. Stalo se tak na základě evropského zatykače.

Česká policie zadržení německé extremistky nepotvrdila a uvedla jen, jak v takových případech postupuje. „Obecně platí, že pokud někoho na základě evropského zatýkacího rozkazu na našem území zadržíme, pak ho po dohodě předáváme do státu, který o zadržení požádal,“ řekl dnes ČTK mluvčí policejního prezídia David Schön. Předání se uskutečňuje leteckou, nebo pozemní cestou.

Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení ze štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam ale loni nenastoupil.

Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie

Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.

9. dubna 2026  15:43

