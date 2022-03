Uprchlíků přišlo přes sto tisíc. Vzdělání a praxi většiny zatím nikdo nezná

Jakmile se uprchlíci vzpamatují z dlouhé a náročné cesty, jejich první kroky zpravila vedou do pražského Kongresového centra nebo jednoho z krajských asistenčních center. Mohou tam vyřídit hned několik náležitostí naráz, zařídit si speciální vízum a spolu s ním i pojištění.

Drtivá většina ukrajinských občanů chce především rychle získat vízum strpění, které jim umožňuje se ucházet o práci nebo dostávat dávky podpory. „Kdyby přišli přímo na cizineckou policii, splnili by povinnost ohlášení pobytu. Ale tím jim nevzniká žádný nárok, nejsou pojištění, nemohou pobírat příspěvky,“ vysvětluje mluvčí cizinecké policie Renata Grecmanová.

Všichni uprchlíci pak směřují do asistenčních center, kde mohou vyřídit vše na jednom místě, k získání víza potřebují pas. Do formuláře vyplní své osobní údaje, kontaktní údaje, místo pobytu v Česku nebo rodinný stav. Informace o vzdělání nebo pracovních zkušenostech však součástí žádostí nejsou. Ministerstvo vnitra uvádí, že při takovém množství příchozích by to velmi zpomalovalo celý proces a uprchlíci by museli čekat výrazně déle. Ministerstvo tak aktuálně zveřejňuje data pouze o množství a pohlaví příchozích Ukrajinců.

Nikdo tedy zatím neví, jaké vzdělání a odbornost tito lidé mají. Jasnější by to mohlo být až v situaci, kdy více Ukrajinců začne shánět práci. „Jakmile dostanou speciální pobytové vízum, mohou požádat o zavedení do evidence Úřadu práce jako zájemci o zaměstnání. Tam žadatel uvádí i své preference, pokud jde o zaměstnání, délku úvazku a v neposlední řadě vyplňují informace o dosaženém vzdělání,“ odpověděla na dotaz iDNES.cz Kateřina Beránková z Úřadu práce ČR.

Podle těchto informací pak bude možné vyhodnotit strukturu příchozích Ukrajinců. Úřady práce již hlásí nápor uprchlíků, zatím je však na analýzu brzy, dodala mluvčí. Mnoho z nich jsou matky s dětmi, které v první řadě řeší péči o děti a hledají vhodné ubytování.

přes 121 Ukrajinských uprchlíků již v Česku získalo speciální vízum přes 70 tisíc lidí se doposud ohlásilo cizinecké policii

se doposud ohlásilo cizinecké policii přes polovinu ukrajinských uprchlíků tvoří děti, čtyři pětiny dospělých jsou ženy

Ukrajinci se mohou s pracovníky Úřadu práce poradit už v krajských centrech. Dozví se tam, co pro ně může Úřad práce udělat, pomohou s vyřízením případných žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc. Zájemcům podají informace o možnostech zaměstnávání v místě jejich ubytování a předají jim nabídky tamních zaměstnavatelů.

V současné době je podle Úřadu práce přes 15,5 tisíc pozic vhodných pro Ukrajince. „Jde například o práci pro montážní dělníky, uklízeče, pracovníky ve výrobě, obsluhu strojů na výrobu potravin, dělníky v oblasti výstavby budov nebo třeba kuchaře, ale také ve zdravotnictví či službách,“ dodala mluvčí. Podle mluvčí je vůle Ukrajinců pracovat velká. „Zároveň ale věří, že se v brzké době vrátí zpět do své vlasti,“ dodává.

Ani sousední Slovensko nyní informace o vzdělání nebo profesi příchozích zatím nezjišťuje. V asistenčních centrech, které Slováci zřídili v Bratislavě, Humenném a Michalovcích, mohou Ukrajinci zažádat o dočasné útočiště. Na základě tohoto statusu získají doklad o tolerovaném pobytu. „Zaměstnavatel může následně uprchlíka zaměstnat bez povolení k zaměstnání. Nevyžaduje se ani potvrzení o možnosti obsazení volného pracovního místa,“ sdělilo pro iDNES.cz slovenské ministerstvo vnitra.

Obyvatelé Ukrajiny mají stejný přístup k pracovnímu trhu jako občané Slovenska. „Pro uprchlíky z Ukrajiny vytváříme takové prostředí, aby se co nejrychleji dostali k relevantním informacím a vhodným pracovním nabídkám podle jejich odborných znalostí a způsobilostí,“ dodalo ministerstvo.

Hledání práce by mělo být brzy pro ukrajinské uprchlíky v Česku snazší. Cizinci ze zemí mimo Evropskou unii v Česku většinou potřebují zaměstnanecké a modré karty či povolení k zaměstnání. Nově by však o povolení by žádat nemuseli. Práci by si mohli najít přímo, zaměstnavatelé by je bez překážek mohli přijmout. Umožní to nový zákon, který má začít platit dnem vyhlášení a jeho účinnost skončí 31. března příštího roku.