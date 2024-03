Zbraně na univerzitách povoleny. Školy trápí, jak je zakázat. Vyšlo by to draho

Rada vysokých škol spolu s Českou konferencí rektorů nyní řeší, jestli by nešlo zamezit přístupu ozbrojených lidí do svých budov legislativou.

„Pokud by to bylo upraveno zákonem, tak by to znamenalo v první řadě zavedení plošného a vynutitelného opatření. Zpřísnění by to bylo u těch škol, kde doposud žádná regulace vnášení zbraní ve vnitřních předpisech není,“ přiblížil pro MF DNES předseda Rady vysokých škol a děkan Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Tomáš Kašparovský.

„V současné době je na každé vysoké škole, jak si upraví například pohyb osob ve svých budovách či vnášení různých předmětů (kola, zavazadla, zbraně atd.),“ doplnil Kašparovský.

Rektoři upozorňují i na to, že vysoké školy jsou veřejnými budovami, kam může přicházet kdokoli, což jim kontrolu předpisů ztěžuje. Zákaz na základě zákona by byl ale jasně daný. „Dodržování interních norem je hůře vymahatelné než dodržování zákonů, a to zejména vůči osobám, které nejsou ani zaměstnanci ani studenty vysokých škol,“ upozorňuje tajemnice České konference rektorů Marie Fojtíková.

Musely by vzniknout úschovny

Zavést plošný zákaz ale není tak jednoduché. V zákoně o zbraních je ustanovení, které říká, že „pokud orgán veřejné moci vynucuje zákaz vstupu se zbraní do svých úředních či chráněných prostor, umožní jejímu držiteli uložení krátké zbraně v souladu se zákonem“.

Zajistit možnost uložení zbraní je ale podle Fojtíkové pro vysoké školy při množství budov, které univerzity mají, ekonomicky i organizačně neproveditelné. Takové úschovny mají například ve věznicích nebo v budovách soudů.

Proto univerzity současně řeší, zda by z této povinnosti nemohly získat výjimku.

Podle mluvčí ministerstva vnitra Hany Malé by se kvůli tomu musela upravit legislativa. „Obecně platí, že výjimka ze zákona může být stanovena zase pouze zákonem,“ uvedla na dotaz redakce Malá.

Proti zákazu je expert na bezpečnost měkkých cílů. „Pokud se zakáže vnášení zbraní kamkoli a budou no gun zóny (beze zbraní, pozn. red.), tak je to bezpečnostní riziko, protože to znamená, že se tam nebude nikdo bránit,“ myslí si externí lektor odborných předmětů na Policejní akademii ČR Stanislav Kazbunda o iniciativě vysokých škol.

Univerzity i rektoři zároveň vyzývají politiky k větší regulaci pořizování a držení střelných zbraní v Česku. V tuzemsku je registrovaných zbraní přes milion. A počet jejich držitelů přesahuje 300 tisíc, z nichž 90 procent jsou muži.

Další údaj, který policie sleduje, jsou počty cizinců, kteří drží legálně zbraň. Kolik vlastníků zbraní by mohlo být ve vysokoškolském věku, se neví. „Věk statisticky nesledujeme,“ přiblížila vrchní komisařka Irena Pilařová.