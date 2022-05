Pomoc uprchlíkům? Ne všechny děti musí do škol, říká šéf hejtmanů Kuba

Jsme nejlepší v Evropě v uprchlících, jak nedávno řekl premiér Petr Fiala? A nepřipomíná vám to „best in covid“ jeho předchůdce Andreje Babiše?

Je třeba Českou republiku pochválit. Nemyslím jen vládu a politiky, ale především občany. Celý národ se k tomu postavil úžasně. V tom jsme opravdu nejlepší a na první fázi pomoci můžeme být hrdí. Že to s sebou nese v druhé fázi nějaké komplikace, je přirozené. A bylo by naivní si myslet, že ne. Od začátku říkám, že je něco jiného přijmout nějaký počet uprchlíků, uložit je někam do bezpečí na měsíc či na dva, ale úplně jiná disciplína bude se pokusit ty lidi tady integrovat, najít jim práci a dostat jejich děti do škol. To je ona fáze dva. Ta teď přichází a nese problémy, což bylo od začátku jasné. Proto jsem také říkal, že i tato země má své limity. Krátkodobě jsme tu schopni ubytovat třeba 400 tisíc lidí, ale ne je pak všechny integrovat v dlouhodobém výhledu. Uvidíme, jak to zvládneme.

Bylo povinností takovým lidem pomoct. Ale nesmí se u toho vytvářet systém, který bude nějaká specifická skupina lidí zneužívat. Martin Kuba předseda Asociace krajů ČR