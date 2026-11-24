Usnesení budou europoslanci schvalovat na plenárním zasedání ve Štrasburku ve středu v poledne a jeho text se do té doby ještě může změnit.
Kromě veřejnoprávních médií materiál zmiňuje také otázku střetu zájmů. Europoslanci konkrétně vyzývají české orgány, aby zajistily účinné řešení střetů zájmů ovlivňujících správu finančních prostředků EU v souladu s článkem 61 finančního nařízení, a v celém textu několikrát figuruje jméno českého premiéra Andreje Babiše.
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Debata o situaci veřejnoprávních médií se uskutečnila už na předchozím plenárním zasedání v Bruselu 11. listopadu. Vystoupil na ní i komisař pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michael McGrath. Ten tehdy uvedl, že české právní předpisy musí zajistit, aby média veřejné služby měla k dispozici odpovídající, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje. Financování přitom musí být založeno na transparentních a objektivních kritériích.
Nyní předložená rezoluce na tuto debatu navazuje, jedná se o společný návrh europoslanců z pěti frakcí – Evropské lidové strany (EPP), frakce socialistů a demokratů, liberální frakce Obnova Evropy (Renew Europe), frakce Zelených a frakce Levice v Evropském parlamentu.
„Evropský parlament vyzývá české zákonodárce, aby zajistili, že vnitrostátní právní předpisy budou plně v souladu s ustanoveními EMFA,“ stojí v návrhu devítistránkového dokumentu.
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Evropský parlament rovněž „vyzývá českou vládu, aby upravila návrh zákona, který činí Českou televizi a Český rozhlas závislými na každoročním rozhodování o státním rozpočtu, tak aby byl plně v souladu s článkem 5 Evropského aktu o svobodě médií,“ dodává text s tím, že „jakákoli reforma musí zároveň veřejnoprávním médiím zajistit dostatečné, udržitelné a předvídatelné finanční zdroje pro plnění jejich veřejné služby a účinné záruky proti politickému vměšování.“
Návrh textu kritizuje netransparentní přípravu změn ve financování veřejnoprávních médií, nedostatečné konzultace s odbornou veřejností i způsob jejich projednávání ve Sněmovně, kde vládní většina omezila prostor pro vystoupení opozičních poslanců. Varuje také před rizikem politizace kontrolních institucí a širším oslabováním demokratických brzd a protivah v Česku. Evropskou komisi europoslanci vyzvou, aby vývoj sledovala a posoudila soulad českých legislativních změn s evropským právem.
Poslanecká sněmovna 24. října v prvním čtení podpořila vládní návrh zákona, který počítá se zrušením televizních a rozhlasových poplatků a převedením financování České televize a Českého rozhlasu do státního rozpočtu. Sněmovní výbor pro média a kulturu následně přerušil jeho projednávání do 10. prosince.
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Ministr kultury Oto Klempíř poté uvedl, že by se v projednávání návrhu mělo pokračovat až poté, co Sněmovna začne jednat o českém provedení EMFA. Druhé čtení návrhu o změně financování veřejnoprávních médií se tak očekává až na začátku roku 2027. Původně plánovaný termín účinnosti zákona 1. ledna 2027 se proto nestihne.