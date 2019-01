Být světlem pro jiné. Proti režimu se upalovali mniši, studenti i komunisté

Od hlavní saigonské pagody vyrazil před desátou hodinou 11. června 1963 průvod buddhistických mnichů. S oranžovou barvou jejich rouch ostře kontrastoval modrý automobil, který průvod vedl. Mniši se zastavili na rušné křižovatce před kambodžským velvyslanectvím.

Z auta vystupuje mnich Thich Quang Duc, jedna z autorit buddhismu ve Vietnamu. Doprovázejí ho dva další. Jeden z nich položil na silnici polštář, na který Duc usedl do lotosového sedu. Druhý mnich přinesl kanystr, otevřel ho a polil mnicha benzinem.



Duc poté pronesl krátkou modlitbu. Pak škrtl a okamžitě začal hořet. Vzplanula první pochodeň, která měla v budoucnu zažehnout další. Ostatní mniši kolem hořícího Duka pláčou nebo se hořícímu muži klaní. Po několika minutách se bezvládné tělo sesulo k zemi.



Kromě mnichů byli na křižovatce i američtí novináři a fotograf Malcolm W. Browne pořídil snímky, které obletěly svět.

Duc v dopise na rozloučenou zdůraznil, že se k tomuto protestu rozhodl proto, aby jihovietnamský režim přiměl k nastolení náboženské tolerance. Sebeupálení v dopise označil jako oběť přinesenou na obranu buddhismu.

O sebeupalování ve Vietnamu informovaly také noviny v komunistických zemích. Často o nich psaly jako o součásti boje proti americkému imperialismu. Na konci šedesátých let se tato forma protestu stala inspirací pro mnoho osob ve východním bloku. Jan Palach nebyl první, koho čin mnicha k sebeobětování inspiroval.

Ryszard Siwiec se upálil na protest proti sovětské okupaci Československa.

8. září 1968 se na varšavském stadionu Desetiletí před očima desetitisíců Poláků polil rozpouštědlem a zapálil úředník Ryszard Siwiec. Protestoval proti účasti polských jednotek na okupaci Československa. Podobně se na hlavní kyjevské třídě 5. listopadu 1968 polil benzinem a zapálil čtyřicetiletý politický vězeň Vasyl Makuch. Učinil tak na protest proti okupaci a rusifikaci Ukrajiny sovětským režimem a proti invazi do Československa. O Siwiecovi nebo Makuchovi pravděpodobně Palach na rozdíl od sebeupálení vietnamského mnicha nevěděl. Palachův čin si rychle našel následovníky, i když asi jiné, než čekal.

„Podle dobové zprávy ministerstva vnitra bylo na území českých zemí v období od 16. ledna do 31. ledna zaznamenáno celkem deset případů pokusů o sebeupálení,“ uvádí historik Petr Blažek z Ústavu pro studium totalitních režimů.

Kromě Palacha zemřel ještě plzeňský dělník Josef Hlavatý. O něm však panují pochybnosti, jestli důvody sebeupálení byly politické, nebo osobní. „To, že byl několikrát na záchytce, neznamená, že má být zapomenut,“ říká Blažek. V době svého činu byl sice pod vlivem alkoholu, ale při ošetření v nemocnici mluvil o snaze protestovat proti sovětské okupaci. A po rozvodu s manželkou už mu nezáleželo na životě.

Zpráva v Rudém právu jako zdroj inspirace

Podle historika se v říjnu 1967 v Rudém právu objevila zpráva o buddhistických mniších ve Vietnamu – stovce dobrovolníků připravených se upálit na protest proti tamní perzekuci buddhistů. To pravděpodobně inspirovalo pasáže v dopisu Pochodně číslo 1, v nichž se praví, že nebudou-li do 21. ledna 1969 splněny Palachovy podmínky, vzplane další živá pochodeň.



Podle dostupných svědectví a archivních dokumentů skupina zmíněná v Palachově posledním dopisu patrně vůbec neexistovala. Přesto se upalovali další.

Jan Zajíc.

„Občané Republiky československé, protože se navzdory činu Jana Palacha vrací náš život do starých kolejí, rozhodl jsem se, že vyburcuji Vaše vědomí jako Pochodeň č. 2,“ napsal do dopisu šumperský student Jan Zajíc. Upálil se 25. února 1969 na schodech domu na Václavském náměstí. „Ať moje pochodeň svítí na cestu k svobodnému a šťastnému Československu. Jen tak budu žít dál,“ napsal. Pro „Pochodeň č. 3“ dokonce připravil kufr s hořlavinou a dalšími potřebami. Měla to být jeho spolužačka, která měla vzplát na Mezinárodní den žen 8. března. Nakonec to neudělala.

Posledním, kdo se upálil, byl komunista Evžen Plocek. Bylo to 4. dubna 1969 v Jihlavě. Kvůli pokračující cenzuře se jeho čin podařilo ututlat.

Podle studie psychiatra Milana Černého, který v roce 1969 analyzoval údaje získané mimo jiné od Veřejné bezpečnosti, se od ledna do dubna 1969 uskutečnilo v Československu celkem 29 pokusů o sebeupálení. Z nich jen tři – Palacha, Zajíce a Plocka – měly nepochybně politicky motivovaný charakter.

