Kapacity jsou vyčerpány. Česko straší další uprchlická vlna, nemá ubytování

Evropská města se podle agentury Reuters připravují na znovuotevření přijímacích středisek, v Česku známé jako KACPU. Rovněž podle agentury doplňují potraviny. Důvodem je možný příliv nových uprchlíků z Ruskem okupované Ukrajiny.

Rusko se totiž v posledních týdnech zaměřuje na ukrajinské elektrárny. Kvůli tomu jsou často miliony lidí na Ukrajině bez elektřiny či tepla. Odhaduje se, že na Ukrajině v těžkých podmínkách žije zhruba 6,9 milionu lidí. Podle Reuters například krizový plán slovenské vlády počítá s příchodem stovek tisíc nových uprchlíků.

„Nárůst počtu je pociťován a očekává se. Aktuálně jde o 15procentní nárůst,“ uvedl koordinátor pomoci pro východoslovenské město Košice Roman Dohovic. Krizový plán Slovenska počítá s tím, že by se na jeho území mohlo během tří měsíců dostat až 700 tisíc uprchlíků kvůli klesajícím teplotám a pokračujícím těžkým bojům v částech východní a jižní Ukrajiny.

Kapacity jsou vyčerpané

Redakce iDNES.cz oslovila ministerstvo vnitra, zda je ještě Česko schopné přijmout další uprchlíky a postarat se o ně. Redakce současně oslovila kraje, zda vůbec mají v případě další vlny příchodu uprchlíků ubytovací kapacity.

Podle ministra vnitra Víta Rakušana ale v Česku nouzové kapacity pro nově příchozí uprchlíky už jsou vyčerpány. „Dlouhodobě opakuji, že Česko přijalo nejvíce válečných uprchlíků na počet obyvatel z celé Unie a kapacity jsou už vyčerpané napříč republikou,“ zdůraznil Rakušan. Pokud by tedy Česko čelilo další masivní vlně uprchlíků z Ukrajiny, už by se podle ministra o ně nedokázalo postarat v komfortu jako dosud.

Stanové městečko pro uprchlíky v pražské Troje. (13. května 2022)

„To už se bavíme o ubytování v improvizovaných ubytovnách, v halách, tělocvičnách nebo modulárních jednotkách. V takovém případě by se situace musela bezpodmínečně řešit na úrovní EU a pomoc by musely ty státy, které mají kapacity volné,“ doplnil Rakušan a současně uvedl, že Česko musí být připraveno na všechny možné alternativy: „Takže Strategická skupina už pracuje na strategii pro případ další migrační vlny.“

Praha doporučuje připravit Troju

Redakce iDNES.cz oslovila i kraje, zda by měly dostatek ubytovacích kapacit. Například Praha hlásí, že kapacity má vyčerpané. Pro případ nouze však nechává v záloze 2 až 3 procenta z celkového počtu.

„Praha je dlouhodobě přetížená. V rámci našich možností se snažíme především přispět k tomu, aby lidé nemuseli odcházet z Ukrajiny, například kvůli nefunkční kritické infrastruktuře, a omezil se tak příchod uprchlíků k nám,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib. Podle jeho slov například hlavní město poskytuje materiální pomoc v podobě vyřazených tramvají či elektrocentrály.

„Pokud další uprchlická vlna přesto vznikne, její zvládnutí je úkol především pro českou vládu,“ zdůraznil Hřib. Bezpečnostní rada hlavního města chce, aby vláda v případě další vlny vytvořila mechanismus rovnoměrného přerozdělení uprchlíků mezi kraje a sdělila jim strategii pro případ nové migrační vlny, včetně maximální hranice počtu uprchlíků pro rozhodnutí o statutu České republiky jako tranzitní země.

„Dalším doporučením je připravit pozemek na území městské části Praha- Troja pro využití k řešení mimořádných událostí a upravit provozní dobu KACPU ve dnech 27. až 30. prosince 2022 od 8:00 do 12:00 hodin,“ doplnil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Další kapacity jednoduše nemáme

Náměstek Libereckého kraje Zbyněk Miklík řekl, že kraj zajišťuje ve svých nemovitostech uprchlíkům ubytování, ale v případě další vlny již nemá kapacitu.

„Samozřejmě pro krizové přespání máme v záloze zhruba sto lůžek. To, že bychom měli nějaké další budovy, které bychom připravovali, tak to nemáme. Další kapacity jednoduše nemáme. Podporujeme ubytovatele v kraji, kterým to proplácíme. Tohle jsou kapacity, které to udrží,“ uvedl náměstek Miklík.

S nárůstem uprchlíků v zimě počítá i Moravskoslezský kraj. Mluvčí Nikola Birklenová pro iDNES.cz uvedla, že kraj by jistě zvládl nárůst počtu nových uprchlíků. „Přesný počet si netroufáme odhadovat. Navíc: přípravou případné potřeby mimořádného nárůstu ubytovacích kapacit se musí popasovat zejména vláda, která musí přijmout odpovědnost za strategii řešení uprchlické krize. Kraje jsou, co se řešení uprchlické krize týče, na pokraji zejména personálních kapacit,“ uvedla za Moravskoslezský kraj Birklenová.

Současně však upozornila, že si kraj netroufá odhadovat, jak výrazně uprchlická vlna s příchodem zimy zesílí. „Ministr vnitra zmínil jakýsi odhad, kolik nově příchozích můžeme očekávat, zda je nebo není tento odhad reálný, opět nedokážeme posoudit,“ podotkla a opět upozornila, že případná další vlna je záležitostí vlády:

„Kraje jsou k dispozici pomoci, ale bez centrálního řízení by případnou silnou uprchlickou vlnu zvládaly jen stěží.“

Jsme na hraně svých možností

Volné kapacity pro iDNES.cz potvrdila i mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. „Momentálně máme 850 volných kapacit u ubytovatelů, se kterými kraj uzavřel smlouvu a je jim proplácen kompenzační příspěvek. Řada příchozích si také zajišťuje své vlastní ubytování nebo využívají solidární domácnosti,“ vysvětlila.

Naopak s kapacitou mají problém na Vysočině. „V tuto chvíli krajské KACPU odbavuje týdně v průměru 120 osob. Maximální denní kapacita je asi 300 lidí, ve stávajících prostorách ji už nelze navýšit,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí kraje Vysočina Jitka Svatošová.

Kraj podle ní nyní disponuje už pouze jedním záložním objektem pro dočasné nouzové ubytování. „Není však v ideální lokalitě, což je limitující pro rychlou integraci uprchlíků. Pro ubytování válečných uprchlíků využíváme především volné kapacity zasmluvněných subjektů. Už jsme na hraně svých ubytovacích možností,“ doplnila.

Pokud jde o ubytovávání v solidárních domácnostech s kompenzací od ministerstva práce a sociálních věcí, jejich volná kapacita není kraji podle Svatošové známa. Komplikací ve využití dočasných nouzových kapacit podle jejích slov je fakt, že zatím nebylo státem vyřešeno časové omezení poskytování bezplatného nouzového ubytování. „Zde ubytovaní uprchlíci se neposouvají v rámci integrace a neuvolňují se kapacity pro nově příchozí,“ dodala.

Dochází k digitalizaci velké částí agendy

Redakce iDNES.cz oslovila i ministerstvo práce a sociálních věcí. Mluvčí resortu Eva Davidová uvedla, že je připravena novela Lex Ukrajina, která počítá s prodloužením podpory pro držitele dočasné ochrany, kteří uprchli před válkou na Ukrajině, také na rok 2023.

„V tuto chvíli jde o specifickou dávkovou podporu, která zahrnuje humanitární dávku (pro tuzemské ubytovatele Ukrajinců s dočasnou ochranou to pak je příspěvek pro solidární domácnost). Pokud nově příchozí splní podmínky pro přiznání, pak humanitární dávku pochopitelně obdrží,“ vysvětlila Davidová.

Na dotaz, zda jsou na případný nápor připraveny i úřady práce, odpověděla, že v letošním roce dochází k digitalizaci velké částí agendy, která pod úřad spadá.

„Kromě některých dalších nepojistných dávek lze vyřídit on-line právě i humanitární dávku a příspěvek pro solidární domácnost. Tato možnost je uprchlíky z Ukrajiny velmi často využívána, což výrazně úřadům práce ulehčuje,“ doplnila za resort a současně uvedla, že resort současně nabírá pracovníky, kteří pomáhají vyřizovat i agendu související s uprchlickou krizí. „Jde ale o obsazování stávajících volných míst, nikoli vytváření nových,“ dodala Davidová.

Co se týče dále ohledně krajů, tak třeba Středočeský kraj je v případě další vlny kapacity připraven. „V současné době máme k dispozici více než tisíc volných míst v nouzovém ubytování, které se navíc snažíme poskytovat cíleně, tedy například pro rodiny s dětmi hledáme ubytování tam, kde jsou volné kapacity škol, školek a kde by mohla být práce,“ komentoval mluvčí kraje David Šíma.

Podle něj kraj dlouhodobě sleduje uvolňování ubytovacích kapacit, které s komerčními ubytovateli pro ukrajinské běžence zajišťuje. Důvodem je podle Šímy i skutečnost, že se běženci stávají ekonomicky samostatní. „Obecně však považujeme za nutné, aby stát motivoval uprchlíky k tomu, aby se snažili z dočasného ubytování přesunout do tak zvaného integračního, tedy dlouhodobého, které si i budou hradit,“ doplnil za Středočeský kraj.

Odhadnout počty nelze

Pardubický kraj má pak momentálně volných přibližně tisíc lůžek v penzionech, domovech mládeže, hotelích, firemních bytech či městských ubytovnách. Na zimní vlnu je připraven i Plzeňský kraj.

„V současné době naším KACPU prochází zhruba 300 uprchlíků denně, v provozu je centrum tři dny v týdnu. Jsme připraveni navýšit provoz na 24/7 a přijímat tak počty z jarního období až 800 uprchlíků denně,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí Eva Mertlová.

Odhadnout ale skutečné počty v tuto chvíli podle jejích slov nelze. „Ovšem i nadále platí, že Plzeňský kraj je dlouhodobě jeden z nejzatíženějších krajů v počtu uprchlíků v přepočtu na počet obyvatel a to není dlouhodobě udržitelný stav,“ zdůraznila.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš pro iDNES.cz uvedl, že v současné době mají volných zhruba 250 lůžek, což je asi 5 procent z celkové kapacity. „Základní odpovědnost má v tomto ohledu stát. Vláda doposud oficiálně nevyzvala kraje k žádným přípravným ani systematickým krokům v souvislosti s možným přílivem uprchlíků,“ komentoval hejtman.

Sousední kraj, Jihomoravský, je připraven ubytovat 6 750 uprchlíků. Mluvčí Královéhradeckého kraje Dan Lechmann pro iDNES.cz řekl, že v případě velké vlny, bude muset stát znovu uvolnit své ubytovací kapacity jako tomu bylo na jaře.

V Karlovském kraji kvůli dynamickému vývoji nejsou v současné době schopni uvést počet uprchlíků, které by byl kraj schopen přijmout. „Prozatím neměl Karlovarský kraj potíže s nedostatečnou kapacitou nasmlouvaných ubytovacích zařízení. Smlouvy s těmito subjekty jsou termínově odlišné a i v průběhu trvání smlouvy mohou omezovat a v jiném případě navyšovat nabídku volných ubytovacích kapacit,“ dodala mluvčí kraje Jitka Čmoková.