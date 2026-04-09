Uprchlou německou extremistku, která změnila pohlaví, zadrželi policisté v Česku

Liebichová byla původně odsouzena jako muž Sven Liebich, ten si ale úředně změnil pohlaví, podle médií kvůli tomu, aby se dostal do ženského vězení.
Zastupitelství v Halle sdělilo, že Liebichovou dopadla policie v obci Krásná u Aše v Karlovarském kraji. Stalo se tak na základě evropského zatykače.
Česká policie zadržení německé extremistky nepotvrdila a uvedla jen, jak v takových případech postupuje. „Obecně platí, že pokud někoho na základě evropského zatýkacího rozkazu na našem území zadržíme, pak ho po dohodě předáváme do státu, který o zadržení požádal,“ řekl dnes ČTK mluvčí policejního prezídia David Schön. Předání se uskutečňuje leteckou, nebo pozemní cestou.
Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení ze štvaní lidu, pomluvy a urážky. S následným odvoláním neuspěl. Muž si ale úředně změnil pohlaví, a trest si tak měl odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam ale loni nenastoupil.
|
Německá extremistka po změně pohlaví nenastoupila do vězení, pátrá po ní policie
Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje totiž změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a zdlouhavých soudních řízení, stačí pouhé prohlášení na matričním úřadu. Stejným způsobem lze změnit i křestní jméno.