Tři čtvrtiny dospělých, kteří uprchli před válkou, jsou lidé do pětačtyřiceti let věku a osmadvacet procent z nich pak je mladších třiceti let. Vysokoškolsky vzdělaných je 35 procent – oproti české populaci dvojnásobek.

Vyplývá to z průzkumu, který si udělalo ministerstvo práce a sociálních věcí mezi 50 000 uprchlíky.