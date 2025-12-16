Podle informací redakce iDNES.cz nebyl unesený chlapec sexuálně zneužit. Motiv činu zůstává nejasný a policie dál vyšetřuje jeho okolnosti. Obviněný z únosu – uzavřený a nepříliš komunikativní mladík – se s rodinou uneseného chlapce znal, šlo o rodinného známého.
„I když je v obci mnoho spekulací o tom, co může být v pozadí, pracuje se v tuto chvíli s nejpravděpodobnější verzí, že šlo o brutální únos od samého počátku. Celé vyšetřování se stáčí už jen k tomu, že šlo o únos, kdy chlapce přepadl přímo na ulici a násilím naložil do auta,“ řekl redakci iDNES.cz zdroj blízký vyšetřování.
Jakkoli se zadržený k únosu doznal, jeho motiv zatím pořád není vůbec zřejmý.