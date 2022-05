Uprchlíci zůstali na nádraží, stany nic nevyřešily. Do nich míří jiní běženci

„Těchto devětadvacet lidí pojede za chvíli do Německa, do Drážďan, kde se jednu noc vyspí v ­hotelu a v pondělí půjdou požádat o azyl,“ prochází Hlavním nádražím Praha mezi stovkami ukrajinských Romů aktivista Miroslav Brož ze sdružení Konexe. „Dál potřebuju padesát lidí do autobusu do Belgie,“ pokračuje.

Z nádraží odváží Romy, kteří tu už několik dnů živoří s malými dětmi. Lidi, kteří tu spí na špinavých podlahách a myjí se na záchodech.

Mají zamířit pryč na západ.