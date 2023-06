Desítky tisíc uprchlíků skončí na ulici, čekají experti. Stát jim omezí podporu

Již v sobotu začnou pro uprchlíky z Ukrajiny platit nová pravidla ve vyplácení příspěvků. Novinky přinášejí konec peněžní podpory solidárních domácností, omezení hromadného humanitárního ubytování a změnu výpočtu a snížení humanitární dávky.

Pro desetitisíce uprchlíků, zejména pro ty nejslabší a zranitelné, to může podle neziskových organizací znamenat další zchudnutí nebo nutnost vrátit se předčasně zpět na Ukrajinu. Například nevládní organizace zastřešené Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty nesouhlasí s výslednou podobou novely zákona.

„Bude docházet k nárůstu zkratového chování“

„Obáváme se dopadů, které legislativa bude mít na životy uprchlíků. Údajným smyslem novelizace měla být cílená podpora v ubytování tak, aby v podporovaném ubytování nesetrvávali lidé, kteří již pracují, a motivace k většímu zapojení na trhu práce,“ zdůraznila Blanka Tollarová z Konsorcia.

Výsledná podoba zákona podle organizace však neovlivní jen pracující, ale vezme podporované bydlení i těm nejzranitelnějším. „Byli jsme připraveni vést odborné pracovní diskuse, aby vznikla užitečná novela, která povede k zamýšleným cílům. Ale to se nepodařilo,“ doplnila Tollarová.

Zároveň poukázala na fakt, že souhrou všech změn se řada uprchlíků bude muset přestěhovat, budou hledat novou práci a novou školu pro děti. „Čímž zahodí úsilí, které dosud svému začlenění věnovali, další z nich se dostanou do neřešitelné situace a bude docházet k nárůstu zkratového chování, nebo se budou vracet do země, kde se stále válčí,“ varovala Tollarová.

Obavy neskrývá ani odborník na sociální témata z organizace Člověk v tísni Daniel Hůle. „Pokud jde o lidi ubytované ve skupinovém ubytování zajišťovaném kraji, tak má být ukončen provoz asi 2 tisíce objektů ze 6 500. Náš odhad tedy je, že bez bydlení by se mohly v červenci ocitnout desítky tisíc uprchlíků,“ řekl pro iDNES.cz Hůle.

Azylové domy jsou přetížené

Část z nich podle něj zřejmě odjede ze země, ale i tak ten nápor bude ohromný. „Do toho je třeba započítat změny u solidárních domácností, kde dochází k výrazné změně a uprchlíci v případě nějakého jiného příjmu nebudou dosahovat na deklarovanou podporu ze strany ministerstva práce a sociálních věcí,“ pokračoval.

Částečně tak neodpovědnost státu podle jeho slov na sebe opět vezmou solidární domácnosti, ale v některých případech také pravděpodobně dojde k ukončení ubytování.

To, že by pro některé uprchlíky mohly být řešením azylové domy, je spíše nepravděpodobné. Podle Hůleho jsou totiž zoufale přetíženy. „Na naší help linku prakticky každý den volají chudí Češi, kteří nemají kam jít bydlet. Pro uprchlíky tak nejsou prakticky žádné kapacity. Nedostatek bytů je i na trhu s nájmy, protože s poklesem hypoték se přirozeně zvýšila poptávka po nájemním bydlení ze strany střední a nižší střední třídy,“ komentoval dále odborník.

Problém podle něj v současné době je, že dochází k takto skokové změně. Člověk v tísni již před rokem navrhoval, aby byl naplánován útlum podpory, ale pozvolný. „Nešťastné je dělat změny ve všech způsobech ubytování. Navíc v červenci jak úřady, tak poskytovatelé pomoci mají omezenější kapacity,“ uvedl.

Organizace vládu na problém upozorňuje od samého počátku. Problém však podle Hůleho slov je, že šoková terapie je více méně úmyslná. „Zkrátka udělat to v Česku pro uprchlíky tak nepohodlné, že jich pokud možno co nejvíce odjede,“ zdůraznil.

Jediné smysluplné a legitimní řešení je začlenit uprchlíky do standardního dávkového systému pomoci. Nedávat jim více než dostávají chudí Češi, ale ani méně. „Teď to vychází tak, že podpora bydlení je pro uprchlíky asi o 50 procent nižší, což je podle nás i z hlediska práva neobhajitelné, protože status dočasné ochrany jim dává de facto obdobná práva jako mají obyvatelé EU,“ pokračoval Hůle a současně dodal:

„Už před rokem z úst představitelů MPSV ostatně zaznělo, že úřad ví, že na to mají uprchlíci právo, ale museli by se o to soudit. Pokud naši právní experti potvrdí, že je postup Česka nezákonný, tak tento postup napadneme u soudu.“

Přesouvají se do standardních nájmů

Redakce ohledně možné krize s bydlením oslovila ministerstvo vnitra i ministerstvo práce a sociálních věcí. Mluvčí vnitra Hana Malá pro iDNES.cz pouze odpověděla, že jsou to dotazy na resort práce a sociálních věcí.

Mluvčí MPSV Jakub Augusta však v úvodu své odpovědi uvedl, že otázky jsou primárně na ministerstvo vnitra, které má v gesci nouzové ubytování a které komunikuje s kraji o obcemi. MPSV podle něj řeší „pouze“ humanitární dávku a solidární příspěvek.

„Počet lidí žijících v solidárních domácnostech podle našich dat dlouhodobě mírně klesá a uprchlíci se přesouvají především do standardních nájmů. MPSV také mapovalo ochotu solidárních domácností pobírajících současný příspěvek pokračovat v ubytování za nových podmínek. Drtivá většina odpovědí byla kladná,“ řekl však dále Augusta.

Podle něj se novinky dotknou solidárních domácností jen v malém rozsahu. „Lze také zopakovat, že změny, které přichází po více než roce od začátku války, zachovávají vzhledem k situaci vstřícnou podporu směrem k válečným uprchlíkům. Jsou ale zároveň postaveny na předpokladu, že po čase se lidé s dočasnou ochranou zapojí do běžného života, začnou pracovat a své potřeby více zabezpečovat i vlastními silami,“ komentoval.

Současně podotkl, že téměř 100 tisíc uprchlíků u nás nyní legálně pracuje a naopak přispívá do systému. „Je také třeba připomenout, že na zranitelné osoby se nadále bude pohlížet výrazně vstřícněji,“ dodal Augusta za MPSV.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka ve čtvrtek doplnil, že po změně podpory budou moci uprchlíci v tísni ve výjimečných případech pro účely bydlení získat dávku mimořádné okamžité pomoci. Jurečka také uvedl, že Krajská asistenční centra a úřady práce budou o víkendu a o svátcích v pohotovosti pro případ nouze.

Nefunkčnost nového systému

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty ve své zprávě ještě na příkladech ukázalo, na jaký příspěvek budou mít uprchlíci nárok. „Zjednodušeně jde o vzorec, kdy se od příjmů odečtou státem nastavené, nikoliv reálné, započitatelné náklady na bydlení a výše životního nebo existenčního minima,“ stojí v příkladu.

Výsledek poté určí, zda má držitel dočasné ochrany nárok na humanitární dávku a na jakou výši. Dosud na dávku dosáhli i uprchlíci, kteří hradili tržní nájem, ale vydělali si téměř pouze na něj a dávka jim tedy poskytla navíc prostředky na živobytí. Nový výpočet na úhradu reálného nájemného nestačí.

„Nefunkčnost nového systému ukazuje příklad matky dvou dětí (7 a 10 let), která si našla dvě práce jako asistentka ve školce a uklízečka, čímž si měsíčně vydělá 18 940 korun čistého. Zapojila se na trh práce a našla bydlení v takzvané solidární domácnosti, které hradí náklady na energie. S platností lex Ukrajina V bude mít nárok na humanitární dávku ve výši 170 korun,“ poukazuje dále Konsorcium.

Ohroženou skupinou jsou také podle něj lidé, které nespadají do kategorie zranitelných podle novely zákona, avšak fakticky kritérium zranitelnosti naplňují, nebo se mu blíží. Jedná se zejména o uprchlíky v předdůchodovém věku, pro něž je z různých důvodů, například právě věku, jazykové bariéry nebo zdravotních problémů obtížné si najít pracovní uplatnění.

„Tito lidé nebudou mít nadále nárok na ubytování hrazené státem, avšak vzhledem k nově nastaveným pravidlům a výši humanitární dávky nebudou schopni si vlastními silami nové bydlení zajistit. Výše humanitární dávky, na kterou bude mít od 1. července nárok dospělá osoba mladší 65 let po půl roce pobytu v Česku, činí 3 130 korun, plus náklady na bydlení - opět 3000 nebo 2400 korun,“ dodalo Konsorcium.