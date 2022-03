Česko žádalo EU o moduly pro uprchlíky, odpověď zatím nemá. Kraje tipují místa

„Do dnešního dne jsme zatím žádnou nabídku nedostali. Očekáváme, že v průběhu tohoto týdne se pravděpodobně někdo ozve,“ řekl po pondělním zasedání Ústředního krizového štábu generální ředitel Hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček.

Česko má v záloze ještě možnost požádat prostřednictvím Euroatlantického střediska pro koordinaci odpovědí v případě katastrof (EADRCC), které je součástí struktury NATO. „Nejdřív uvidíme, jaká bude odezva z EU,“ dodal Vlček.

Ministr vnitra Vít Rakušan o víkendu řekl, že žádost o 25 základen pro 50 tisíc lidí je preventivní přípravou na krizovou situaci. Česko se dostává do stavu, kdy uprchlíkům zvládne zajistit pouze nouzové přístřeší.

Ubytování v obytných kontejnerech stát podle Rakušana použije, jakmile dojdou kapacity v tělocvičnách a kamenných budovách. Vlastních modulárních základen má Česko sedm, v každé z nich lze ubytovat 150 lidí. Humanitární základnu pro 400 lidí by v řádu několika dnů mohla vystavět armáda.

Uprchlické tábory nejsou dobrým řešením, míní expert

Nezisková organizace Člověk v tísni považuje výstavbu modulárních domů pro život rodin v bytových jednotkách jako finančně i logisticky nejpomalejší a nejnáročnější řešení. Náklady na 50 tisíc takových bytů vyčíslila na zhruba 40 miliard korun.

Podle ředitele humanitární sekce Jana Mrkvičky výstavba velkých uprchlických táborů není dobrým řešením z mnoha důvodů. „Z různých důvodů zůstanou prázdné, protože tam lidé nechtějí, není tam pro ně doprava či práce, čímž krize získá dynamiku. Takovým městeček jsem viděl mnoho,“ podotýká Mrkvička.

V případě, že se zaplní, sice bude možné uprchlíkům zajistit stravu, zdravotní péči a vzdělání, ale na jednom místě budou tisíce frustrovaných lidí a vzniknou problémy uvnitř, míní. Za nejhorší možné považuje, kdyby uprchlíci v táborech zůstali dlouhodobě, což by problémy zmnohonásobilo.

Kraje hledají vhodné lokality

Kraje si už vytipovávají vhodná místa, kde by mohly vzniknout uprchlické vesničky, uvedl v neděli v České televizi předseda Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba. Je nutné, aby místa měla vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly docházet do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života.

Na Vysočině se nabízí podle Kuby třeba vojenské prostory v Rančířově, které jsou napojené na kanalizaci či elektřinu, to však ministryně obrany Jana Černochová odmítla.

Všechny kraje považují budování stanových či modulárních táborů až za tu nejzazší možnost. Nyní se snaží hledat dlouhodobější volné kapacity, nebo převážet uprchlíky z vytížených regionů tam, kde mají ještě volno.

Výrobci modulů hlásí zvýšený zájem

Zvýšený zájem o sanitární a ubytovací kontejnery v posledních dnech eviduje výrobce modulárních systémů Koma Modular z Vizovic. Jen za uplynulý víkend se firmě ozvalo několik zájemců, uvedla v pondělí marketingová ředitelka firmy Marie Schüller.

Na společnost, která ročně vyrobí dva až tři tisíce modulů, se obracejí s dotazy zájemci z Česka i zahraničí. „Je to ovšem velice nekoordinované, nesystematické. Dotazy jsou většinou typu: potřebujeme školku pro 200 dětí, dejte nám termín a cenu,“ popisuje Schüller.

Řadu dotazů od měst i státu na obytné kontejnery zaznamenala i společnost STG Trade z Bruntálska. Vysokou poptávku však uspokojit nedokáže. „Jsme hodně malá firma, měsíčně vyrábíme tak 12 kontejnerů,“ řekl obchodní manažer Ondřej Gebauer. Firma by podle něj možná byla schopná dodat jednotlivé kusy, například sanitární kontejnery.