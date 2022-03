Ministerstvo vnitra odhaduje, že v Česku je 50 tisíc uprchlíků, převážně žen s dětmi a starších lidí. Asistenční centra jim zprostředkovávají registraci, kterou si utečenci musí zařídit do tří dnů od příjezdu, ubytování, víza i zdravotní pojištění. V ­Praze nejprve fungovalo v centru v Městské knihovně, ale kvůli obrovskému zájmu bylo včera přesunuto do Kongresového centra. „Netušíme, na jak dlouho to bude ani kam s vyplněnými papíry jít,“ zní z asistenčního centra pro uprchlíky z Ukrajiny.