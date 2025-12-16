Chlapce přepadl u domu a násilím odvlekl. Byl hodný, nechápe rodina obviněného

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a provedla policejní rekonstrukci. (16. prosince 2025) | foto: CNN Prima News

Václav Janouš
  20:00
Policie už má jen jednu verzi toho, jak a proč zmizel dvanáctiletý školák ze Zlínska. Pětadvacetiletý Filip S., kterého kriminalisté včera obvinili z pokusu vraždy a zbavení osobní svobody hocha, chlapce údajně unesl přímo od domu, když zamířil ráno do školy. Podle zdrojů redakce iDNES.cz šlo od prvního okamžiku o brutální únos, kdy chlapce na ulici přepadl, naložil do svého automobilu a unesl.

Podle informací redakce iDNES.cz nebyl unesený chlapec sexuálně zneužit. Motiv činu zůstává nejasný a policie dál vyšetřuje jeho okolnosti. Obviněný z únosu – uzavřený a nepříliš komunikativní mladík – se s rodinou uneseného chlapce znal, šlo o rodinného známého.

„I když je v obci mnoho spekulací o tom, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku. Celé vyšetřování se stáčí už jen k tomu, že šlo o únos, kdy chlapce přepadl přímo na ulici a násilím naložil do auta,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.

Jakkoli se zadržený k únosu doznal, jeho motiv zatím pořád není vůbec zřejmý.

16. prosince 2025

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.